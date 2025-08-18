Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN-6 công bố GDP quý 2/2025 cao hơn kỳ vọng nhờ một trụ cột tăng mạnh

18-08-2025 - 16:29 PM | Tài chính quốc tế

Kinh tế Thái Lan tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 2 nhờ xuất khẩu tăng trưởng mạnh mẽ trước thời điểm thuế quan của Mỹ có hiệu lực hoàn toàn.

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN-6 công bố GDP quý 2/2025 cao hơn kỳ vọng nhờ một trụ cột tăng mạnh- Ảnh 1.

GDP Thái Lan tăng 2,8% trong quý 2/2025 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,1% của quý 1 nhờ xuất khẩu tăng mạnh.

Thông tin trên được Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDC) công bố ngày 18/8.

Con số này vượt mức dự báo 2,5% của các nhà kinh tế do Reuters khảo sát.

Tính chung nửa đầu năm 2025, GDP nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á tăng 3%. Với kết quả khả quan, NESDC nâng dự báo GDP cả năm lên 1,8-2,3%, từ mức 1,3-2,3%.

“Xuất khẩu và sản xuất cải thiện. Mức thuế quan tương hỗ đã được ấn định. Do đó, kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng cao hơn dự đoán của chúng tôi đưa ra hồi tháng 5”, chủ tịch NESDC Danucha Pichayanan phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày.

Nền kinh tế cuối cùng trong ASEAN-6 công bố GDP quý 2/2025 cao hơn kỳ vọng nhờ một trụ cột tăng mạnh- Ảnh 2.

Gần đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Thái Lan là 19%, tương đương với một số nước trong khu vực.

“Tăng trưởng dự kiến sẽ tốt trong nửa năm còn lại nhưng sẽ thấp hơn 2 quý trước”, ông Danucha nói thêm.

Như vậy, toàn bộ 6 nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á (ASEAN-6) đã công bố GQP quý 2/2025. Trong đó, Việt Nam dẫn đầu với mức tăng 7,96%. Indonesia tăng 5,1%. Philippines tăng 5,5%. Singapore tăng 4,4%. Malaysia tăng 4,4%.

Nửa đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024 khi các doanh nghiệp chạy đua tích hàng trước khi thuế quan của Mỹ có hiệu lực. Tuy nhiên, xuất khẩu – vốn chiếm khoảng 60% GDP Thái Lan – dự kiến sẽ giảm dần trong nửa cuối năm.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Thái Lan năm 2024, chiếm 18,3% tổng lượng hàng xuất khẩu, với giá trị 55 tỷ USD.

Kobsidthi Silpachai, người đứng đầu bộ phận Nghiên cứu thị trường vốn tại Kasikornbank, dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP chỉ là 1,5% vào năm 2025.

Ông nhận định: “Tăng trưởng được dự báo sẽ giảm tốc đáng kể sau thời kỳ xuất khẩu tăng mạnh”, đồng thời nói thêm rằng lượng khách du lịch giảm sút và nợ hộ gia đình cũng sẽ gây áp lực nặng nề lên nền kinh tế.

NESDC cũng đã hạ dự báo về lượng khách du lịch quốc tế tới Thái Lan trong năm xuống còn 33 triệu, giảm 10%.

Tuần trước, Quốc hội Thái Lan đã thông qua dự luật ngân sách trị giá 3,78 nghìn tỷ baht (116,6 tỷ USD) của chính phủ cho năm tài chính 2026 bắt đầu từ 1/10.

Tuần trước, ngân hàng trung ương cũng đã cắt giảm lãi suất chủ chốt đi 0,25 điểm phần trăm xuống còn 1,5% – mức thấp nhất trong gần 3 năm.

Tham khảo: Reuters, National Thailand﻿

Qua mặt Mỹ và phương Tây, Nga âm thầm xây dựng nền ‘kinh tế ngầm’ mới trị giá ít nhất 51 tỷ USD

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

