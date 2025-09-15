Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn: Tài xế thừa nhận cố ý điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường

15-09-2025 - 06:49 AM | Xã hội

Tại cơ quan Công an, tài xế đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong.

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Văn Long (SN: 1974; thường trú tại xã An Bình, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Vụ nữ sinh lớp 10 tử vong sau va chạm với xe bồn: Tài xế thừa nhận cố ý điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường- Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Văn Long

‎Trước đó, vào khoảng 09h20' ngày 13/9, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô bồn chở bê tông và xe máy điện tại gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên. Hậu quả: nữ sinh (SN: 2010) điều khiển xe máy điện bị thương, được đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai sau đó tử vong. Sau khi xảy ra sự việc lái xe ô tô là Đinh Văn Long đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

‎Cơ quan CSĐT Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp các đơn vị chức năng, Công an xã Phú Xuyên tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

‎Đến khoảng 19h cùng ngày, đối tượng Đinh Văn Long đã đến Công an xã Phú Xuyên đầu thú. Tại cơ quan Công an, Long đã thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân chết luôn và Long đi tù sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân. Kết quả xét nghiệm đối với Long: không có nồng độ cồn trong hơi thở và âm tính với ma tuý.

‎Hành vi vi phạm của Long hết sức tàn nhẫn, vô nhân đạo với động cơ đê hèn. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 14/9/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Văn Long để điều tra về hành vi giết người.

‎‎Hiện Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng nhanh chóng củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

