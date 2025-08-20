Nền kinh tế trên đà soán ngôi Đức, Nhật Bản để đứng top 3 thế giới bất ngờ 'vấp' đòn thuế quan Mỹ: Chuỗi tăng trưởng thần tốc liệu có trật nhịp?

Tại Tiruppur, thủ phủ dệt may ở miền nam Ấn Độ có tới hơn 20.000 đơn vị sản xuất và hơn 2.500 nhà máy chuyên làm hàng may mặc xuất khẩu. Các chủ xưởng may tại đây từng mơ về một năm 2025 bùng nổ. Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi 180 độ khi thuế quan của Mỹ xuất hiện.

Một nhà xuất khẩu giấu tên làm việc lâu năm tại Tiruppur thở dài: “Khách hàng tại Mỹ của tôi yêu cầu dừng lô hàng áo thun cotton và váy trị giá 80.000 USD. Họ không thể chuyển chi phí gia tăng cho người tiêu dùng. Họ muốn chúng tôi giảm giá”. Với một xưởng nhỏ lẻ, 80.000 USD là cả vòng quay vốn.

Khi Mỹ công bố thay đổi chính sách thuế quan dành cho hàng hóa Ấn Độ, động thái ấy lập tức tạo ra hệ quả. Đơn hàng bị hoãn, khách hàng dò giá, một số nhà xuất khẩu chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận để giữ chân khách. Nhiều nhà sản xuất tính đến phương án tìm các nước khác có mức thuế thấp hơn.

Câu chuyện từ Tiruppur là lát cắt phản ánh rõ nét thuế quan từ Mỹ đang thử thách nền kinh tế Ấn Độ. Trong khi đó, nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới này đang cố gắng tăng tốc hết ga để trở thành cường quốc toàn cầu.

Với dân số trẻ và tầng lớp trung lưu đang mở rộng, Ấn Độ được Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo là nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Theo báo cáo World Economic Outlook tháng 4/2025 của IMF, GDP danh nghĩa của Ấn Độ sẽ đạt khoảng 4.187 nghìn tỷ USD năm 2025, nhỉnh hơn so với Nhật Bản là 4.186 nghìn tỷ USD. IMF cũng dự báo Ấn Độ có thể sẽ vượt Đức vào năm 2028.

Thế nhưng, giữa cuộc chạy nước rút này, Mỹ bất ngờ tăng thuế lên hàng hóa Ấn Độ vì New Delhi tiếp tục mua dầu Nga. Vậy cú hãm phanh này sẽ ảnh hưởng ra sao và New Delhi sẽ hành động như thế nào?

Ngày 31/7/2025, Nhà Trắng công bố lệnh điều chỉnh thuế đối ứng trong đó Ấn Độ chịu mức 25%. Đến ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định áp thuế bổ sung 25% lên hàng nhập khẩu từ Ấn Độ, có hiệu lực từ ngày 27/8. Như vậy, một số mặt hàng có thể chịu mức thuế tổng cộng lên đến 50%. Ấn Độ ước tính 55% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ chịu ảnh hưởng.

Trong năm tài chính 2024 (kết thúc vào ngày 31/3/2025), xuất khẩu hàng hóa từ Ấn Độ sang Mỹ đã tăng vọt 11,6%, đạt 77,5 tỷ USD. Con số này củng cố vị thế Mỹ là điểm đến xuất khẩu lớn nhất của Ấn Độ. Riêng trong giai đoạn tháng 4 đến tháng 7 của năm tài chính 2025, xuất khẩu sang Mỹ ước đạt 33,53 tỷ USD. Các sản phẩm chủ lực bao gồm đá quý, điện tử, dược phẩm, hàng kỹ thuật

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại Ấn Độ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), một khi thuế quan có hiệu lực, các nhóm hàng chính bị ảnh hưởng bao gồm dệt may (chiếm khoảng 16% tổng xuất khẩu sang Mỹ), trang sức và đá quý (13%), nông sản chế biến (10%), dược phẩm (12%), và linh kiện ô tô (8%).

Khi các ngành xuất khẩu mũi nhọn bị đe dọa trực diện, hàng nghìn công nhân tại các ngành thâm dụng lao động có thể mất việc. Hơn nữa, thuế quan còn làm giảm năng lực cạnh tranh của Ấn Độ so với các đối thủ châu Á.

Theo chuyên gia kinh tế Shilan Shah của Capital Economics, tiêu dùng của Mỹ chiếm khoảng 2% GDP của Ấn Độ và mức thuế bổ sung này đủ lớn để tạo ra tác động thực sự. Phân tích từ Moody's được Reuters trích dẫn cho thấy thuế quan có thể khiến Ấn Độ mất 1,87% xuất khẩu toàn cầu và kéo tụt 0,19-0,4% GDP.

Reuters đã đưa ra ba kịch bản về tác động của thuế quan Mỹ đến Ấn Độ. Trong kịch bản cơ bản nhất, thuế bổ sung khiến xuất khẩu sang Mỹ hụt nhịp trong vài quý, đặc biệt ở ngành dệt may và trang sức. Tuy nhiên, nhu cầu nội địa mạnh mẽ và dịch vụ công nghệ thông tin tiếp tục tăng trưởng có thể bù đắp thiếu hụt. Do đó, Ấn Độ vẫn có thể bám sát lộ trình bắt kịp Nhật Bản, với GDP giảm nhẹ khoảng 0.2% - 0.4%.

