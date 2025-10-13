Đào tạo lãnh đạo cấp cao là ưu tiên hàng đầu của ngành bất động sản

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hội nhập sâu với kinh tế số, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp cao trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, thực trạng hiện nay cho thấy đào tạo ngành nghề của Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với mục tiêu đề ra. Đối với lĩnh vực bất động sản, hoạt động đào tạo bài bản vẫn chủ yếu tập trung ở lý thuyết, ít thực hành, thiếu đào tạo kỹ năng; Đào tạo từ phía doanh nghiệp còn rời rạc, thiếu định hướng thống nhất; Các chương trình còn manh mún, thiếu tính hệ thống và kế thừa.

Phần lớn các khóa học còn rời rạc, thiếu tính hệ thống và chưa tạo ra được sự kết nối thực chất giữa lý thuyết và thực tiễn. Một số cơ sở đào tạo còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành, trong khi nhiều hoạt động đào tạo tự phát từ doanh nghiệp lại manh mún, ngắn hạn, thiếu chiều sâu chiến lược.

Đặc biệt, nhóm nhân sự lãnh đạo, quản lý cấp cao - những người định hình chiến lược doanh nghiệp và tác động trực tiếp đến chất lượng thị trường, gần như thiếu vắng những chương trình đào tạo chuyên sâu, bài bản để cập nhật kiến thức, nâng cấp kỹ năng, định hình tư duy lãnh đạo theo chuẩn mực mới của thời đại số.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, đối với một lĩnh vực có sức lan tỏa tới hơn 40 ngành nghề như bất động sản, việc đào tạo nguồn nhân lực bài bản, có định hướng từ sớm là yếu tố then chốt. “Đào tạo tốt không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ đến toàn bộ nền kinh tế”, ông Khôi nhấn mạnh.

Theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW, giáo dục và đào tạo phải gắn liền với thực tiễn, bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tế”, “nhà trường gắn liền với xã hội”. Ông Khôi cho rằng, kết quả của giáo dục không chỉ là những người “giỏi nghề - sáng tâm”, mà còn là đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của khoa học – công nghệ.

Chia sẻ về sự cần thiết của hoạt động đào tạo quản lý doanh nghiệp bất động sản, ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh, phát triển ngành bất động sản không chỉ là câu chuyện của vốn và dự án. Đó là câu chuyện của tri thức, con người, thể chế và tầm nhìn dài hạn. Không có nguồn nhân lực chất lượng cao, không thể có thị trường phát triển bền vững. Không có những tư duy chiến lược, không thể có những doanh nghiệp dẫn dắt. Và không có những người làm nghề thực sự hiểu thị trường, thị trường sẽ rất dễ tổn thương trước biến động.

Ông Bùi Văn Doanh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam chia sẻ về sự cần thiết của hoạt động đào tạo quản lý doanh nghiệp bất động sản: “Nếu ví thị trường bất động sản như một cơ thể sống phức hợp thì nguồn nhân lực chất lượng cao chính là “bộ não” của cơ thể đó - nơi định hình tư duy, dẫn dắt hành vi và quyết định “sức khỏe” dài hạn của toàn bộ thị trường.

Để đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho bất động sản, mới đây chương trình hợp tác đào tạo Mini MBA Bất động sản “Từ chiến lược đến thực thi - Phát triển tư duy lãnh đạo toàn diện" chính thức được công bố và tuyển sinh học viên, với mục tiêu góp phần chuyên nghiệp hóa nguồn nhân lực quản lý cho ngành địa ốc Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo quản trị cấp cao đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế riêng cho ngành địa ốc, dựa trên 3 trục chiến lược cốt lõi: Sản phẩm - Tài chính - Tổ chức; theo chuẩn quốc tế nhưng vẫn mang “hơi thở” và “bản sắc” của thị trường trong nước.

Ông Trần Bảo Huy, Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Học viện Propiin, Giám đốc Chương trình Mini MBA chia sẻ, mục tiêu của khóa học là trang bị cho các nhà quản lý - lãnh đạo kỹ năng lập và triển khai chiến lược phát triển dự án hoặc doanh nghiệp một cách khoa học và bền vững; đánh giá và quản trị rủi ro ở mọi khâu: pháp lý, tài chính, marketing, nhân sự. Đồng thời, xây dựng và dẫn dắt đội ngũ, thiết lập hệ thống vận hành hiệu quả; tự tin tham gia vào các thương vụ M&A, đầu tư hoặc hợp tác chiến lược.

“Mục tiêu của chương trình là giúp nhà lãnh đạo và quản lý cấp cao trong ngành nắm toàn bộ chuỗi giá trị phát triển dự án từ ý tưởng, pháp lý, tài chính, sản phẩm, marketing, vận hành. Đồng thời, phát triển tư duy chiến lược, năng lực ra quyết định và khả năng lãnh đạo trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh. Thông qua đó, rèn luyện năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức và phát triển đội ngũ trong bối cảnh thị trường mới.

Thị trường bất động sản Việt Nam không còn là “cuộc chơi của cơ hội”, mà đã bước sang giai đoạn “cuộc chơi của năng lực”: Năng lực thể chế, năng lực quản trị, năng lực công nghệ và quan trọng nhất là năng lực của con người. Trong một thị trường đang định hình lại theo chuẩn mực mới, nguồn nhân lực chất lượng cao không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để phát triển bền vững.

Minh Anh