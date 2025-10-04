Danh tính người phụ nữ lái xe tốc độ cao, tông tử vong chủ tịch xã rồi rời khỏi hiện trường

Ngày 4/10, lãnh đạo UBND xã Dray Bhăng (tỉnh Đắk Lắk) đã có báo cáo ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng khiến ông Lê Phước Toàn (44 tuổi), Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng tử vong khi làm nhiệm vụ.

Danh tính nữ tài xế tên Lê Thị Cẩm Chi (33 tuổi, trú xã Ea Ktur). Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi gây tai nạn, Lê Thị Cẩm Chi rời khỏi hiện trường nhưng hiện đã đến cơ quan chức năng để trình diện, thông tin này được đăng tải trên VTC News.

Xe con chạy với tốc độ cao, tông tử vong Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng khi đang điều tiết giao thông (Ảnh: Người lao động).

Trước đó, tờ Người lao động đưa tin, vào tối qua (3/10), trên địa bàn xã Dray Bhăng có mưa lớn, gây ngập 1 đoạn Quốc lộ 27. Ông Lê Phước Toàn cùng một số người đã ra hiện trường để tổ chức chống lũ và phân luồng giao thông.

Lúc này, nữ tài xế mang biển số 47A-461.xx lái xe chạy tốc độ cao tông trúng ông Toàn. Cú tông mạnh đã hất văng nạn nhân ra xa khoảng 10m, khiến ông bị thương rất nặng.

Ngay sau đó, mọi người đã đưa ông Toàn vào Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, ông đã tử vong.

Nạn nhân được đưa vào cấp cứu tại BVĐK vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong trên đường đi. (Ảnh: Tiền phong).

Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thụ lý, giải quyết.