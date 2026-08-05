Người từng chuyển tiền vào tài khoản số 0589090535 tại VPBank khẩn trương đến công an trình báo

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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên Facebook.

Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 3/2026 đến nay, bị can Nguyễn Văn Quý (SN 1996, trú tại Tiểu khu 19/5, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã sử dụng fanpage Facebook mang tên "Bệnh viện đa khoa TP Hồ Chí Minh" để đăng tải nhiều bài viết có hình ảnh các cháu bé bị bỏng kèm nội dung kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ.

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