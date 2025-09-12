Đặt trước iPhone 17, iPhone Air ưu đãi tại Viettel Store, giảm ngay 4 triệu đồng qua MBBank

Đáng chú ý, năm nay Việt Nam lần đầu tiên trở thành thị trường cấp 1 của Apple, mở bán cùng lúc với Mỹ, Thái Lan, Singapore, tạo nên sức hút đặc biệt và giúp khách hàng trong nước không còn phải tìm đến hàng xách tay như trước.

Kể từ 19h 12/9, khách hàng đã có thể đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 tại Viettel Store với mức giá cực hấp dẫn. Đặt trước iPhone 17 chỉ từ 17,99 triệu và iPhone Air chỉ từ 23,99 triệu khi khách hàng tham gia đặt trước, đổi điểm Viettel++ và áp dụng các ưu đãi khi thanh toán. Với lợi thế từ nhà mạng bán máy, Viettel Store cam kết đảm bảo nguồn cung đầy đủ, mức giá cạnh tranh và dịch vụ hỗ trợ trọn gói như lắp đặt e-Sim, sim số đẹp, gói cước giá rẻ. Giờ đây khách hàng có thể sở hữu iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 với mức giá tốt bậc nhất hiện nay.

Khuyến mại năm nay mang đến những quyền lợi hấp dẫn cho khách hàng. Sẽ có 100 suất nhận hàng sớm nhất dành cho khách hàng đăng ký thu cũ đổi mới với mức trợ giá thêm đến 2 triệu và định giá máy cũ lên đến 60% giá trị ban đầu. Khách hàng còn được tham gia chương trình trả góp 0% lãi suất đến 12 tháng, duyệt nhanh trong 3 phút qua Home Credit. Ngoài ra, Viettel Store kết hợp với nhiều đối tác để đem lại mức ưu đãi tối đa như giảm đến 4 triệu qua MB Bank, giảm đến 7 triệu khi đổi điểm Viettel++, giảm đến 2 triệu qua VIB Bank, giảm đến 1 triệu qua VP Bank, giảm đến 1 triệu qua VNPAY, mua trước trả sau giảm thêm đến 1 triệu qua Kredivo, thanh toán qua Visa (Muadee by HD Bank, Sacombank) được giảm đến 800.000đ.

Trong đó, ưu đãi từ MB Bank vô cùng nổi bật: Khách hàng khi thanh toán qua MB Bank sẽ được giảm ngay đến 4 triệu đồng, giúp việc sở hữu iPhone 17 trở nên tiết kiệm hơn bao giờ hết. MB Bank – Ngân hàng Quân đội, vốn được biết đến là một trong những tổ chức tài chính uy tín bậc nhất tại Việt Nam, gắn liền với hình ảnh quân đội kỷ luật, minh bạch, an toàn – cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm thanh toán hiện đại, nhanh chóng và tin cậy. Nhờ đó, khách hàng vừa nhận ưu đãi giá tốt, vừa yên tâm tuyệt đối khi giao dịch.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được bảo hành đến 2 năm, hưởng chính sách 1 đổi 1 trong vòng 60 ngày đầu nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, đồng thời khi đăng ký gói cước 5G sẽ nhận ngay đến 3 tháng cước miễn phí và đặc quyền phòng chờ thương gia.

Điểm đặc biệt, năm nay khách hàng tham gia chương trình đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 sẽ được trải nghiệm các ưu đãi đặc biệt từ rất nhiều ngân hàng, các tổ chức tín dụng, thanh toán uy tín như MB Bank (Ngân hàng Quân đội); VIB Bank; VP Bank; HD Bank, Sacombank; VNPAY; Kredivo nhằm mang tới sự đa dạng và phong phú trong các phương thức thanh toán để khách hàng lựa chọn.

Với tiêu chí "Lấy khách hàng làm trung tâm, đưa chất lượng phục vụ lên hàng đầu", Viettel Store tiếp tục khẳng định vị thế nhà bán lẻ Apple chính hãng hàng đầu tại Việt Nam. Không chỉ đưa ra mức giá cuối cùng rất cạnh tranh, Viettel Store còn áp dụng nhiều phương thức trả góp linh hoạt, tiết kiệm, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu siêu phẩm mới nhất của Apple. Thời gian đặt trước iPhone 17 Pro, iPhone Air và iPhone 17 bắt đầu từ 19h ngày 12/9/2025 và trả hàng, mở bán từ 8h ngày 19/9/2025. Khách hàng quan tâm có thể đặt ngay tại https://viettelstore.vn/dtdd/apple/iphone-17 hoặc gọi đến số điện thoại miễn phí 1800.8123 để biết thêm chi tiết.