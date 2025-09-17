Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ xe tải lao như "tên bắn" vào chợ gây tai nạn thảm khốc: Danh tính và lời khai bất ngờ của tài xế

17-09-2025 - 21:45 PM | Xã hội

Chiều 17/9, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên báo Vietnamnet rằng, cơ quan chức năng đã bước đầu lấy lời khai của tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú tại xã Hóc Môn, TP.HCM) cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 37C-587.63, chở theo ông Võ Nhật Trường (SN 1977, quê Đồng Nai). Xe lưu thông trên tuyến Khe Sanh – Lao Bảo.

Khi đến gần khu vực chợ chuối Tân Long, chiếc xe bất ngờ mất phanh. Không kiểm soát được tốc độ, ông Hoàng buộc phải đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện đi ngược chiều. 

Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao và mất lái, phương tiện đã tông thẳng vào nhiều người dân cùng phương tiện đang buôn bán chuối bên đường gây ra tai nạn thảm khốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy tài xế và người đi cùng âm tính với ma túy, nồng độ cồn.

Theo đó, vụ tai nạn khiến 3 người chết tại chỗ gồm: Hồ Văn Đ. (SN 2001, trú tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị), Hồ Thị B. (khoảng 20 tuổi, quốc tịch Lào), Hồ Văn Th. (SN 2000, quốc tịch Lào).

Hiện trường vụ tai nạn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Báo Quảng Trị

Ảnh: Báo NLĐ

Đến trưa cùng ngày, cơ quan chức năng xác định có 9 người bị thương, được báo Quảng Trị liệt kê gồm:

3 người bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh là Hồ Văn S. (SN 2009), trú xã A Dơi; Hồ Văn P. (SN 1988, quốc tịch Lào) và Khăm P. (SN 1999, quốc tịch Lào). Các nạn nhân đều nghi chấn thương sọ não, gãy xương, đa chấn thương.

6 nạn nhân khác đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa, gồm: Hồ Văn L. (SN 1994), Hồ Văn L. (SN 1979), Hồ Văn T. (SN 1974) cùng trú tại xã Lìa; Lê Văn P. (SN 1974), trú xã Lao Bảo; Hồ Văn P. (SN 2003), trú xã Tân Lập và Hồ Văn Tu. (SN 2004), quốc tịch Lào.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Chính quyền địa phương cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao tiền hỗ trợ cho các gia đình có người bị nạn. 

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

Theo Thái Hà

