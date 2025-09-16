Dấu ấn SHB tại triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Từ ngày 28/8 đến 15/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), Triển lãm "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra nhằm tôn vinh và quảng bá những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm qua. Sự kiện quy tụ hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp uy tín trên toàn quốc cùng nhiều không gian nghệ thuật đặc sắc, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Trong khuôn khổ triển lãm, gian hàng của SHB đã thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan và trải nghiệm.

Góp mặt tại sự kiện trong không gian trưng bày của ngành Ngân hàng với chủ đề "Đầu tàu kinh tế", SHB ghi dấu ấn nổi bật của một ngân hàng tư nhân top đầu, với nhiều đóng góp trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, xây dựng đất nước phát triển bền vững, hùng cường. SHB đã và đang cùng với ngành ngân hàng có một hành trình tự hào quá khứ, vững vàng hiện tại và kiến tạo tương lai, khẳng định vai trò huyết mạch của nền kinh tế.

32 năm đồng hành phát triển cùng đất nước

Không gian triển lãm của SHB như thước phim tái hiện hành trình 32 năm phát triển, bằng tất cả năng lực, nguồn lực, cơ hội và thách thức, SHB đã vươn mình mạnh mẽ trở thành Top 5 Ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam và là 1 trong 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu.

Không gian triển lãm của SHB

Thành lập năm 1993, từ một ngân hàng nông thôn chuyển đổi mô hình lên thành thị, mỗi bước phát triển của SHB đều gắn liền với nhịp đập kinh tế đất nước. Với mạng lưới ngày càng mở rộng trên khắp cả nước, SHB cung ứng hiệu quả dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm, để lại dấu ấn trong nhiều công trình, dự án quan trọng như Cầu vượt ngã ba Huế, Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc, Cảng hàng không Quảng Trị, Nhà máy phong điện Lạc Hòa 2, Điện gió Yang Trung (Gia Lai), Nhà máy gạo Hạnh phúc… góp phần thay đổi diện mạo quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phó chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Vinh tự hào báo cáo các lãnh đạo NHNN hành trình hơn 32 năm SHB kiên tâm đồng hành cùng sự nghiệp phát triển của Đất nước.

Với vị thế hàng đầu trong ngành tài chính, SHB là một trong số ít ngân hàng được World Bank, JICA, ADB, KFW và nhiều tổ chức quốc tế lựa chọn làm ngân hàng cho vay lại, phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia cũng như tham gia Chương trình tài trợ thương mại toàn cầu của ADB. Nhờ đó, SHB cung ứng nguồn vốn ưu đãi, đồng hành cùng các dự án phát triển kinh tế đất nước. Ngân hàng hiện hợp tác toàn diện với nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước, phát triển hệ sinh thái và chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp vệ tinh, SME và khách hàng cá nhân, đồng thời thường xuyên triển khai các gói tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

SHB cũng là một trong những ngân hàng tiên phong thực hiện chủ trương tái cơ cấu của Chính phủ khi nhận sáp nhập HabuBank và xử lý nợ xấu Thủy sản Bình An. Thương vụ này trở thành tiền lệ quan trọng cho các hoạt động M&A trong ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực quản trị vượt trội của SHB. Bám sát lộ trình tái cấu trúc, SHB luôn hoàn thành và vượt kế hoạch trong từng giai đoạn.

Là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước, SHB luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, từ xóa đói giảm nghèo, phát triển thế hệ trẻ đến sẵn sàng chung tay mỗi khi Tổ quốc cần. Trong giai đoạn chống dịch Covid-19, SHB cùng các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã đóng góp hơn 1.500 tỷ đồng cho quỹ vaccine của Chính phủ, hỗ trợ vật tư y tế, chương trình "Sóng và máy tính cho em", chăm lo trẻ em mồ côi do Covid-19 và nhiều chương trình thiện nguyện khác.

Mới đây, SHB được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì những đóng góp tích cực trong Phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025". Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, SHB đã trao tặng 100 tỷ đồng cho tỉnh Sóc Trăng; phối hợp Bộ Công an triển khai xây dựng hàng trăm căn nhà cho người nghèo, cùng một điểm trường cho con em đồng bào vùng cao chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.

