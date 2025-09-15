Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

15-09-2025 - 21:12 PM | Xã hội

Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không được chủ quan, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào khoảng 9h16 ngày 15/9/2025, tại km 222+800 cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 (hướng Hà Nội – Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Xe ôtô khách mang biển số 29E-127.55 đã đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.52 đang tưới cây ở làn số 1.

Ngay sau đó, xe khách 29K-043.86 tiếp tục va chạm với xe 29E-127.55 rồi mất lái, lao qua lan can, rơi xuống lề đường bên phải. Chưa dừng lại, ôtô 98C-270.61 cũng va chạm với chiếc 29E-127.55.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một nạn nhân bị thương nặng. Vụ việc hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do các lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không đảm bảo tốc độ khi lưu thông. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc xe bồn tưới cây có thực hiện đúng quy định cảnh báo an toàn khi hoạt động trên cao tốc hay không.

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng- Ảnh 1.

Clip ghi lại cảnh xe ô tô khách 29E đâm va vào phía sau xe ô tô bồn

Từ vụ việc trên, Cục CSGT nhấn mạnh cần xem xét lại phương án trồng cây xanh trên dải phân cách giữa của các tuyến cao tốc. Đơn vị cho rằng nên thay thế bằng hệ thống lưới chắn sáng để vừa bảo đảm mỹ quan, vừa giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi có phương tiện mất lái.

Đồng thời, Cục CSGT cũng kiến nghị các đơn vị quản lý hạ tầng cần rà soát việc trồng cây tại hành lang an toàn dọc tuyến cao tốc. Các hàng cây nên bố trí cách xa mép đường, tránh nguy cơ cây đổ, gãy gây cản trở và mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện mưa bão hoặc sự cố khẩn cấp.

Vụ tai nạn trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ khoảng cách, tốc độ và quan sát khi lái xe trên đường cao tốc. Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không được chủ quan, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng- Ảnh 2.

Có hơn 12.000 vụ tai nạn xảy ra trong 8 tháng đầu năm 2025


Một tháng tai nạn giao thông làm chết 775 người

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị

Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trong các cơ quan, đơn vị Nổi bật

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người

'Ông trùm' Bùi Quang Minh lừa đảo hàng chục tỷ đồng của hàng nghìn người Nổi bật

Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

Kỳ họp Quốc hội sắp tới nhiều nhiệm vụ hệ trọng

20:27 , 15/09/2025
Cục CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

Cục CSHS triệt phá đường dây cá độ bóng đá 4.500 tỷ đồng

20:27 , 15/09/2025
Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

Nhóm lừa đảo đầu tư tiền ảo 'WM' lôi kéo hàng nghìn người tham gia

20:10 , 15/09/2025
Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

Đợt không khí lạnh đầu tiên sắp tràn về, thời tiết miền Bắc thay đổi ra sao?

18:00 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên