Từ vụ tai nạn hy hữu, Cục CSGT cảnh báo nóng

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), vào khoảng 9h16 ngày 15/9/2025, tại km 222+800 cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 (hướng Hà Nội – Ninh Bình) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa nhiều phương tiện. Xe ôtô khách mang biển số 29E-127.55 đã đâm vào phía sau xe bồn 51C-367.52 đang tưới cây ở làn số 1.

Ngay sau đó, xe khách 29K-043.86 tiếp tục va chạm với xe 29E-127.55 rồi mất lái, lao qua lan can, rơi xuống lề đường bên phải. Chưa dừng lại, ôtô 98C-270.61 cũng va chạm với chiếc 29E-127.55.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, trong đó có một nạn nhân bị thương nặng. Vụ việc hiện do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.

Theo Cục CSGT, nguyên nhân sơ bộ được xác định là do các lái xe không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn và không đảm bảo tốc độ khi lưu thông. Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc xe bồn tưới cây có thực hiện đúng quy định cảnh báo an toàn khi hoạt động trên cao tốc hay không.

Clip ghi lại cảnh xe ô tô khách 29E đâm va vào phía sau xe ô tô bồn

Từ vụ việc trên, Cục CSGT nhấn mạnh cần xem xét lại phương án trồng cây xanh trên dải phân cách giữa của các tuyến cao tốc. Đơn vị cho rằng nên thay thế bằng hệ thống lưới chắn sáng để vừa bảo đảm mỹ quan, vừa giảm thiểu nguy cơ tai nạn khi có phương tiện mất lái.

Đồng thời, Cục CSGT cũng kiến nghị các đơn vị quản lý hạ tầng cần rà soát việc trồng cây tại hành lang an toàn dọc tuyến cao tốc. Các hàng cây nên bố trí cách xa mép đường, tránh nguy cơ cây đổ, gãy gây cản trở và mất an toàn cho người tham gia giao thông, đặc biệt trong điều kiện mưa bão hoặc sự cố khẩn cấp.

Vụ tai nạn trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc tuân thủ khoảng cách, tốc độ và quan sát khi lái xe trên đường cao tốc. Cục CSGT khuyến cáo tài xế tuyệt đối không được chủ quan, bởi chỉ một khoảnh khắc lơ là có thể dẫn tới hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