Chiến dịch "Hạnh phúc là Người Việt Nam" của SHB chào mừng Quốc khánh 2/9 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ với công chúng

Ở góc độ văn hóa - thể thao, SHB đã để lại nhiều dấu ấn với hàng loạt hoạt động ý nghĩa: Thuê 8 chuyên cơ đưa 600 cổ động viên sang Thái Lan "tiếp lửa" cho Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2024; đồng hành cùng Bộ Công an tổ chức Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025. Mới đây, chiến dịch "Hạnh phúc là Người Việt Nam" nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công chúng, khơi gợi niềm tự hào dân tộc bằng những hình ảnh, ký ức lịch sử giàu cảm xúc, thể hiện tâm huyết, tinh thần trách nhiệm và tình yêu nước của SHB.

Sẵn sàng cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình

Những thành tựu kinh tế nổi bật, những thông điệp hào hùng và những chiến dịch thổi bùng lên tinh thần dân tộc, tất cả đều cho thấy SHB đã sẵn sàng, cùng đất nước tiến bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của số hóa và vươn mình mạnh mẽ.

Qua 32 năm phát triển và là đối tác tài chính tin cậy của nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn, các đơn vị hành chính công; SHB liên tục phát triển các sản phẩm, dịch vụ dựa trên sự thấu hiểu, không ngừng ứng dụng công nghệ số hiện đại nhằm cải tiến sản phẩm, nâng cao trải nghiệm khách hàng.

SHB giới thiệu tới các đại biểu giải pháp thanh toán tích hợp được "may đo" cho các ĐVHCSN tại triển lãm

Trong chiến lược chuyển đổi toàn diện, SHB tập trung xây dựng nền tảng công nghệ tiên tiến hàng đầu. Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), học máy (Machine Learning)… được tích hợp sâu vào quy trình vận hành, sản phẩm và dịch vụ, giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm tài chính đột phá. Đồng thời, kế hoạch đầu tư chiến lược này còn mở rộng hạ tầng công nghệ, hình thành hệ sinh thái gắn kết cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Tại triển lãm, SHB đã giới thiệu giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp, trong đó có thanh toán tích hợp. Giải pháp giúp việc thanh toán minh bạch, tiết kiệm thời gian và chi phí cho bệnh nhân, bệnh viện; trường học.

Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB cho biết: "Giải pháp thanh toán tích hợp là bước đi quan trọng của SHB đóng góp vào quá trình chuyển đổi số đất nước. Với việc thúc đẩy kết nối hệ thống dữ liệu quốc gia với các cơ quan hành chính công, các giải pháp tài chính số của SHB sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ sinh thái số quốc gia, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc."

Dấu ấn SHB nổi bật tại triển lãm

Với phương châm "Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm", SHB phát triển các sản phẩm dịch vụ số hóa "may đo" chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu của bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính… đồng hành trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đến nay, hàng trăm đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học, bệnh viện và doanh nghiệp nhà nước đã tin tưởng lựa chọn giải pháp của SHB. Các sản phẩm này ứng dụng công nghệ hiện đại, tích hợp thanh toán với phần mềm quản lý, giúp tối ưu nguồn lực, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả quản trị tài chính.

Bên cạnh các giải pháp số dành cho khách hàng doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp, SHB cũng tập trung phát triển nhiều sáng kiến cho khách hàng cá nhân. Ngân hàng liên tục nâng cấp ứng dụng số SHB SAHA, bảo đảm giao dịch tài chính thông suốt, đồng bộ trên mọi kênh. Hiện nay, tỷ trọng giao dịch qua kênh số và nền tảng online của SHB nằm trong nhóm dẫn đầu ngành, với hơn 95% nghiệp vụ, quy trình đã được số hóa và trên 98% giao dịch của khách hàng cá nhân, doanh nghiệp được thực hiện hoàn toàn qua Mobile Banking và Internet Banking.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, Ngân hàng xanh, Ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.