Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đào đất làm đường, phát hiện chum chứa vàng bạc đầy ắp tận miệng, nhà thầu ôm ‘kho báu’ bỏ trốn

20-08-2025 - 21:30 PM | Tài chính quốc tế

Kho báu vàng bạc này nặng tổng cộng hơn 1 kg.

Một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, khi một nhà thầu xây dựng đường bị tố chiếm đoạt kho báu vàng bạc rồi bỏ trốn.

Theo truyền thông địa phương, sự việc xảy ra tại làng Hargovindpur, khu vực Junwai của Ấn Độ. Khi nhóm công nhân đào đất từ nông trại của một người dân địa phương để phục vụ dự án làm đường, họ bất ngờ phát hiện một chiếc chum gốm chôn dưới lòng đất, bên trong chứa đầy ắp đồng xu vàng và bạc. Một số nguồn tin cho biết số cổ vật này có niên đại từ thế kỷ 18, thuộc thời kỳ Mughal.

Ông Jitendra Kumar, một cư dân địa phương, cho biết ngay sau khi nhìn thấy kho báu, nhà thầu đã lập tức ôm gần như toàn bộ số vàng bạc rồi bỏ trốn. Công nhân và dân làng quanh đó chỉ nhặt được vài đồng còn sót lại. Sau khi tin tức về kho báu lan ra, đám đông hiếu kỳ vây kín hiện trường.

Lãnh đạo địa phương cùng cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt để kiểm tra tình hình. Ông Kamlesh, trưởng làng Hargovindpur, đã nộp đơn tố cáo nhà thầu chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát cho biết số vàng bạc lên tới hơn 100 đồng xu với tổng trọng lượng hơn 1 kg. Họ đã tiếp nhận đơn tố cáo và điều tra toàn bộ vụ việc.

Theo Times of India

Khánh Linh

Đời sống và Pháp luật

Từ Khóa:
vàng, kho báu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Viên ngọc quý’ hơn 60 năm tuổi của Nhật Bản lụi tàn, gióng hồi chuông cảnh báo cho siêu cường châu Á

‘Viên ngọc quý’ hơn 60 năm tuổi của Nhật Bản lụi tàn, gióng hồi chuông cảnh báo cho siêu cường châu Á Nổi bật

Sau thời gian 'tạm lắng', hai ông lớn lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga dù chịu sức ép từ Mỹ

Sau thời gian 'tạm lắng', hai ông lớn lọc dầu Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga dù chịu sức ép từ Mỹ Nổi bật

Kiev được gì khi mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ?

Kiev được gì khi mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ?

21:16 , 20/08/2025
Hơn 1.100 người tử vong do nắng nóng tại Tây Ban Nha

Hơn 1.100 người tử vong do nắng nóng tại Tây Ban Nha

20:52 , 20/08/2025
Núi lửa phun trào sau 123 năm ngủ yên, tạo ra cảnh tượng không giống bất kỳ điều gì con người từng thấy

Núi lửa phun trào sau 123 năm ngủ yên, tạo ra cảnh tượng không giống bất kỳ điều gì con người từng thấy

20:26 , 20/08/2025
Nga có 'cơ chế đặc biệt' để cung cấp dầu cho Ấn Độ

Nga có 'cơ chế đặc biệt' để cung cấp dầu cho Ấn Độ

20:10 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên