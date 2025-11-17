Danh tính cổ đông ngoại sở hữu 5% vốn điều lệ VinEnergo

Theo bản công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 15/11/2025, CTCP Năng lượng VinEnergo có sự thay đổi cơ cấu cổ đông.



Cụ thể, VinEnergo công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng.

Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc. Cổ đông này từng nhiều lần góp vốn trong các doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Vingroup.

Thông báo này cũng cho thấy, Tập đoàn Vingroup (mã: VIC) góp vốn 5.383 tỷ đồng, chiếm 19% vốn điều lệ của VinEnergo.

Ngày 6/11 vừa qua, doanh nghiệp công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp với 9 ngành nghề, nổi bật là sản xuất điện; sản xuất thiết bị điện; lắp đặt hệ thống điện; truyền tải điện và phân phối điện...

Trong đó, VinEnergo đăng ký thêm hoạt động mới thuộc ngành truyền tải và phân phối điện là bán buôn điện và bán lẻ điện.

Được thành lập từ tháng 3/2025, Công ty cổ phần Năng lượng VinEnergo là thành viên phụ trách lĩnh vực năng lượng tái tạo trong hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

Tại thời điểm mới thành lập, VinEnergo có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Vingroup góp 19%; tỷ phú Phạm Nhật Vượng góp 71%; hai con trai của ông Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người góp 5%.

Sau thành lập doanh nghiệp, tỷ phú Phạm Nhật Vượng nhiều lần dùng cổ phiếu VIC để góp vốn vào VinEnergo.

Gần nhất ngày 9/10/2025, Chủ tịch HĐQT Vingroup đã dùng hơn 60 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 1,55% vốn điều lệ Vingroup, để góp vốn vào Công ty CP Năng lượng VinEnergo (VinEnergo).

Sau giao dịch, Chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã giảm sở hữu từ hơn 449,9 triệu cổ phiếu VIC (11,59%) vốn điều lệ Vingroup xuống còn hơn 389,9 triệu cổ phiếu VIC (10,04%). Ở chiều ngược lại, VinEnergo nâng sở hữu lên hơn 165,7 triệu cổ phiếu VIC, tương ứng 4,27% vốn Vingroup.

Đến ngày 23/10/2025, VinEnergo có bước tăng vốn khủng từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Hiện bà Nguyễn Thanh Thúy, sinh năm 1974, là Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Phối cảnh Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng. Ảnh: Vingroup

VinEnergo liên danh cùng Vingroup làm chủ đầu tư Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng vừa được khởi công ngày 26/9/2025 cùng Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1).

Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.

Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.

Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như: than đá, dầu mỏ.



