Danh tính người phụ nữ 15 lần mua hải sản đều cố tình chuyển khoản thiếu số 0 ở cuối

Công tin tỉnh Đắk Lắk thông tin, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 4/8, TAND khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Thúy Vân (SN 1993, trú khu phố Thái Hòa, phường Hố Nai, tỉnh Đồng Nai) 30 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, Vân và chị Đặng Thị M.N (trú phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ mua bán hải sản.

Thời gian đầu, các đơn hàng đều được Vân thanh toán đầy đủ nên chị N tin tưởng.

Làm ăn thua lỗ, đầu tháng 12/2025, Vân tiếp tục đặt mua hải sản của chị N qua Zalo. Sau mỗi lần chuyển tiền mua đơn hàng qua tài khoản ngân hàng, Vân đều cố tình bỏ ba chữ số "0" ở cuối số tiền cần thanh toán. Sau đó, Vân chụp ảnh màn hình giao dịch thành công, gửi lại nhằm thông báo cho chị N.

Để bị hại không phát hiện, ngay sau khi gửi hình ảnh chuyển khoản, Vân đều liên tục nhắn tin trao đổi các nội dung khác nhằm làm trôi tin nhắn, đánh lạc hướng chị N.

Tiếp đó, Vân thu hồi tin nhắn và hình ảnh giao dịch khiến nạn nhân không kịp thời gian đối chiếu số dư trong tài khoản.

Bằng thủ đoạn trên, từ 3/12/2025 đến 31/12/2025, Vân đã 15 lần đặt mua hải sản, gian dối trong thanh toán, chiếm đoạt của chị N hơn 140 triệu đồng, sau đó xóa tài khoản Zalo, chặn liên lạc.

Thấy lợi nhuận kinh doanh sụt giảm bất thường, chị N tiến hành kiểm tra, sao kê ngân hàng thì mới phát hiện số tiền Vân chuyển không đúng với giá trị các đơn hàng nên đã trình báo vụ việc đến cơ quan Công an.

Từ sự vào cuộc khẩn trương, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng làm rõ, lật tẩy hành vi và chiêu trò gian dối của "nữ quái" Lê Thị Thúy Vân.