'Đất vàng' bị kê biên vụ Vạn Thịnh Phát được đề xuất làm công viên

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa báo cáo phương án thực hiện liên quan đến chủ trương dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội để mở rộng không gian công cộng và xây dựng công viên.



Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, do dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư nên chưa có vị trí chính xác. Sở đã có báo cáo trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tiểu khu Cảng quận 4 (cũ) đã được UBND TPHCM phê duyệt tại quyết định 6331/QĐ-UBND.

Theo đó, dự án có vị trí gồm 2 ô phố K1 và K2. Cụ thể, đối với ô phố K1 có diện tích 15.049 m2 với hiện trạng là Bảo tàng Hồ Chí Minh, ô phố K2 có diện tích 14.229 m2 được quy hoạch theo đồ án là Công viên Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Hiện nay, TPHCM định hướng điều chỉnh mở rộng quy mô của dự án ra toàn bộ diện tích của dự án Nhà Rồng - Khánh Hội đã được phê duyệt trước đây là 329.074 m2.

Ngoài 1,4 ha đang được Bảo tàng Hồ Chí Minh quản lý, còn lại 31,4 ha thuộc ranh giới dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Trong đó, có 29,3 ha đất trước đây do Cảng Sài Gòn thuê và 2,1 ha đất của các đơn vị, hộ gia đình khác.

Để có cơ sở thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TPHCM theo quy mô mới, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đề xuất thực hiện dự án theo 1 trong 2 phương thức là đầu tư công hoặc đối tác công tư (hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán).

Ở giai đoạn 1 sẽ gồm 2 bước chung của 2 phương thức. Thành ủy TPHCM phải thông qua chủ trương chung. Sau đó, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu giải tỏa kê biên, thu hồi chủ trương đầu tư dự án và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố. Tất cả thủ tục này dự kiến thực hiện trong tháng 10-11/2025.

Giai đoạn 2, nếu theo phương thức đầu tư công, quy trình thực hiện sẽ gồm bảy bước và dự kiến khởi công vào tháng 9/2026. Còn theo phương thức đối tác công tư, thời điểm khởi công dự kiến vào tháng 3/2026.

Bến cảng Nhà Rồng. Ảnh: Internet

Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có vị trí đắc địa, một mặt trải dài giáp sông Sài Gòn, mặt còn lại là đường Nguyễn Tất Thành (thuộc các phường 12, 13 và 18, quận 4 cũ). Dự án được UBND TPHCM chấp thuận cho Công ty Ngọc Viễn Đông làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Về quy mô, dự án bao gồm khu nhà ở cao tầng, thương mại, dịch vụ và căn hộ (3.116 căn); 32 biệt thự ven sông; trường học từ cấp mẫu giáo đến trung học cơ sở; trạm y tế...

Tuy nhiên, sau gần 10 năm được chấp thuận chủ trương, dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội vẫn chưa có động thái triển khai xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng cũng chưa hoàn tất.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đã trải qua ba thủ tục pháp lý gồm: chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Trong khi đó, thủ tục xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Liên quan đến vụ án Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, TAND TPHCM đã kê biên dự án này. Tại phiên tòa tháng 10/2024, bà Trương Mỹ Lan đề nghị tòa án giải tỏa, kê biên dự án để khắc phục hậu quả.



