Đảo giữa sông ngay gần TP.HCM, đường đi chỉ mất 1 tiếng: Du khách nhận xét "Không ngờ có nơi như vậy!"

Nhắc đến những điểm đến cuối tuần gần TP.HCM, nhiều người thường nghĩ tới Vũng Tàu, Long Hải hay Hồ Tràm. Thế nhưng, chỉ cách trung tâm thành phố hơn một giờ di chuyển, lại có một cái tên hoàn toàn khác, đang được quan tâm thời gian gần đây. Nơi này là đảo biệt lập giữa sông, mang đến một trải nghiệm khác biệt: Yên tĩnh, xanh mát và tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của đô thị.

Đó là đảo Đại Phước, thuộc địa bàn xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch (cũ), tỉnh Đồng Nai. Đảo có diện tích hơn 400 ha, được bao quanh bởi mặt nước và cây xanh, tạo nên hệ sinh thái trong lành hiếm có. Cũng từ đó, Đại Phước còn được ví như một ốc đảo xanh của vùng ven Sài Gòn. Nhưng vẫn nhiều du khách chưa biết tới hòn đảo giữa vùng sông nước này, phải nhận xét: "Không ngờ có nơi như vậy!" ngay gần TP.HCM nhộn nhịp.

Ảnh Cafeland

Từ TP.HCM, du khách có thể tới đảo bằng phà Cát Lái, hoặc lái xe theo tuyến cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Chính vị trí đặc biệt giúp Đại Phước giữ được bầu không khí dễ chịu, rất thích hợp cho chuyến đi ngắn ngày của các gia đình hay nhóm bạn trẻ muốn “đổi gió” mà không cần đi xa.

Đáng nói hơn, trên đảo đã và đang hình thành dự án khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, tạo thêm tiện ích và dịch vụ cho du khách. Dự án mang tên Swanbay Đại Phước (tên thương mại cũ là Đại Phước Lotus), chủ đầu tư là SwanCity Việt Nam. Nơi đây có vị trí “đắc địa” khi nằm gần các hạ tầng huyết mạch như cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây, Quốc lộ 51, ĐT769, Vành đai 3 và cảng Cát Lái.

Trải nghiệm gì tại đảo Đại Phước - Đồng Nai?

Đến đảo Đại Phước, các hoạt động phổ biến và được yêu thích chủ yếu đều có tính chất nhẹ nhàng, giúp du khách hoà mình với thiên nhiên. Có thể kể tới như đi dạo ven sông, đạp xe dọc các con đường rợp bóng cây, hay đơn giản là ngồi thư giãn ngắm thuyền bè qua lại. Các gia đình thường đưa con nhỏ tới để trải nghiệm không gian gần gũi thiên nhiên, trong khi nhiều nhóm bạn trẻ lại chọn tổ chức picnic, chụp ảnh, hay team building ngoài trời.

Trên nền tảng cảnh quan ấy, dự án SwanBay được phát triển với định hướng trở thành khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn. Tọa lạc trên diện tích khoảng 200ha, SwanBay được quy hoạch theo phong cách “resort living”, với mật độ xây dựng thấp, phần lớn diện tích dành cho công viên, hồ nước và tiện ích cộng đồng.

Ảnh minh hoạ tạo bởi AI

Dự án gồm nhiều phân khu như Marina Villas, Garden Villas, La Maison, Le Centre hay Oasia, mỗi khu mang một phong cách kiến trúc khác nhau, từ biệt thự ven sông, nhà phố thương mại cho đến căn hộ cao cấp. Điểm nổi bật dành cho du khách là bến du thuyền Marina – nơi có thể tham gia các chuyến dạo chơi trên sông, cùng với sân golf 18 lỗ Jeongsan đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp.

