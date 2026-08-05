Người từng chuyển tiền vào tài khoản số 0589090535 tại VPBank khẩn trương đến công an trình báo
Đây là tài khoản ngân hàng không chính chủ do đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền của những người có lòng hảo tâm.
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi quyên góp từ thiện trên mạng xã hội.
Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, làm rõ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn kêu gọi từ thiện trên Facebook.
Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 3/2026 đến nay, bị can Nguyễn Văn Quý (SN 1996, trú tại Tiểu khu 19/5, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã sử dụng fanpage Facebook mang tên "Bệnh viện đa khoa TP Hồ Chí Minh" để đăng tải nhiều bài viết có hình ảnh các cháu bé bị bỏng kèm nội dung kêu gọi cộng đồng chuyển tiền ủng hộ.
Theo cơ quan điều tra, các bài đăng đều hướng người dân chuyển tiền từ thiện vào tài khoản VPBank số 0589090535, mang tên chủ tài khoản LANG VAN NGHIA. Đây là tài khoản ngân hàng không chính chủ do Nguyễn Văn Quý sử dụng nhằm chiếm đoạt tiền của những người có lòng hảo tâm.
Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị những cá nhân đã chuyển tiền hoặc có liên quan đến vụ việc sớm liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tại Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang hoặc liên hệ Điều tra viên Ma Mạnh Tùng qua số điện thoại 0388.218.282 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
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