Forest Garden và lời giải cho bài toán căn hộ 3-5 tỷ đồng

Bài toán giá nhà Hà Nội và xu hướng dịch chuyển ra khu Đông

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Nội đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với đà tăng giá ổn định và bền vững, giá căn hộ sơ cấp tại thủ đô đã chạm mốc trung bình gần 100 triệu đồng/m² vào cuối năm 2025. Đà tăng này không chỉ phản ánh áp lực từ chi phí đất đai và xây dựng leo thang, mà còn được thúc đẩy bởi nguồn cung cao cấp chiếm ưu thế, khiến phân khúc 3-5 tỷ đồng vốn là "vùng an toàn" cho nhu cầu ở thực của gia đình trẻ ngày càng trở nên khan hiếm và khó tiếp cận.

Giữa bức tranh giá chung cư Hà Nội tăng mạnh suốt 2 năm qua, việc sở hữu một căn hộ chất lượng cao với mức chi phí hợp lý đã biến thành bài toán nan giải đối với thế hệ trẻ. Khi giá nhà nội đô vượt xa khả năng chi trả của đa số, sự dịch chuyển nhu cầu sang các khu vực ngoại vi đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ, từ các tuyến metro, cao tốc liên vùng đang mở ra cơ hội sống xanh, hiện đại mà vẫn kết nối chặt chẽ với trung tâm.

Chính trong bối cảnh đầy thách thức ấy, The Parkland – dự án đầu tiên thuộc Tổ hợp cao tầng cá tính Imperia Ocean City do MIK Group phát triển là sự lựa chọn hoàn hảo cho lối sống đô thị tại khu Đông Hà Nội. Không chỉ là một tổ hợp căn hộ, The Parkland mang đến mô hình "Non-Linear City" - thành phố phi tuyến tính, nơi con người được đặt làm trung tâm, hòa quyện giữa kiến trúc quốc tế, cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích vượt trội.

The Parkland nhấn mạnh vào mật độ xanh cao, hệ tiện ích đa tầng từ công viên trung tâm đến bể bơi ngoài trời, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn vận hành quốc tế, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống cân bằng mà không phải hy sinh giá cả. Điều này khiến The Parkland trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị đầu tư bền vững và chất lượng sống vượt mong đợi.

Forest Garden – Tâm điểm mới "Ốc đảo xanh" The Parkland

Nổi bật nhất tại The Parkland là phân khu Forest Garden, sản phẩm đang được thị trường quan tâm nhờ vị trí đắc địa, tiện ích cao cấp và thiết kế vượt trội. Một trong những điểm nhấn khiến Forest Garden được săn đón là tầm view công viên trung tâm và hồ trung tâm. Cư dân Forest Garden có thể hít thở, thư giãn và cảm nhận sau một ngày làm việc, với hệ thống công viên vệ tinh lan tỏa vào từng cụm nhà.

Với phong cách sống resort living, phân khu Forest Garden mang đến trải nghiệm sống đa chiều: từ tiện ích năng động như bể bơi ngoài trời, sân gym, tổ hợp thể thao; đến cân bằng tái tạo với vườn yoga, suối nhiệt đới, đài phun nước; và kết nối hiện đại như quảng trường, khu vui chơi trẻ em, vườn BBQ, khu ẩm thực ngoài trời.

Thiết kế của Forest Garden lấy cảm hứng từ Metropolitan Waterway - sự giao hòa giữa đô thị hiện đại kiểu Mỹ và quần đảo sông núi Việt Nam. Nội thất được thiết kế bởi đơn vị hàng đầu Đông Nam Á - Ong&Ong, đảm bảo không gian sống tối ưu theo tiêu chuẩn quốc tế. Các loại căn hộ linh hoạt từ studio, 1PN+ đến 2PN, 2PN+, 3PN (diện tích 56-80 m²), duplex (113-115 m²) và penthouse (126-149 m²), phù hợp với nhu cầu sống linh hoạt, kết nối và đậm dấu ấn riêng của cư dân trẻ.

Mặc dù là dự án mang tiêu chuẩn resort living nhưng Forest Garden có giá bán phù hợp với đại đa số khách hàng, với tổng giá căn hộ vào khoảng 3-5 tỷ đồng chính là phân khúc "hot" nhất thị trường hiện nay.

Đặc biệt, chính sách bán hàng dành cho khách booking sớm được đánh giá là cực kỳ hấp dẫn khi kết hợp nhiều ưu đãi cùng lúc: chiết khấu cao lên đến 20%, hỗ trợ lãi suất 0% đến khi nhận nhà (dự kiến quý 1/2029), hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị căn hộ cùng miễn phí quản lý 24 tháng. Đặc biệt, khách hàng sở hữu sản phẩm thuộc phân khu Forest Garden còn có cơ hội sở hữu xe Mercedes C200 Avantgarde Plus cùng các quà tặng giá trị khác.

Chính sách ưu đãi đặc quyền dành cho khách hàng sở hữu sản phẩm Forest Garden

Những ưu đãi dành cho khách hàng sở hữu Forest Garden không chỉ phù hợp với người mua ở thực mà còn lý tưởng cho nhà đầu tư trung hạn, nhờ tiềm năng tăng giá mạnh mẽ khi hạ tầng khu Đông hoàn thiện với vành đai 4, cầu Ngọc Hồi xây mới và các tuyến metro, sân bay Gia Bình đang cấp tập xây dựng và các khu công nghiệp mới tại Hưng Yên thu hút hàng nghìn lao động.

So với các dự án lân cận, Forest Garden mang lại biên lợi nhuận hấp dẫn hơn, với giá khởi điểm hợp lý và chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt, giúp người mua dễ dàng tiếp cận mà không rơi vào bẫy "đu đỉnh" thị trường. Đây không chỉ là một khoản đầu tư thông minh mà còn là bước đi chiến lược để đón đầu xu hướng di cư đô thị tại khu Đông Hà Nội, nơi giá trị bất động sản dự kiến tăng 20-30% trong 2-3 năm tới.