Ngoài ra, trung tâm thể thao Lotus Sport Center, hồ bơi, sân tennis, cùng hệ thống nhà hàng – café ven sông mang lại nhiều lựa chọn trải nghiệm. Một số biệt thự trong SwanBay hiện cũng được khai thác cho thuê ngắn ngày, giúp khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần trọn vẹn mà không cần đi xa. Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan tự nhiên của đảo Đại Phước và quy hoạch bài bản của SwanBay, nơi đây đang trở thành điểm dừng chân mới lạ cho du khách muốn tìm một không gian nghỉ ngơi nhẹ nhàng ngay gần Sài Gòn.

Hiện nay, dự án SwanBay trên đảo Đại Phước đã hoàn thành và bàn giao nhiều phân khu như Marina Villas và Garden Villas, nơi các dãy biệt thự và nhà phố đã có cư dân vào ở. Một số hạng mục tiện ích công cộng như công viên, hồ bơi, quảng trường trung tâm và một phần bến du thuyền cũng đã đi vào hoạt động, phục vụ cả cư dân lẫn khách tham quan. Bên cạnh đó, sân golf Jeongsan – vốn là điểm nhấn thể thao cao cấp của đảo – vẫn duy trì hoạt động ổn định, thu hút đông đảo hội viên và khách trải nghiệm ngắn hạn.

Một số phân khu khác của SwanBay như La Maison hay Le Centre vẫn đang trong quá trình xây dựng, với hạ tầng dần hoàn thiện nhưng chưa đồng bộ hoàn toàn. Một vài khu đất đã được quy hoạch để phát triển thêm tiện ích thương mại – dịch vụ, song chưa triển khai đồng loạt. Vì vậy, khi tới tham quan hoặc lựa chọn lưu trú, du khách có thể bắt gặp cảnh quan xen kẽ giữa những khu vực đã sẵn sàng khai thác và những công trình còn đang thi công.

Một số hạng mục tiện ích tại Swanbay đã hoàn thiện để phục vụ du khách (Ảnh DSPL)

Du lịch Đồng Nai còn nhiều hơn thế

Không chỉ có đảo Đại Phước và dự án SwanBay, tỉnh Đồng Nai sau khi sáp nhập với Bình Phước từ ngày 1/7 càng trở nên đa dạng điểm đến cho du khách. Với lợi thế nằm ngay sát TP.HCM, địa phương này thuận tiện cho những chuyến đi trong ngày hoặc kỳ nghỉ ngắn cuối tuần.

Du khách có thể lựa chọn các trải nghiệm thiên nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên, nơi bảo tồn rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động – thực vật phong phú, thích hợp cho hoạt động trekking, quan sát chim và cắm trại. Gần hơn, Khu du lịch Bửu Long tại TP. Biên Hòa (cũ) được mệnh danh là “Hạ Long thu nhỏ”, nổi bật với hồ nước trong xanh, núi đá vôi và nhiều trò chơi giải trí ngoài trời. Ngoài ra, Thác Giang Điền và Khu du lịch Suối Mơ cũng là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn hòa mình vào thiên nhiên, vừa tắm suối vừa tổ chức picnic.

Vườn QG Cát Tiên (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Khu du lịch Bửu Long được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ (Ảnh KDL Bửu Long)

Với du khách yêu thích văn hóa – tâm linh, Đồng Nai có những điểm đến nổi bật như chùa Châu Thới trên núi Châu Thới, một trong những ngôi chùa cổ nhất Nam Bộ, hay Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh gắn liền với lịch sử khai phá vùng đất phương Nam. Sau sáp nhập, hệ thống di tích và danh thắng trên địa bàn được quản lý đồng bộ hơn, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các tour du lịch liên kết trong toàn tỉnh.

Từ TP.HCM, chỉ cần một giờ chạy xe, du khách có thể dễ dàng đến các điểm kể trên. Điều này khiến Đồng Nai trở thành lựa chọn ngày càng hấp dẫn cho những chuyến đi ngắn, vừa tiết kiệm thời gian di chuyển, vừa mang lại nhiều trải nghiệm phong phú – từ sinh thái, nghỉ dưỡng, cho tới văn hóa và lịch sử.