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Danh tính nhóm thanh niên trong clip "bốc đầu" xe trên đường phố ở Hà Nội

| | Xã hội

Công an phường Kim Liên xác minh, triệu tập 3 thanh thiếu niên liên quan clip “bốc đầu” xe trên phố Trường Chinh, Hà Nội.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Kim Liên, thành phố Hà Nội phát hiện một video clip ghi lại hình ảnh nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe "bốc đầu" trên tuyến phố Trường Chinh, phường Kim Liên.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Kim Liên đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ danh tính những người xuất hiện trong clip.

Các thanh niên tại hiện trường. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Qua xác minh bước đầu, khoảng tháng 5/2026, Nguyễn Quốc H. (sinh năm 2007, trú tại phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội) cùng Phan Thành T. (sinh ngày 14/6/2009, trú tại xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội) và Cao T.A. (sinh ngày 12/3/2008, trú tại phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) có hành vi điều khiển xe "bốc đầu" trên đường.

Công an phường Kim Liên đã triệu tập các trường hợp liên quan để xác minh, làm rõ nội dung vụ việc. Hiện Công an phường Kim Liên đang củng cố tài liệu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Kim Liên khuyến cáo, hành vi điều khiển phương tiện "bốc đầu" trên đường phố không chỉ vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người điều khiển phương tiện và những người tham gia giao thông khác.

Việc quay clip, đăng tải hoặc cổ súy cho các hành vi điều khiển xe nguy hiểm trên mạng xã hội cũng có thể tạo hiệu ứng tiêu cực, tác động đến nhận thức, hành vi của thanh thiếu niên.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, không thực hiện, cổ súy hoặc chia sẻ các nội dung thể hiện hành vi điều khiển phương tiện nguy hiểm, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn Thủ đô.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

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