Tuy nhiên, ở kịch bản tiêu cực, nếu thuế leo thang và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm do lo ngại rủi ro địa chính trị, tăng trưởng có thể chậm lại, đồng rupee chịu áp lực mạnh hơn, dẫn đến lạm phát cao và thất nghiệp tăng.

Ngược lại, kịch bản tích cực cho thấy ngoài Mỹ, Ấn Độ có thể xoay trục sang thị trường mới như UAE, EU hay châu Phi. Song song với đó, quốc gia này tiếp tục cải thiện logistics. Khi đó, Ấn Độ có thể biến “cú hãm phanh” từ thuế quan chỉ là khúc cua giảm tốc ngắn hạn.

Những kịch bản trên nhấn mạnh dù thuế quan là thách thức ngắn hạn, nhưng khả năng phục hồi phụ thuộc vào chiến lược dài hạn của New Delhi.

Trong bối cảnh thuế quan toàn cầu, nền kinh tế Ấn Độ được đánh giá là linh hoạt, không chỉ vì tốc độ tăng trưởng mà khả năng đối phó với những cú sốc. Bí quyết nằm ở cấu trúc nền kinh tế và những chính sách dài hạn tập trung vào thị trường nội địa và dịch vụ.

Theo dữ liệu của World Bank, cơ cấu GDP của Ấn Độ đã thay đổi rõ rệt trong hai thập kỷ qua. Nếu khoảng đầu những năm 2000, nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao, đến năm 2023, dịch vụ đã vượt hơn nửa GDP, còn ngành công nghiệp chiếm khoảng hơn 1/4 và nông nghiệp dưới 1/5. Xu hướng này không chỉ giảm phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa mà còn làm tăng “vùng đệm” trước các biến động toàn cầu.

Không dừng lại ở đó, tầng lớp trung lưu Ấn Độ đang mở rộng nhanh, kéo theo làn sóng tiêu dùng mạnh: từ điện thoại thông minh, hàng tiêu dùng nhanh đến dịch vụ tài chính số. Đây chính là “phao cứu sinh” lớn cho nền kinh tế khi xuất khẩu sang Mỹ giảm nhịp, vì nội lực vẫn đủ mạnh để giữ trục tăng trưởng ổn định.

Thêm vào đó, chiến lược “Make in India” đang kích hoạt ngành điện tử, thiết bị 5G, năng lượng tái tạo… vào chuỗi sản xuất nội địa. Điều này vừa giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu từ Mỹ, vừa mở ra khả năng xuất khẩu sang thị trường khác, giúp đa dạng hóa nền tảng tăng trưởng.

Dẫu có nền tảng vững, Ấn Độ vẫn không tránh khỏi những rào cản sâu bên trong, mà cú sốc thuế từ Mỹ vừa qua đã phơi bày rõ.

Theo báo cáo của World Bank, Ấn Độ đã vươn lên vị trí thứ 38 trong bảng xếp hạng Logistics Performance Index 2023. Điều này phản ánh nỗ lực rõ rệt trong việc nâng cấp cơ sở hạ tầng và hiệu quả chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, con số này vẫn còn xa so với “đầu tàu” khác như Singapore hay Hàn Quốc. Chi phí logistics vẫn cao, dễ dàng xóa đi phần lợi thế cạnh tranh nếu đồng rupee mất giá hoặc thuế tăng.

Dù “Make in India” tạo ra chuỗi sản xuất mới, nhưng tốc độ tạo việc làm chính thức trong ngành công nghiệp vẫn chưa tương xứng với nhu cầu từ lượng lao động trẻ lớn mạnh hàng năm. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, trang sức lại là nhóm chịu tác động nặng của thuế, khiến bài toán việc làm trở thành trọng điểm khó giải quyết trong ngắn hạn.

Theo các nguồn tin từ Reuters, Chính phủ Ấn Độ đang chuẩn bị một gói bảo lãnh tín dụng khoảng 40 tỷ rupee để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và nhà xuất khẩu bị ảnh hưởng, đặc biệt cho những khoản nợ chậm trả đến 90 ngày. Chương trình này dành cho các công ty đang chịu áp lực do các yếu tố khách quan "ngoài tầm kiểm soát".

Không chỉ trông chờ vào bàn đàm phán với Washington, New Delhi còn đang tăng tốc mở rộng các “đường vòng” thương mại qua UAE, EU, Anh, Canada, Brazil… Đây không phải là ý tưởng mới, nhưng đã được các quan chức khẳng định như một bước đi bắt buộc nhằm bù đắp đơn hàng sụt giảm từ Mỹ.

Song, chính phủ Ấn Độ vẫn vẫn kiên trì phát đi tín hiệu “không muốn leo thang” căng thẳng với Mỹ, duy trì đối thoại dù thuế một số dòng hàng có thể bị đẩy lên đến 50%.

IMF mới đây nâng nhẹ dự báo tăng trưởng Ấn Độ 2025–2026 lên 6,4% mỗi năm. Ngay cả khi bên ngoài chao đảo, Ấn Độ vẫn có tiềm năng thăng hạng trên trường quốc tế.

Nếu New Delhi biến cú sốc thuế quan lần này thành động lực đổi mới, thì những doanh nghiệp vừa và nhỏ như xưởng may ở Tiruppur không chỉ giữ được nhịp sản xuất mà còn có thể tăng tốc. Khi đó, “khúc cua” thuế quan hiện nay sẽ chỉ còn là một vệt phanh ngắn trên đường đua dài hạn của nền kinh tế lớn thứ năm thế giới.