Đắt đỏ bậc nhất Hà Nội, tại sao BĐS Tây Hồ Tây vẫn được săn đón?

Theo dự thảo bảng giá đất mới của Hà Nội dự kiến áp dụng từ 1/1/2026, Ngoại Giao Đoàn và Tây Hồ Tây tiếp tục là hai khu đô thị có giá đất cao nhất Thủ đô, với 114,2 triệu đồng một m2. Thông tin này không khiến giới đầu tư bất ngờ bởi trên thực tế, mức giá giao dịch của thị trường đã vượt xa con số này.

"Giá bất động sản Tây Hồ Tây luôn cao hơn tối thiểu 30% so với các khu vực nội thành khác, đi kèm biên độ tăng giá ổn định có thể lên tới 20-30%/năm. Nhu cầu mua ở và đầu tư tại Tây Hồ Tây luôn duy trì ở mức cao, thể hiện qua tỷ lệ hấp thụ nhanh của hầu hết các dự án được giới thiệu ra thị trường", anh Tùng Lâm, quản lý tại một đơn vị môi giới có tiếng tại Hà Nội cho hay.

Giá bất động sản tại Tây Hồ Tây luôn đắt đỏ nhưng lại hút mạnh nhu cầu ở thực của giới tinh hoa

Dù nguồn cầu tăng mạnh nhưng BĐS Tây Hồ Tây thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng" cả trên thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. "Riêng tại Ciputra, nguồn cung đã gần cạn kiệt", anh Lâm nói. "Tỷ lệ tin rao bán lại căn hộ chung cư ở khu vực này trong năm 2024 đã giảm tới 50 - 60% so với cùng kỳ. Với dòng sản phẩm biệt thự, lượng rao bán thứ cấp gần như không đáng kể".

Tây Hồ Tây – Điểm hội tụ của dòng tiền tinh hoa và nhu cầu ở thực cao cấp

Theo anh Lâm, điều này phần lớn xuất phát từ tâm lý nắm giữ tài sản lâu dài của nhóm khách hàng chủ yếu là giới giàu, siêu giàu và tầng lớp tinh hoa tại đây. "Ciputra hội tụ đầy đủ các "giá trị thực" về quy hoạch đồng bộ, hạ tầng dẫn đầu, không gian sống xanh với công viên 65 ha lớn bậc nhất Hà Nội, sân tập golf nội đô đẳng cấp và cộng đồng cư dân quốc tế. Đó là lý do nhà ở tại đây được định vị như dòng tài sản truyền đời, có thể lưu truyền qua nhiều thế hệ, càng về sau sẽ càng khan hiếm", anh Lâm khẳng định.

Thực tế đây cũng là tâm lý chung của giới tinh hoa khi các sản phẩm BĐS trung tâm như Tây Hồ Tây dù đắt nhưng lại có khả năng tích lũy tài sản bền vững, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát khiến tiền mặt mất giá từng ngày. Batdongsan.com.vn thống kê từ 2015-2025, nhà phố trung tâm Hà Nội tăng từ 110 lên 300 triệu/m², căn hộ hạng sang tăng từ 80 lên 250 triệu/m². Lợi nhuận kép từ tăng giá vốn cộng dòng tiền cho thuê 6-8%/năm mang lại tổng lợi nhuận vượt trội cho bất động sản vị trí trung tâm như Tây Hồ Tây.

Còn theo quan điểm của chị Hà Anh, giám đốc kinh doanh tại Hà Nội thì bất động sản tại Ciputra hay Tây Hồ Tây luôn thuộc nhóm tài sản "đắt nhưng bền vững", bởi đây còn là biểu tượng cho vị thế. "Biệt thự trăm tỷ ở Tây Hồ Tây không đơn thuần là mái nhà; đó là cánh cửa bước vào cộng đồng tinh hoa với hàng xóm là giới doanh nhân thành đạt, các chuyên gia quốc tế và những gia đình có vị thế. Đây là nơi con cái không chỉ thừa hưởng tài sản, mà còn tiếp nối mạng lưới quan hệ và nền tảng xã hội mà gia đình đã xây dựng".

Một nguyên nhân khác đến từ giá trị nội tại của chính các dự án đang được phát triển tại đây. Chị Hà Anh nhấn mạnh, các dự án đô thị mới tại Tây Hồ Tây hầu hết đang được đầu tư theo tiêu chuẩn cao cấp bậc nhất từ những chủ đầu tư uy tín. Đơn cử như loạt dự án hàng hiệu của Sunshine Group tại khu vực Ciputra. Trong đó, Noble Palace Tay Ho là một trong số ít dự án thấp tầng theo đuổi chuẩn mực bất động sản hàng hiệu ở cấp độ cao nhất hiện nay: phiên bản giới hạn, kiến trúc Châu Âu tinh xảo, vật liệu tuyển chọn và công năng hoàn thiện đến từng chi tiết.

Đây là dự án hiếm hoi có hệ thống hạ tầng giao thông ngầm hóa hoàn toàn, tích hợp cảm biến, công nghệ nhận diện AI và kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn biệt thự, đảm bảo riêng tư tuyệt đối trong vận hành và di chuyển. Mỗi dinh thự được thiết kế 5 tầng nổi đi kèm bể bơi, sân vườn, sàn tắm nắng và 1 tầng hầm đủ rộng để tùy biến thành rạp chiếu phim, phòng gym, hầm rượu, studio riêng…

Noble Palace Tay Ho quy tụ các dinh thự và shop villas hàng hiệu có vị trí đắc địa sát sân golf, kế cận công viên 65 ha, diện tích từ hơn 100m2 đến gần 1.300 m2, cùng hệ thống giao thông ngầm kín đáo và hệ tiện ích 5 sao quốc tế, dự kiến bàn giao từ quý 1/2026.

Hay một dự án cao tầng hàng hiệu khác cũng của Sunshine Group là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences, với nhiều tiện ích lần đầu xuất hiện tại Ciputra như tổ hợp giải trí mặt đất với không gian biển hồ kéo dài 0,5 km; tuyến phố mua sắm trên không dài bậc nhất Tây Hồ Tây; tổ hợp nghỉ dưỡng chân mây với bể bơi vô cực và nhà hàng 6 sao duy nhất khu vực do Sunset Hospitality Group (SHG) - thương hiệu hàng đầu Dubai vận hành...Đây cũng là dự án Branded Residences 5.0 thế hệ mới tiên phong trên thế giới được vận hành theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp bậc nhất thuộc tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels.

Dự án bao gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, sở hữu 4 mặt tiền khoáng đạt, với gần 90% sản phẩm là căn hộ Sky Villas thông tầng. Hiện tại, dự án đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến cất nóc tòa S2 trong tháng 11 và dự kiến bàn giao từ quý 2/2027

Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, những khu vực hội tụ giá trị thực, từ quy hoạch, hạ tầng, cộng đồng cư dân đến chất lượng dự án, luôn chứng minh sức tăng trưởng dài hạn. Tây Hồ Tây, đặc biệt là khu đô thị Ciputra, tiếp tục cho thấy quy luật ấy: đắt đỏ nhưng xứng đáng, hữu hạn nhưng bền vững, và vì thế luôn là "đích đến cuối" của giới thượng lưu am tường giá trị.







