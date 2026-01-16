Đất Xanh Miền Bắc chính thức phân phối căn hộ hạng sang Platinum Long Biên

Đất Xanh Miền Bắc khẳng định vị thế đối tác chiến lược tại phân khúc hạng sang

Trong nhiều năm qua, Đất Xanh Miền Bắc được biết đến là đơn vị phát triển kinh doanh và phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, phát triển hệ thống chi nhánh phủ rộng toàn quốc, cùng đội ngũ hơn 2000 chuyên viên kinh doanh đào tạo bài bản, Đất Xanh Miền Bắc đã ghi dấu ấn qua việc triển khai thành công hàng trăm dự án bất động sản nói chung và dự án cao cấp nói riêng. Trở thành đối tác chiến lược hàng đầu được các chủ đầu tư lớn tin tưởng lựa chọn.

Đặc biệt, ở phân khúc cao cấp - hạng sang, những dòng sản phẩm được xem là "bài toán khó" của thị trường khi vừa kén khách hàng, vừa đòi hỏi việc triển khai và phân phối ở tiêu chuẩn cao hơn. Khách hàng thượng lưu không chỉ kén chọn về vị trí, tiện ích hay chuẩn mực đẳng cấp của dự án, mà còn đặt nặng uy tín thương hiệu, phong cách làm việc chuyên nghiệp và sự tinh tế trong cách tiếp cận. Đây chính là những giá trị giúp Đất Xanh Miền Bắc chinh phục nhóm khách hàng khó tính này.

Chia sẻ về việc được Chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn là đơn vị phân phối độc quyền Platinum Long Biên, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc - ông Vũ Cương Quyết cho biết: "Việc đồng hành cùng Chủ đầu tư Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Thăng Long – Việt Nam triển khai dự án Platinum Long Biên không chỉ là sự ghi nhận năng lực triển khai của chúng tôi ở phân khúc cao cấp, mà còn thể hiện sự đồng điệu về tầm nhìn phát triển sản phẩm. Thị trường phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội, vẫn là thị trường chiến lược và chủ lực của Đất Xanh Miền Bắc trong giai đoạn tới, với trọng tâm là những dự án có giá trị thực, pháp lý minh bạch và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian."

Ở chiều ngược lại, đại diện Chủ đầu tư cũng đánh giá cao năng lực uy tín thương hiệu cũng như kinh nghiệm phân phối các dự án cao cấp, hạng sang của Đất Xanh Miền Bắc. Lựa chọn này sẽ giúp dự án Platinum Long Biên đảm bảo hiệu quả bán hàng và xây dựng hình ảnh dự án một cách bài bản, chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn ra mắt.

Chủ đầu tư cam kết đã, đang và sẽ dồn toàn bộ tâm – trí – lực để kiến tạo Platinum Long Biên trở thành tuyên ngôn sống đẳng cấp mới của giới thượng lưu Hà Nội, trong đó các yếu tố pháp lý, tiến độ và chất lượng công trình được đặt lên hàng đầu.

Platinum Long Biên – Tuyên ngôn của vị thế và đẳng cấp giữa trái tim khu Đông Hà Nội

Platinum Long Biên tọa lạc ngay mặt tiền đường Cổ Linh, trung tâm phường Long Biên - khu vực được xem là điểm giao thoa chiến lược giữa lõi lịch sử và trục phát triển mới cửa ngõ khu đông Thủ đô. Từ dự án khả năng kết nối được mở rộng linh hoạt tới các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Văn Cừ, Đàm Quang Trung, Vành đai 2, Vành đai 3, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, cùng hệ thống cầu nối qua sông Hồng như Chương Dương, Vĩnh Tuy và cầu Trần Hưng Đạo trong tương lai, tuyến Metro Ngọc Hồi - Yên Viên…

Nằm trong khu vực sở hữu hệ sinh thái tiện ích đã đồng bộ, từ Platinum Long Biên, cư dân chỉ mất vài phút di chuyển để tiếp cận Aeon Mall Long Biên, sân golf, Thảo Nguyên Hoa, công viên. Hệ thống giáo dục xung quanh đa dạng từ công lập đến quốc tế như Vinschool , Wellspring, British International School Hanoi; cùng mạng lưới y tế chất lượng cao như Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Tâm Anh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đặc biệt, chỉ khoảng 8 phút để kết nối khu vực lõi trung tâm Thủ đô với Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ, Nhà Hát Lớn.

Dự án được chủ đầu tư phát triển theo mô hình tổ hợp căn hộ chung cư hạng sang, gồm 4 tòa tháp cao 16 tầng, 3 tầng hầm để xe, kiến tạo 418 căn hộ độc bản. Về thiết kế, các căn hộ tại Platinum Long Biên được phát triển theo ngôn ngữ kiến trúc cổ điển sang trọng kết hợp hài hòa với thiên nhiên. Các căn hộ có diện tích linh hoạt từ 47 - 140m2, đa dạng loại hình từ 1PN+1, 2PN, 3PN, 4PN đến Duplex, phù hợp nhiều nhu cầu sử dụng. 100% căn hộ sở hữu ban công và cửa sổ lớn, đón trọn ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn panorama hướng sông Hồng và sân golf Long Biên.

Platinum Long Biên sở hữu không gian sống và hệ tiện ích hoàn hảo

Hơn hết, sự đẳng cấp còn nằm ở tiêu chuẩn bàn giao nội thất đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới như Duravit, Hafele, Porta, Woodsland, Hansgrohe, Inax… không chỉ nâng tầm không gian sống, mà còn phản chiếu rõ nét phong cách sống tinh tế của những chủ nhân xứng tầm.

Song hành với kiến trúc là hệ sinh thái tiện ích nội khu đa dạng gồm hồ bơi, khu BBQ ngoài trời, quảng trường trung tâm, đồi cảnh quan, sân thể thao, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng, 3 tầng khối đế thương mại. Đặc biệt, mỗi căn hộ được bố trí tới 2 chỗ đỗ xe ô tô – lợi thế hiếm có trên thị trường căn hộ hiện nay.

Dự án đang được triển khai đúng tiến độ, đến tháng 1/2026 đã thi công lên tới tầng 16 và đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cất nóc; dự kiến bàn giao căn hộ tới khách hàng trong quý II/2026.

Platinum Long Biên không ồn ào để được chú ý, mà lặng lẽ định hình một chuẩn sống tinh hoa giữa lòng khu Đông, nơi giá trị không nằm ở sự phô trương, mà ở vị thế và chiều sâu sở hữu.

