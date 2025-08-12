Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất chuyển nhượng từ năm 2000, đã bị mất giấy mua bán viết tay, xin cấp quyền sử dụng đất thế nào?

12-08-2025 - 08:14 AM | Bất động sản

Đây là thắc mắc phổ biến liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Đất chuyển nhượng từ năm 2000, đã bị mất giấy mua bán viết tay, xin cấp quyền sử dụng đất thế nào?- Ảnh 1.

Cổng thông tin Điện tử Chính phủ vừa đăng tải giải đáp về trường hợp: Gia đình ông Trần Tấn Phúc (Cần Thơ) có 2.300 m2 đất trồng lúa, nguồn gốc do nhận chuyển nhượng vào năm 2000, nhưng đến nay gia đình vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Gia đình ông Phúc đã liên hệ cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận thì được hướng dẫn phải có giấy tờ viết tay kèm theo để chứng minh theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai.

Tuy nhiên, do thời gian đã lâu nên gia đình đã bị mất giấy mua bán viết tay. Ông Phúc hỏi vậy, gia đình ông có đủ điều kiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 138 Luật Đất đai năm 2024 không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 42 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP thì cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp nhận chuyển quyền sử dụng đất mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định của pháp luật, hồ sơ nộp để thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu căn cứ theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 28 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP thì phải nộp giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có chữ ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.

Do đó, đối với trường hợp đã mua bán bằng giất tờ viết tay nhưng không có giấy tờ này trong hồ sơ cấp Giấy chứng nhận thì không có cơ sở để giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận theo Điều 42 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP.

Đối với trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, cũng như không có giấy tờ viết tay về việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì đề nghị ông tham khảo quy định tại Điều 138, 139, 140 Luật Đất đai, các Điều 28, 31, 36 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP, liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được giải quyết theo quy định.

Theo Phan Trang

An Ninh Tiền Tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá

Toàn cảnh đoạn vành đai 3 qua Long An cũ: Đường đang trải nhựa, sắp thông xe...loạt dự án xung quanh cháy hàng, tăng giá Nổi bật

Dự án Thăng Long Royal Plaza trên "đất vàng" đường Phạm Hùng vẫn bỏ hoang sau 16 năm

Dự án Thăng Long Royal Plaza trên "đất vàng" đường Phạm Hùng vẫn bỏ hoang sau 16 năm Nổi bật

Hơn 3,6 triệu người dân ở Bắc Ninh đón tin vui

Hơn 3,6 triệu người dân ở Bắc Ninh đón tin vui

08:00 , 12/08/2025
Đại tiệc tri ân The Fibonan: Chạm tới trái tim, lan toả giá trị

Đại tiệc tri ân The Fibonan: Chạm tới trái tim, lan toả giá trị

08:00 , 12/08/2025
BIM Land chạm đến cảm xúc của cộng đồng ưu tú qua “Chuyện của Thanh Xuân”

BIM Land chạm đến cảm xúc của cộng đồng ưu tú qua “Chuyện của Thanh Xuân”

08:00 , 12/08/2025
Phố Hiến City đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

Phố Hiến City đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai

08:00 , 12/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên