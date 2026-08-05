Phạt đến 250 triệu đồng nếu người dùng tài khoản ngân hàng có hành vi sau

Ảnh minh họa

Thời gian qua, qua công tác đấu tranh, xử lý các giao dịch đáng ngờ, cơ quan Công an đã phát hiện và làm rõ nhiều vụ việc liên quan đến việc thu thập tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của công dân để phục vụ các đường dây tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới. Từ thực tế điều tra, lực lượng chức năng nhận diện hai phương thức, thủ đoạn nổi lên mà các đối tượng đang triệt để lợi dụng.

Một trong những chiêu thức phổ biến là đăng tải thông tin tuyển dụng trên mạng xã hội với những lời quảng cáo hấp dẫn như “việc nhẹ, lương cao”, “không yêu cầu kinh nghiệm”, “thu nhập ổn định”. Khi người lao động liên hệ, các đối tượng yêu cầu mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam và giao quyền sử dụng cho phía tuyển dụng với nhiều lý do khác nhau.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng hỗ trợ chi phí làm hộ chiếu, đưa người lao động sang Campuchia làm việc. Tại đây, nạn nhân thường bị quản lý chặt chẽ, thu giữ giấy tờ tùy thân và hạn chế liên lạc với bên ngoài.

Đáng chú ý, các đối tượng định kỳ quay video, chụp ảnh khuôn mặt của nạn nhân nhằm thu thập, cập nhật dữ liệu sinh trắc học để phục vụ việc xác thực giao dịch ngân hàng trực tuyến. Dữ liệu này được sử dụng để vượt qua các lớp bảo mật sinh trắc học, thực hiện các giao dịch chuyển tiền trên chính tài khoản đứng tên nạn nhân.

Khi tài khoản bị ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và tạm khóa, nạn nhân bị đưa trở lại Việt Nam để làm thủ tục mở khóa rồi tiếp tục bị đưa sang Campuchia. Khi toàn bộ tài khoản không còn khả năng sử dụng, các đối tượng trả lại giấy tờ tùy thân và để nạn nhân tự tìm đường trở về Việt Nam.

Bên cạnh việc trực tiếp tiếp cận người dân, các đối tượng còn tìm cách thu thập dữ liệu thông qua nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty tài chính, tổ chức tín dụng.

Với những lời mời làm cộng tác viên cùng mức thù lao hấp dẫn trên mạng xã hội, các đối tượng dụ dỗ một số nhân viên tư vấn tín dụng cung cấp hình ảnh căn cước công dân và dữ liệu xác thực khuôn mặt của khách hàng thu thập được trong quá trình làm hồ sơ vay vốn.

Nguy hiểm hơn, các đối tượng còn gửi đường dẫn hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc để tiếp tục thu thập dữ liệu sinh trắc học. Toàn bộ thông tin sau đó được sử dụng để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến mà chủ tài khoản hoàn toàn không hay biết.

Nhiều trường hợp chỉ phát hiện sự việc khi được cơ quan chức năng mời làm việc liên quan đến các giao dịch đáng ngờ phát sinh trên những tài khoản mang tên mình.

Theo cơ quan Công an, tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học đang trở thành mục tiêu thu thập của các đường dây tội phạm công nghệ cao. Người cho thuê, cho mượn hoặc chuyển giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng có thể phải đối mặt với các chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, những người bị lợi dụng thông tin cá nhân mà không hay biết cũng có nguy cơ bị mạo danh, phát sinh nhiều rủi ro pháp lý về sau.

Cơ quan Công an cho biết, pháp luật Việt Nam nghiêm cấm và có chế tài xử lý nghiêm đối với các hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán.

Theo Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, người có hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Đối với hành vi tương tự nhưng liên quan từ 10 tài khoản thanh toán trở lên và chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt tăng lên từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, nếu hành vi được thực hiện nhằm cố ý phục vụ hoặc tiếp tay cho các tội phạm như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, người vi phạm còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Để chủ động phòng ngừa, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua, bán, cho thuê, cho mượn hoặc giao quyền sử dụng tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" từ người không quen biết ở nước ngoài, đặc biệt khi có yêu cầu mở, cung cấp hoặc giao tài khoản ngân hàng nhưng không có mục đích rõ ràng.

Người dân cũng cần bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân, không cung cấp hình ảnh căn cước công dân, dữ liệu sinh trắc học hoặc thực hiện xác thực khuôn mặt thông qua các đường dẫn, ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nghi ngờ bản thân, người thân bị lợi dụng thông tin, tài khoản ngân hàng, người dân cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời ngăn chặn các thiệt hại có thể xảy ra.

Theo Công an tỉnh Nghệ An﻿