Đào móng xây nhà, phát hiện 3 “giếng cổ” chứa kho tiền nặng 5,6 tấn chôn dưới lòng đất suốt hơn 800 năm

Phát hiện kho tiền cổ khi đào móng nhà

Theo truyền thông Trung Quốc, kho tiền cổ được phát hiện vào năm 2017 khi một hộ dân ở làng Tra Thôn, huyện Phù Lương, thành phố Cảnh Đức Trấn, tỉnh Giang Tây, cải tạo ngôi nhà cũ và đào móng xây nhà mới. Thông tin nhanh chóng lan truyền, thu hút đông đảo người dân địa phương kéo đến "săn kho báu", khiến lực lượng chức năng phải phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khảo cổ.

Sau nhiều ngày khai quật, các chuyên gia xác định đây là một trong những kho tiền cổ lớn nhất từng được phát hiện tại Trung Quốc thời điểm đó.

Theo lời kể của người dân địa phương, từ nhiều năm nay trong làng vẫn lưu truyền câu chuyện rằng khu đất này từng là nơi ở của một địa chủ giàu có từ hàng trăm năm trước. Không ít người cho rằng kho tiền là tài sản do gia đình này chôn giấu.

Tuy nhiên, kết quả khảo cổ sau đó đã bác bỏ hoàn toàn giả thuyết này.

3 “giếng cổ” hé lộ bí ẩn về chủ nhân kho tiền

Ông Phùng Như Cần, Giám đốc Bảo tàng huyện Phù Lương, cho biết các nhà khảo cổ đã phát hiện 3 chiếc hố trông giống như giếng cổ dưới lòng đất. Trong đó, 2 cái chứa lượng lớn tiền cổ, còn chiếc hố thứ 3 không còn tiền nhưng vẫn lưu giữ lớp đất lấp có giá trị nghiên cứu.

Sau khi cân đo, toàn bộ số tiền cổ có tổng trọng lượng khoảng 5,6 tấn, tương đương khoảng 300.000 đồng tiền. Kết quả giám định ban đầu cho thấy phần lớn số tiền được đúc vào thời Bắc Tống và Nam Tống, tức có niên đại khoảng 800 năm.

Theo ông Phùng, lớp đất lấp trong chiếc hố trống có niên đại từ thời Nguyên. Trong khi đó, nhân vật được người dân truyền miệng là địa chủ lại sống vào thời Minh.

"Xét theo trình tự lịch sử từ Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh thì người địa chủ được nhắc đến không thể là chủ nhân của kho tiền này", ông nhận định.

Ngoài ra, ngôi nhà nơi phát hiện kho tiền cũng đã nhiều lần đổi chủ qua nhiều thế hệ. Hiện nay, phần lớn cư dân trong làng là người di cư từ nơi khác đến sinh sống nên gần như không có mối liên hệ với chủ nhân thực sự của số tiền cổ.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, nếu chủ nhân hoặc hậu duệ của họ còn biết vị trí cất giấu thì số tiền đã được đào lên từ rất lâu. Điều này khiến giới khảo cổ cho rằng người chôn kho tiền có thể đã gặp biến cố bất ngờ và không còn cơ hội quay lại lấy tài sản.

Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ còn phát hiện 1 trong 2 chiếc hố chứa tiền có dấu vết từng bị mở từ nhiều thế kỷ trước. Điều đó cho thấy có thể đã có người quay lại thu hồi được một phần tài sản, nhưng vẫn còn lại lượng tiền rất lớn bị chôn vùi dưới lòng đất.

Không phải tài sản của địa chủ hay thương nhân

Khối lượng tiền cổ khổng lồ khiến nhiều người đặt câu hỏi về giá trị thực sự của kho báu này. Tuy nhiên, ông Phùng Như Cần cho biết hiện chưa thể quy đổi toàn bộ số tiền thành lượng bạc hay vàng theo giá trị thời bấy giờ. Dù vậy, các chuyên gia bước đầu loại trừ khả năng đây là tài sản của một địa chủ hoặc thương nhân giàu có.

Theo lý giải của nhóm khảo cổ, nếu là tài sản cá nhân, chủ sở hữu nhiều khả năng sẽ đổi số lượng lớn tiền xu thành bạc nén hoặc vàng nén để thuận tiện cất giữ và vận chuyển, thay vì lưu trữ hàng trăm nghìn đồng tiền xu mệnh giá nhỏ.

Từ đó, họ đưa ra giả thuyết rằng số tiền này có thể là quỹ do một tổ chức trong xã hội cũ quyên góp hoặc tích lũy. Một khả năng khác là kho tiền thuộc về một cơ sở kinh doanh tiền tệ thời đó.

Sau khi hoàn tất khai quật, cơ quan khảo cổ đã tiến hành lấp 3 chiếc hố này để bảo vệ hiện trường. Công việc tiếp theo sẽ là làm sạch, tẩy gỉ, phân loại, cân đo và nghiên cứu toàn bộ gần 300.000 đồng tiền cổ, đồng thời xác định rõ hơn bối cảnh lịch sử của kho tiền.

Theo ông Phùng Như Cần, quá trình này kéo dài từ 2 đến 3 năm. Đối với việc nhiều người dân tự ý đào và mang tiền cổ về sau khi phát hiện kho báu, đại diện Bảo tàng huyện Phù Lương cho biết theo quy định của Luật Bảo vệ Di sản Văn hóa Trung Quốc, hành vi tự ý cất giữ hiện vật khảo cổ là vi phạm pháp luật.

Sau khi được cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền, phần lớn người dân địa phương đã tự nguyện giao nộp lại số tiền cổ nhặt được.

(Theo China News)