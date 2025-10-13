Đào giun câu cá, người đàn ông phát hiện vạc đồng chứa đầy ắp 20.000 vật thể lấp lánh, vô tình khai mở kho báu độc nhất vô nhị

Một phát hiện khảo cổ chưa từng có vừa được công bố tại Thụy Điển. Hội đồng Hành chính hạt Stockholm thông báo đã tiếp nhận một trong những kho báu bạc lớn nhất từng được tìm thấy trong lịch sử nước này, với khoảng 20.000 hiện vật.

Kho báu được phát hiện gần ngôi nhà nghỉ dưỡng mùa hè của một người câu cá trong khu vực Stockholm. Song, địa điểm cụ thể đang được giữ kín vì lý do an ninh.

Người đàn ông tình cờ phát hiện khi đang đào đất tìm giun câu cá. Ông đã vô tình khai mở ra một kho báu bạc khổng lồ có niên đại thế kỷ 12. Số hiện vật được cất giữ trong một vạc đồng đã bị hư hại. Chúng bao gồm các mặt dây chuyền, trang sức và đồng xu, nặng tổng cộng hơn 6 kg. Điều đó cho thấy chủ nhân từng là người có địa vị và giàu có.

“Đây có lẽ là một trong những kho báu bằng bạc lớn nhất từ thời Trung Cổ từng được tìm thấy tại Thụy Điển”, chuyên viên cổ vật Sofia Andersson của Hội đồng Hành chính hạt Stockholm cho biết.

Bà Lin Annerbäck, Giám đốc Bảo tàng Trung Cổ Stockholm, nói với Live Science: “Phát hiện này độc nhất vô nhị. Trước nay chúng tôi chưa từng tìm thấy kho báu trung đại nào trong khu vực Stockholm”.

Kho báu bao gồm nhiều đồng xu hiếm, hé lộ câu chuyện lịch sử về giai đoạn hỗn loạn khi chúng được chôn giấu. Do các kho báu thường được cất cùng di chỉ khác, các nhà khảo cổ đã triển khai đội khai quật để điều tra hiện trường.

Ba đồng xu được nhắc đến đặc biệt trong báo cáo bao gồm một đồng mang dòng chữ KANUTUS cùng chân dung Vua Knut Eriksson. Một đồng có thể mô tả hình ảnh nhà thờ trên đảo Gotland. Một đồng còn lại là “đồng xu của giám mục”, tức loại tiền được đúc riêng cho Giáo hội.

Giới chuyên môn nhận định, rất có thể kho báu thuộc về một gia đình quý tộc đã chôn giấu tài sản trong thời kỳ bất ổn chính trị. Và họ đã không quay lại tìm của cải đã chôn.

Hội đồng Hành chính hạt Stockholm cho biết người phát hiện đã “làm điều đúng đắn” khi báo cáo cho chính quyền và sẽ được xem xét trao thưởng. Ngoài giá trị vật chất, kho bạc mang ý nghĩa lịch sử và khảo cổ to lớn, mở ra cơ hội nghiên cứu mới về đời sống và quyền lực trong xã hội Thụy Điển Trung Cổ.

Theo Interesting Engineering