Đất Xanh Miền Trung không còn là công ty con thuộc Regal Group

Từ nền tảng Đất Xanh Miền Trung đổi tên thành Regal Group, rồi chuyển giao thương hiệu Đất Xanh Miền Trung cho thế hệ trẻ tiếp nối

Regal Group tiền thân là Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung. Năm 2023, doanh nghiệp chính thức đổi tên thành Regal Group, mở ra một giai đoạn mới với tầm nhìn phát triển thành tập đoàn bất động sản quốc tế.

Regal Group - Nhà phát triển bất động sản hạng sang có trụ sở của Regal Group đặt tại 52-54 Võ Văn Kiệt, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng.

Cùng thời điểm này, thương hiệu Đất Xanh Miền Trung được Regal Group chuyển giao cho thế hệ trẻ Công ty Cổ phần Đô Thị Thông Minh Việt Nam – trước đó từng là công ty con của Regal Group. Sau khi hoàn tất chuyển giao Tập đoàn Regal Group mong muốn tập trung 100% vào vai trò chủ đầu tư các khu đô thị, khu phức hợp tiêu chuẩn toàn cầu, các cổ đông sáng lập quyết trịnh thoái vốn tại Đất Xanh Miền Trung mới để chuyên tâm vào vai trò lớn hơn.

Hai thương hiệu, hai định hướng phát triển độc lập

Theo đại diện Regal Group, trong giai đoạn 2025 - 2030 doanh nghiệp tập trung toàn lực vào phát triển các dự án bất động sản hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế, những đô thị điểm đến kèm các tiêu chuẩn về đô thị ESG, thân thiện và tái tạo sức khoẻ. Các thương hiệu con như Regal Homes, Regal Mall, Regal Hotels & Resorts… được phát triển nhằm xây dựng một hệ thống sinh thái toàn diện, hướng tới khách hàng cao cấp trong và ngoài nước.

Đặc biệt, Regal Group đang tập trung xây dựng các khu đô thị phức hợp, các dự án căn hộ, shophouse, biệt thự ven sông – ven biển. Những công trình này tích hợp chuỗi tiện ích đẳng cấp quốc tế, kiến tạo nên một phong cách sống lành mạnh. Một số dự án nổi bật của Regal Group như Regal Legend (Đồng Hới), Regal Capital (Huế), Regal OneRiver, Regal Victoria, Regal Complex, Regal Pavillon (Đà Nẵng), Regal Heritage (Hội An), Regal Maison (Tuy Hòa).

Từ những công trình đã và đang triển khai, Regal Group đang dần định vị mình là một tập đoàn tiên phong kiến tạo những "điểm đến toàn cầu", góp phần thay đổi diện mạo đô thị và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ bất động sản quốc tế. Song song đó, Regal Group đã thành công ra mắt thương hiệu lễ hội Legend Fest và hoàn tất thủ tục đăng ký công ty đại chúng, đưa doanh nghiệp có mặt trên sàn chứng khoán vào cuối năm 2025.

Công ty CP Kinh doanh và đầu tư Đất Xanh Miền Trung - Đơn vị môi giới và phân phối chuyên nghiệp có trụ sở đặt tại 386 Điện Biên Phủ, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Đất Xanh Miền Trung duy trì thế mạnh cốt lõi là đơn vị môi giới và dịch vụ phân phối bất động sản. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, phân phối qua hệ thống sàn giao dịch rộng khắp. Đất Xanh Miền Trung cũng tham gia vào việc đầu tư và phát triển dự án, liên doanh liên kết với các đối tác khác, trong đó chủ đầu tư Regal Group có giao cho Đất Xanh Miền Trung là đại lý bán hàng cho 1 số dự án. Đất Xanh Miền Trung cũng chính là đại lý bán hàng chiến lược các sản phẩm của Regal Group.

Việc Regal Group đổi tên và tái định vị không chỉ là bước đi chiến lược nhằm thoát khỏi "chiếc áo cũ", mà còn là lời khẳng định rõ ràng về bản sắc thương hiệu mới. Trong bối cảnh bất động sản Việt Nam đang cạnh tranh ngày càng khắt khe, Regal Group kiên định theo đuổi con đường riêng: tập trung vào phân khúc cao cấp, phát triển đô thị theo chuẩn quốc tế và từng bước mở rộng dấu ấn ra thị trường toàn cầu. Ngoài ra, việc phân tách này giúp mỗi thương hiệu có thể tập trung vào thế mạnh cốt lõi, mang lại hiệu quả cao hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.