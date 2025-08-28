Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đào Thị Hương Lan, người đang bị Bộ Công an kêu gọi ra đầu thú là ai?

28-08-2025 - 18:59 PM | Xã hội

Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các đơn vị có liên quan.

Quá trình điều tra vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra Quyết định khởi tố bị can số 889/QĐ-CSKT-P5 ngày 17/8/2025 và Quyết định truy nã số 3057/QĐTN-CSKT- P5 ngày 26/8/2025, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với bà Đào Thị Hương Lan (SN 1960, nguyên Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM).

Căn cứ Điều 233, 290 Bộ luật Tố tụng hình sự và Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao; Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu bị can Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Hết thời hạn điều tra vụ án mà bị can Đào Thị Hương Lan không ra đầu thú sẽ bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Đào Thị Hương Lan đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất và thông báo ngay cho Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an biết để phối hợp tiếp nhận.

Mọi thông tin cần thiết, đề nghị liên hệ Điều tra viên Lê Minh Tuấn (SĐT 0978.10.09.09), Phòng 5/Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an; địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP.Hà Nội.

Theo Chi Chi

