Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đất sử dụng sai mục đích trước 1/7/2014 có được đăng ký biến động?

15-09-2025 - 15:34 PM | Bất động sản

Ông Lê Vũ Hoàng Luân (Đồng Tháp) có 1.500 m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận, mục đích sử dụng là đất trồng lúa. Tháng 2/2008, ông xây nhà trên thửa đất này. Nay, ông Luân nhận quyết định xử phạt do sử dụng đất sai mục đích và buộc phải thực hiện đăng ký biến động đất đai.

Ông Luân hỏi, vậy ông có được phép nộp Giấy chứng nhận, đơn đăng ký biến động, quyết định xử phạt, chứng từ nộp phạt để được cấp Giấy chứng nhận từ đất trồng lúa sang đất ở và không phải thực hiện quy trình xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ cơ quan nhà nước theo Điều 121 Luật đất đai năm 2024 hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 25 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và Hệ thống thông tin đất đai có quy định việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích được giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất (tức là đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) trước ngày 1/7/2014 (Điều 25 này quy định chi tiết khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai năm 2024), trong đó, tại điểm b khoản 6 Điều 25 quy định: "Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận thì thực hiện việc đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Điều 29 và Điều 37 của Nghị định này".

Tại Điều 29 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP có quy định hồ sơ nộp khi đăng ký biến động đất đai, trong đó tại khoản 3 Điều 29 quy định: "Một trong các loại giấy tờ liên quan đến nội dung biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất đối với từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Điều 30 của Nghị định này".

Tại khoản 21 Điều 30 quy định: "Trường hợp quy định tại điểm b khoản 6 Điều 25 của Nghị định này thì nộp quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, trong đó có thể hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc đăng ký đất đai; chứng từ nộp phạt của người sử dụng đất".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà tự ý chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước ngày 1/7/2014 và đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai như ông hỏi được thực hiện theo hồ sơ đăng ký biến động đất đai (thành phần hồ sơ nộp bao gồm quyết định xử phạt, chứng từ nộp phạt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đơn đăng ký biến động đất đai) để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo loại đất sau khi đã tự ý chuyển mục đích sử dụng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin được thông tin các quy định nêu trên để ông nghiên cứu và thực hiện theo quy định của pháp luật.


Theo Chinhphu.vn

Báo Chính Phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đất Xanh, Kim Oanh, Hưng Phát, Địa ốc Nam Việt… lọt danh sách nợ thuế “khủng”

Đất Xanh, Kim Oanh, Hưng Phát, Địa ốc Nam Việt… lọt danh sách nợ thuế “khủng” Nổi bật

Tin vui cho hàng triệu người dân Bắc Ninh

Tin vui cho hàng triệu người dân Bắc Ninh Nổi bật

GRAND MARINA, SAIGON Di sản thời đại mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

GRAND MARINA, SAIGON Di sản thời đại mới trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

15:30 , 15/09/2025
Vụ "chặn thi công đường ở Gia Lai": Lúng túng với căn nhà 3 tầng không được bồi thường

Vụ "chặn thi công đường ở Gia Lai": Lúng túng với căn nhà 3 tầng không được bồi thường

15:00 , 15/09/2025
Cần Thơ nghiên cứu nối dài đường vành đai, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng

Cần Thơ nghiên cứu nối dài đường vành đai, tổng vốn hơn 8.000 tỷ đồng

13:46 , 15/09/2025
Sau 9 tháng thông xe, hầm chui 800 tỷ ở TP.HCM xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà

Sau 9 tháng thông xe, hầm chui 800 tỷ ở TP.HCM xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà

13:45 , 15/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên