Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GDP nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ tăng vượt báo nhờ 1 trụ cột phục hồi mạnh mẽ

15-08-2025 - 13:10 PM | Tài chính quốc tế

Tăng trưởng GDP Nhật Bản chủ yếu là nhờ xuất khẩu ròng.

GDP nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ tăng vượt báo nhờ 1 trụ cột phục hồi mạnh mẽ- Ảnh 1.

Kinh tế Nhật Bản tăng trưởng 0,3% trong quý 2 năm 2025 so với ba tháng đầu năm. Mức tăng này vượt dự báo, dù Nhật Bản chịu áp lực từ thuế quan của Mỹ.

Trong quý 1, tăng trưởng GDP sau điều chỉnh là 0,1%. Số liệu GDP quý mới nhất cao hơn so với mức dự báo 0,1% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

GDP nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ tăng vượt báo nhờ 1 trụ cột phục hồi mạnh mẽ- Ảnh 2.

Động lực chính đến từ xuất khẩu. Xuất khẩu đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng GDP, trong khi quý 1 ghi nhận mức giảm 0,8%. Số liệu của Bộ Thương mại Nhật Bản cho thấy thâm hụt thương mại từ tháng 4 đến tháng 6 đã thu hẹp so với quý trước.

So với cùng kỳ năm trước, GDP quý 2 tăng 1,2%. Mức này thấp hơn mức tăng 1,8% của quý 1.

Tăng trưởng cả năm đạt 1%, gấp hơn hai lần mức dự báo 0,4%.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,59% sau thông tin trên. Đồng yên tăng nhẹ 0,1%, đạt 147,6 yên đổi 1 USD.

GDP nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới bất ngờ tăng vượt báo nhờ 1 trụ cột phục hồi mạnh mẽ- Ảnh 3.

Trong quý 2, Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trước môi trường thương mại bất ổn. Nước này đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ vào ngày 23/7.

Theo thỏa thuận, tất cả hàng xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ, bao gồm cả ô tô, chịu thuế chung 15%. Trong suốt quý 2, Nhật Bản tránh được mức thuế 24% công bố vào “Ngày Giải phóng”. Tuy nhiên, ngành ô tô vẫn phải chịu thuế 25%.

Theo số liệu hải quan, xuất khẩu ô tô sang Mỹ là trụ cột của kinh tế Nhật Bản. Năm 2024, nhóm hàng này chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Trưởng bộ phận Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương Marcel Theliant tại Capital Economics cho biết Nhật Bản “đang vượt qua tác động của thuế quan Mỹ”.

Tuy vậy, ông nhận định dù GDP phục hồi “mạnh hơn dự kiến”, tốc độ tăng trưởng có thể chậm lại trong các quý tới. Nguyên nhân là đầu tư có xu hướng giảm và xuất khẩu có khả năng sụt nhẹ.

Sau cuộc họp ngày 31/7, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm tài chính 2025 (từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026) lên 0,6%, cao hơn so với mức dự báo 0,5% hồi tháng 4.

Tuy nhiên, BOJ cảnh báo chính sách thương mại và các yếu tố toàn cầu có thể khiến các nền kinh tế nước ngoài suy giảm và lợi nhuận của các doanh nghiệp trong nước giảm.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Masato Koike tại Sompo Institute Plus nhận định “cảm giác trì trệ” đang bao trùm triển vọng kinh tế Nhật Bản.

Ông cho rằng tiêu dùng cá nhân nhiều khả năng tiếp tục tăng, nhờ tiền lương thực tế cải thiện từ đợt tăng lương.

“Tuy nhiên, nếu thuế quan ảnh hưởng tới tiền thưởng và tăng lương vào năm 2026, xu hướng này có thể sẽ không kéo dài”, ông nói.

Ông Koike cũng cho biết nhu cầu đầu tư vào công nghệ số và tự động hóa lao động vẫn mạnh. Nhưng lợi nhuận doanh nghiệp giảm do thuế quan sẽ tạo áp lực giảm mạnh lên đầu tư vốn.

Ông cảnh báo Nhật Bản có thể rơi vào suy thoái, tùy thuộc vào mức độ tác động của thuế quan.

Theo CNBC﻿

Nợ công Mỹ vượt mốc chưa từng thấy, cao hơn GDP Eurozone và Trung Quốc gộp lại

Anh Dũng

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường bất ngờ vì 'bước đi' mới của Warren Buffett: Bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu lớn nhất trong danh mục, lỗ nặng vì một khoản đầu tư 10 năm

Thị trường bất ngờ vì 'bước đi' mới của Warren Buffett: Bán gần 4 tỷ USD cổ phiếu lớn nhất trong danh mục, lỗ nặng vì một khoản đầu tư 10 năm Nổi bật

Lần đầu tiên sau 4 năm, Trung Quốc trở thành 'cứu tinh' cho mặt hàng chủ chốt của Ấn Độ chỉ vì phương Tây

Lần đầu tiên sau 4 năm, Trung Quốc trở thành 'cứu tinh' cho mặt hàng chủ chốt của Ấn Độ chỉ vì phương Tây Nổi bật

"Cỗ máy Youtube" của MrBeast: 350 nhân sự cho mỗi video, phục vụ 400 triệu khán giá, doanh thu 473 triệu USD, vận hành như Hollywood

"Cỗ máy Youtube" của MrBeast: 350 nhân sự cho mỗi video, phục vụ 400 triệu khán giá, doanh thu 473 triệu USD, vận hành như Hollywood

12:26 , 15/08/2025
Công ty phân tích dữ liệu trở thành cổ phiếu nóng nhất 2025: Vốn hóa tăng vọt lên 430 tỷ USD, gợi nhắc lại cú sụp đổ kinh điển của Cisco thời bong bóng dotcom

Công ty phân tích dữ liệu trở thành cổ phiếu nóng nhất 2025: Vốn hóa tăng vọt lên 430 tỷ USD, gợi nhắc lại cú sụp đổ kinh điển của Cisco thời bong bóng dotcom

11:22 , 15/08/2025
Toan tính phía sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin

Toan tính phía sau cuộc gặp thượng đỉnh Trump - Putin

10:31 , 15/08/2025
Bảng xếp hạng tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới nhờ AI: Toàn cầu có tới 498 “kỳ lân” AI, doanh nhân gốc Hoa chiếm 1/3

Bảng xếp hạng tỷ phú trẻ giàu nhất thế giới nhờ AI: Toàn cầu có tới 498 “kỳ lân” AI, doanh nhân gốc Hoa chiếm 1/3

10:18 , 15/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên