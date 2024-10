Đất nền thổ cư phía Nam tăng giao dịch, “tay to” xuất hiện dịp cuối năm

Trong những tháng vừa qua, khi các Luật mới được thông qua, phân khúc đất nền phía Nam gây chú ý. Nhà đầu tư tiếp tục dồn sự chú ý vào loại hình này.

Theo DKRA Group, trong quý 3/2024, nguồn cung sơ cấp tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nguồn cung mới vẫn duy trì ở mức khan hiếm, chỉ chiếm khoảng 3% trên tổng cung sơ cấp và tăng nhẹ 2% so với quý 3/2023. Thanh khoản thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực, lượng tiêu thụ tăng khoảng 2.8 lần so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch tập trung cục bộ ở nhóm sản phẩm hoàn thiện hạ tầng, pháp lý với mức giá trung bình dưới 50 triệu đồng/m2 tại Tp.HCM hay dưới 22 triệu đồng/m2 thuộc vùng phụ cận.

Hiện nay, mặc dù đất nền gia tăng thanh khoản so với cùng kì năm ngoái, nhưng nếu so với thời kỳ hoàng kim năm 2019 thì mới chỉ đạt 30% mức giao dịch. Thị trường đất nền nói riêng, bất động sản nói chung cần thêm thời gian để thẩm thấu các thay đổi về pháp lý. Đất nền tại các khu vực có đầy đủ tiện ích, pháp lý rõ ràng và đất thổ cư vẫn sẽ là điểm sáng trong thời gian tới.

Giao dịch đất nền có dấu hiệu tăng. Nguồn: DKRA Group

Theo ghi nhận, sau gần 2 năm thị trường biến động, phân khúc đất nền vẫn được nhà đầu tư quan tâm. Cuộc đi săn đất phân lô giá ngộp đã âm thầm diễn ra trước đó. Từ nay đến cuối năm nay, nhiều nhà đầu tư vẫn tìm kiếm cơ hội ở loại hình này.

Kể từ khi ba Luật liên quan bất động sản chính thức có hiệu lực cùng những tín hiệu ấm lên của thị trường đã tạo niềm tin mãnh liệt cho các nhà đầu tư. Trong đó, các “tay to” từng đi săn hàng ngộp, ôm đất phân lô để chờ Luật mới như “mở cờ trong bụng” vì tin rằng giá bán sẽ tăng trong thời gian tới.

Trong bối cảnh phân khúc đất nền phân lô cung ứng ra thị trường dự báo hạn chế càng thúc đẩy niềm tin tăng giá mạnh mẽ hơn. Thậm chí, một số dự báo cho rằng, sẽ diễn ra tình trạng sốt cục bộ đất nền vào cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Dữ liệu trước đó của Bộ xây dựng cũng chỉ ra, đất nền là phân khúc được giao dịch nhiều nhất trong nửa đầu năm 2024. Không chỉ tăng về lượng giao dịch, phân khúc này còn ghi nhận đà đi lên trong giá bán.

Cụ thể trong 6 tháng đầu năm 2024, thị trường ghi nhận khoảng 253.000 giao dịch thành công, tăng khoảng 10,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Bộ cho biết, phần lớn lượng giao dịch chủ yếu tập trung vào phân khúc đất nền.

Nhìn về cơ hội đầu tư trong năm 2024, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực phía Nam cho rằng, đất nền tiếp tục là phân khúc an toàn bền vững nhất. Nhiều giao dịch đất nền đầy đủ pháp lý, giá trên dưới 3 tỉ đồng sẽ chiếm ưu thế trở lại. Thị trường kì vọng giai đoạn từ đầu năm 2025, phân khúc này sẽ bật tăng sức cầu.