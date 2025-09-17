Đất Đỏ chuyển mình nhờ cú hích hạ tầng khu vực

Những tín hiệu mới từ dự án cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành

Sau "cú hích" hành chính khi chính thức sáp nhập vào TP.HCM từ ngày 01.7, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng. Trong đó, cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành được xem là dự án mũi nhọn, đóng vai trò hoàn chỉnh mạch giao thương và chuẩn bị đà tăng trưởng dài hạn cho toàn khu vực.

Theo Quyết định số 1680 ngày 12.6.2025 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) về việc điều chỉnh "Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050", tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành được ưu tiên đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 41km, với điểm đầu kết nối đường Vành đai 4 TP.HCM và điểm cuối nối tuyến ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (ĐT994) quy mô 4 làn xe và sẽ mở rộng lên 6 làn vào năm 2050. Tổng mức đầu tư ước khoảng 17.000 tỷ đồng, trong đó riêng chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 4.500 tỷ đồng.

Thủ tướng yêu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) nhanh chóng giải phóng mặt bằng, hoàn tất thủ tục để khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành vào dịp 2/9.

Hiện nay, quãng đường từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm mất hơn 2 giờ di chuyển qua quốc lộ và đường tỉnh lộ. Khi tuyến cao tốc đi vào hoạt động, thời gian rút ngắn còn khoảng 1 giờ với chiều dài 50km. Đây được xem là cú hích hạ tầng quan trọng, tạo trục kết nối trực tiếp giữa sân bay quốc tế Long Thành, và các trung tâm du lịch ven biển Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ).

Nguồn khách quốc tế và nội địa lớn từ Long Thành - dự kiến đón khoảng 20 triệu lượt khách mỗi năm trong giai đoạn đầu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng chảy du lịch đến Hồ Tràm, kéo theo nhu cầu nghỉ dưỡng, lưu trú và giải trí tăng cao. Diễn biến này không chỉ mở ra tiềm năng khai thác du lịch bền vững, mà còn tạo động lực cho thương mại - dịch vụ phát triển, đồng thời nâng tầm giá trị và tính thanh khoản của bất động sản nghỉ dưỡng lẫn đất nền tại các khu vực dọc tuyến đường.

Song song với đó, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm khác cũng đang được tăng tốc triển khai. Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025, trở thành trục kết nối chính giữa TP.HCM và cụm cảng Thị Vải - Cái Mép. Đường ven biển ĐT 994 cũng đang được mở rộng lên quy mô 6 - 8 làn xe, kéo dài gần 77km với tổng vốn hơn 6.500 tỉ đồng, hứa hẹn mang đến diện mạo giao thông ven biển hiện đại cho toàn vùng.

Sóng hạ tầng lan tỏa, Đất Đỏ trở thành tâm điểm

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, chính sách đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông kết nối của Chính phủ, cùng với việc sắp xếp lại địa giới hành chính, đang mở ra cơ hội để thị trường bất động sản địa phương phát triển theo hướng quy mô và đồng bộ hơn.

Đồng quan điểm, bà Phạm Thị Miền - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS-IRE), lịch sử thị trường cho thấy, mỗi khi xuất hiện thông tin quy hoạch mới, giá đất tại các khu vực liên quan thường tăng mạnh trong thời gian ngắn. Thực tế này một lần nữa được kỳ vọng sẽ lặp lại khi cao tốc Long Thành - Hồ Tràm đi vào hoạt động, thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản tại khu vực.

Theo các chuyên gia, khi hạ tầng giao thông liên tục được bổ sung, thị trường bất động sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn sàng lọc rõ nét. Trong đó, Hồ Tràm vốn được xem là "điểm nóng" đầu tư nhờ lực đẩy của cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành. Tuy nhiên, giá bất động sản tại đây đã neo ở mức cao, quỹ đất hạn chế, khiến dư địa tăng trưởng không còn nhiều. Chính vì vậy, dòng vốn sẽ dịch chuyển sang các khu vực lân cận như Đất Đỏ, Long Hải,... nhất là khi cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành tăng tốc triển khai như hiện nay, xu hướng đón đầu hạ tầng càng rõ rệt.

Từ Đất Đỏ, kết nối dễ dàng đến trung tâm TP.HCM trong 90 phút, 20 phút đến Hồ Tràm, di chuyển 10 phút đến biển Phước Hải. Nguồn: MDS

Đáng chú ý, Đất Đỏ hiện đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư khi sở hữu vị trí kế cạnh Hồ Tràm mà mức giá còn ở ngưỡng hợp lý. Khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy, đất nền ven biển tại đây phổ biến ở mức 25 - 35 triệu đồng/m², thấp hơn nhiều so với các thị trường đã phát triển. Sự chênh lệch này được nhìn nhận là dư địa để giá trị bất động sản Đất Đỏ gia tăng trong trung và dài hạn, đặc biệt khi khu vực vẫn sở hữu quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch.

Không chỉ chiếm ưu thế về giá và quỹ đất, Đất Đỏ còn hội tụ những yếu tố nền tảng để phát triển du lịch - nghỉ dưỡng lâu dài: khí hậu ôn hòa, nắng ấm quanh năm, đường bờ biển trải dài, ít chịu ảnh hưởng của bão, cùng nguồn tài nguyên rừng và biển phong phú. Đây chính là "dư địa tự nhiên" để hình thành các dự án quy mô lớn, từ đó thúc đẩy cả thương mại, dịch vụ và bất động sản địa phương.

Với những lợi thế này, Đất Đỏ được đánh giá đang bước vào giai đoạn bứt phá, trở thành "vùng trũng đầu tư" mới của Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), nơi còn nhiều khoảng trống để gia tăng cả giá trị lẫn thanh khoản trong trung và dài hạn