Dấu ấn tiên phong trong hành trình kiến tạo đô thị tích hợp của Nam Long

Mizuki Park kiến tạo nền tảng bền vững

Năm 2017, sau thành công từ loạt dự án Flora Anh Đào, Fuji Residence 5,38ha; Kikyo Residence 5,3ha; Nam Long và Hankyu Hanshin Properties, Nishi Nippon Railroad công bố dự án Mizuki Park ra thị trường. Với quy mô 26ha - gấp 5 lần so với các dự án trước đó, Mizuki Park đánh dấu bước mở đầu cho chuỗi đô thị tích hợp mang dấu ấn Việt - Nhật.

Sự hợp tác toàn diện, sâu rộng giữa một doanh nghiệp Việt kiên định theo đuổi chiến lược phát triển đô thị và 2 "ông lớn" hơn 100 năm kinh nghiệm từ Nhật Bản đã đặt nền tảng cho một đô thị đáng sống, dựa trên quy hoạch tổng thể đồng bộ, chỉn chu, lấy cư dân làm trọng tâm và phát triển bền vững.

Sau gần 8 năm kiến tạo, đến nay, diện mạo đô thị đã dần hoàn thiện, chào đón hơn 4.000 gia đình về an cư. Tỷ lệ sáng đèn đạt hơn 80%, minh chứng cho sức sống của một đô thị đáng sống tại Nam Sài Gòn.

Tại Mizuki Park, tinh thần Nhật Bản và bản sắc Việt được dung hoà khéo léo thông qua cách quy hoạch tỉ mỉ, chỉn chu, tôn trọng thiên nhiên và đề cao gắn kết gia đình, cộng đồng. Hơn 70% diện tích khu đô thị được dành để phát triển mảng xanh, kênh đào và các công trình tiện ích. Trong tiếng Nhật, "Mizu" mang ý nghĩa Thủy (nước), và "Ki" mang ý nghĩa Mộc (cây). Đây cũng là những yếu tố cảnh quan chủ đạo của khu đô thị: 17.000m2 kênh đào len lỏi qua đô thị, 20m rạch Bà Lào và 60m rạch Ngang bao bọc đô thị được gìn giữ nguyên vẹn, 103.000m2 cảnh quan xanh… hình thành hệ sinh thái "thuỷ - mộc" xanh mát, trong lành. Ở vị trí trung tâm đô thị là công viên đảo Nhật, cùng chuỗi tiện ích "xanh" như các công viên chủ đề, đường dạo bộ…

Song song với việc phát triển nhà ở, chủ đầu tư cũng không ngừng hoàn thiện hệ thống tiện ích đô thị, nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu sống – học tập – làm việc – mua sắm – thư giãn ngay trong nội khu. Hàng loạt tiện ích thiết yếu như quảng trường - bến thuyền, công viên sự kiện, siêu thị, khu ẩm thực F&B… đã đi vào hoạt động, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn cho cư dân.

Năm 2023, Mizuki Park được vinh danh là một trong 10 khu đô thị đáng sống nhất Việt Nam – khẳng định tầm nhìn dài hạn, chiến lược phát triển bền vững, kiến tạo một không gian sống chuẩn mực cho cộng đồng.

Cộng đồng cư dân tại Mizuki Park

"Vươn cành" từ gốc rễ vững vàng

Gần 8 năm bền bỉ kiến tạo, cũng là hành trình Nam Long chuyên tâm tạo "gốc rễ" vững chắc, để mỗi dự án thành phần khi ra mắt đều sẽ được thụ hưởng trọn vẹn nền tảng hạ tầng – tiện ích – cộng đồng đã được đầu tư bài bản từ những ngày đầu. Nói cách khác, mỗi dự án là một dấu ấn mới, tiếp nối, nâng tầm từ một hệ sinh thái đã "chín muồi".

Trong đó, Trellia Cove - phân khu compound cuối cùng sắp ra mắt thể hiện rõ triết lý "vững rễ - vươn cành": khi các giá trị cốt lõi đã được bồi đắp đủ đầy, sự phát triển tiếp theo hướng đến tính bền vững, kiến tạo nên một cộng đồng sống chất lượng, gắn kết và giàu bản sắc. Điều này hoàn toàn có cơ sở, bởi bên cạnh những giá trị riêng vượt trội, Trellia Cove còn kế thừa nền tảng của một khu đô thị đã "sống" và đáng sống.

Được phát triển theo mô hình compound trên tổng diện tích 8.408m², Trellia Cove giới thiệu ra thị trường 800 căn hộ cao tầng và 24 căn nhà phố liên kế – kiến tạo không gian sống biệt lập, tinh tế, dành riêng cho nhóm khách hàng đề cao chất lượng sống và giá trị riêng tư. Phân khu sở hữu địa thế "ốc đảo" độc đáo hiếm có với một mặt tiếp giáp kênh đào trung tâm và một mặt ôm theo rạch Bà Lào tự nhiên, mang lại cảnh quan khoáng đạt và lợi thế phong thủy đắt giá.

Trellia Cove còn ghi dấu bằng ngôn ngữ thiết kế riêng biệt trong tổng thể Mizuki Park. Kiến trúc cao tầng lấy cảm hứng từ hình tượng tre, thanh thoát và bền vững. Trong khi đó, khu nhà phố liên kế kết nối trực tiếp với thiên nhiên thông qua thiết kế mở đón sáng, đón gió và tầm nhìn ra công viên, kênh đào xanh.

Ngoài hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện của khu đô thị tích hợp Mizuki Park, cộng đồng cư dân Trellia Cove sở hữu riêng hệ tiện ích nội khu được quy hoạch bài bản, đa tầng lớp và đa công năng. Nổi bật là khu clubhouse (gồm phòng tiệc, phòng game, phòng đọc sách, khu thể thao đa năng, co-working space), hồ bơi, khu tập gym – yoga ngoài trời, sân thể dục dưỡng sinh, khu picnic gia đình, BBQ ngoài trời và khu vui chơi trẻ em… Tầng 3 các khối căn hộ được thiết kế như một không gian sinh hoạt mở, bố trí sân vườn, khu yoga ngoài trời, khu vui chơi và góc thư giãn, tạo nên môi trường sống gần gũi thiên nhiên và gắn kết cộng đồng đa thế hệ.

Là phân khu compound cuối cùng, sự xuất hiện của Trellia Cove không chỉ hoàn thiện quy hoạch Mizuki Park, mà còn thể hiện chiến lược của Nam Long trong việc kiến tạo những không gian sống giá trị bền vững. Tại đó, mỗi sản phẩm được nâng tầm từ nền móng vững chắc, mỗi cộng đồng được xây dựng trên sự kết nối bền chặt, và mỗi đô thị đều mang bản sắc riêng.