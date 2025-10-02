Đạt mức cao nhất trong 1 thập kỷ, đây là địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GRDP 9 tháng đầu năm

Quảng Ninh dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng đầu năm

Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị để nghe và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý IV/2025 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Theo thông tin tại hội nghị, Quảng Ninh ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng ước đạt khoảng 11,67% (xếp thứ 1/34 tỉnh thành cả nước). Được biết, đây là mức tăng cao nhất của tỉnh qua 10 năm trở lại đây (các năm đều dao động từ 8,02% đến 10,12%).

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt kết quả đáng ghi nhận, ước đạt 51.465 tỷ đồng, trên 90% dự toán được giao. Những khoản thu lớn về thuế, phí đạt tiến độ tốt, đảm bảo bù đắp cho các khoản thu bị ảnh hưởng do thực hiện các chính sách miễn, giảm của Trung ương.

Bên cạnh đó, thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách trong nước ghi nhận kết quả cao, với hơn 194.000 tỷ đồng, gấp 20 lần so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 82.000 tỷ đồng, tăng 11,4%. Toàn tỉnh thành lập mới 2.956 doanh nghiệp và đơn vị phụ thuộc, tăng 41,6% so với cùng kỳ.

Tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Phùng Tiên)

Cũng thông tin tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, Quảng Ninh vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Theo đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, khu vực công nghiệp - xây dựng và thuế sản phẩm đóng góp trong tăng trưởng không đạt chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và công tác giải phóng mặt bằng để triển khai, khởi công các dự án còn chậm so với kế hoạch. Công tác xác định giá đất mặc dù được đẩy mạnh, tháo gỡ được nhiều vướng mắc đã có từ những năm trước song vẫn còn nhiều dự án đến nay chưa hoàn thành…

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cả năm 2025 đạt 14% trở lên

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thảo luận về một số giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong quý cuối năm, nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) cả năm tối thiểu đạt 12,5% và phấn đấu đạt 14% trở lên.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý III và trong 9 tháng đầu năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sắp xếp lại cơ quan, đơn vị, đơn vị hành chính cấp xã. Kết quả này đã có những đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm là những tháng nước rút để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Chính phủ giao và những mục tiêu, chỉ tiêu tỉnh đề ra từ đầu năm. Để thực hiện được mục tiêu này, khối lượng công việc cần phải thực hiện là rất lớn, nặng nề, đòi hỏi phải có sự quyết tâm, nỗ lực lớn hơn nữa của tất cả các cấp, ngành. Trong đó, lĩnh vực được kỳ vọng tạo đột phá là xây dựng với các dự án đầu tư quy mô lớn.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu phải triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư công theo kế hoạch. Tỉnh tập trung nghiên cứu, phát động đợt thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư công. Đồng thời, địa phương cần nhanh chóng hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công đối với các dự án mới.

Đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách, địa phương phải tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ dứt điểm vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, Quảng Ninh cần nghiên cứu phương án cắt giảm các thủ tục hành chính liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, cấp phép đầu tư, đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu phải tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp để tạo điều kiện thu hút các dự án mới.