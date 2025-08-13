Đất Đỏ - “Viên ngọc thô” rực sáng tại TP.HCM mới

Bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu bứt phá sau sáp nhập

Theo báo cáo từ JLL Việt Nam - đơn vị tư vấn bất động sản hàng đầu thế giới, giá bán sơ cấp biệt thự và nhà phố tại TP.HCM (cũ) trong quý IV/2024 đã ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt trung bình 430 triệu đồng/m², tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Việc nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu đầu tư và tích sản vẫn duy trì mạnh mẽ đang tiếp tục đẩy mặt bằng giá nhà liền thổ lên những ngưỡng kỷ lục. Trước thực tế đó, dòng vốn bất động sản đang có xu hướng "tịnh tiến" về các khu vực lân cận, nơi còn dư địa tăng trưởng lớn, pháp lý rõ ràng, hạ tầng đồng bộ và mặt bằng giá hấp dẫn hơn.

Đáng chú ý, sau sự kiện sáp nhập địa giới hành chính, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đang nổi lên như một điểm đến mới của dòng tiền đầu tư. Không chỉ sở hữu vị trí chiến lược kết nối với siêu đô thị TP.HCM, khu vực này còn hội tụ nhiều yếu tố phát triển bền vững như hệ thống giao thông liên vùng, quỹ đất rộng, tiềm năng công nghiệp - cảng biển - du lịch phát triển song song.

Thực tế, thị trường bất động sản Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay sau khi có chủ trương sáp nhập. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh thu hút hơn 24.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào bất động sản, tăng 35% so với cùng kỳ. Làn sóng đầu tư cũng lan rộng ra các khu vực như Long Điền, Đất Đỏ, TP. Bà Rịa (đơn vị hành chính cũ),... ghi nhận nhu cầu săn đất ven biển tăng cao.

Bất động sản nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm cũng được kỳ vọng tăng từ 20 - 30% nhờ sức hút du lịch, quỹ đất sạch và hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện.

Với vị thế chiến lược, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, dòng vốn đầu tư dồi dào với gần 4 tỷ USD đầu tư trong 5 tháng đầu năm 2025, cùng sự hiện diện rõ nét của các "ông lớn" bất động sản như Sun Group, TDG Group, Eco Pearl City Group,… Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đang chuyển mình mạnh mẽ từ tỉnh vệ tinh thành cực tăng trưởng kinh tế, đô thị mới của vùng Đông Nam Bộ. Duy trì tốt đà phát triển, địa phương không chỉ là điểm đến sáng giá trong giai đoạn 2025 - 2030 mà còn có thể định hình lại xu hướng bất động sản toàn miền Nam.

Săn "vàng thô" tại Bà Rịa - Vũng Tàu: Đất Đỏ giá đất mềm, tiềm năng bật mạnh

Giữa làn sóng tăng giá lan rộng khắp Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây), Đất Đỏ đang trở thành điểm đến mới của dòng tiền đầu tư nhạy bén với quỹ đất còn rộng, mặt bằng giá "mềm" so với các khu vực như Vũng Tàu, Phú Mỹ hay Hồ Tràm, tạo nên biên độ tăng trưởng hấp dẫn trong trung và dài hạn.

Theo khảo sát thị trường quý II/2025, giá đất nền tại Đất Đỏ hiện dao động từ 10 triệu đồng/m², tương đương với mức giá tại Hồ Tràm cách đây khoảng 4 - 5 năm, trước khi nơi này bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh. Trong khi đó, đất ven biển Hồ Tràm hiện đã ghi nhận mức giá 60 - 80 triệu đồng/m², thậm chí một số vị trí đắc địa tiệm cận 100 triệu đồng/m². Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy Đất Đỏ vẫn đang ở trong giai đoạn "định giá thấp", chưa bị thổi giá, nhưng tiềm năng tăng trưởng đã được thiết lập bởi các yếu tố nền tảng rõ nét.

Về vị trí, Đất Đỏ sở hữu vị thế trung tâm trên trục biển Đông Nam, chỉ cách trung tâm TP.HCM mới khoảng 90 phút di chuyển và từ 10 phút để tiếp cận đường bờ biển Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM). Đồng thời, khu vực này còn liền kề các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 55, đường ven biển đẩy nhanh tiến độ về đích, tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến khởi công từ năm 2025, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm tăng tốc triển khai,...

Cao tốc Long Thành - Hồ Tràm dài 42km, điểm đầu từ Vành đai 4 TP.HCM và tỉnh lộ 991, điểm cuối nối đường ven biển ĐT 994, tăng kết nối du lịch vùng.

Nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn chỉnh, Đất Đỏ được thừa hưởng lợi thế liên kết vùng vượt trội, dễ dàng tiếp cận các trung tâm du lịch như Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu và Bà Rịa. Đặc biệt, vị trí giáp biển, liền kề các trung tâm du lịch, các tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí quy mô lớn như Casino The Grand Hồ Tràm đang tạo thêm động lực cho nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản.

Cùng với đó, Đất Đỏ hiện còn sở hữu quỹ đất sạch với quy mô lớn. Đây là yếu tố nền tảng để hình thành các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí được quy hoạch bài bản trong tương lai./