Dấu chân tỷ phú Trần Bá Dương tại miền Bắc: Từ Thiso Mall 24.000m2 đến cao ốc 2.850 tỷ giáp trụ sở Bộ Công An và KCN 2.100 tỷ ở Hưng Yên

11-11-2025 - 00:04 AM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Trường Hải (Thaco) đang cho thấy những bước đi rõ nét trong việc mở rộng quỹ đất và phát triển các dự án bất động sản quy mô tại thị trường phía Bắc, bao gồm cả thương mại dịch vụ và khu công nghiệp 194 ha.

Dấu chân tỷ phú Trần Bá Dương tại miền Bắc: Từ Thiso Mall 24.000m2 đến cao ốc 2.850 tỷ giáp trụ sở Bộ Công An và KCN 2.100 tỷ ở Hưng Yên- Ảnh 1.

Trường Hải (Thaco) đã khởi công dự án trung tâm thương mại Thiso Mall đầu tiên tại Hà Nội

Vốn được biết đến là tập đoàn công nghiệp đa ngành với các trụ cột như ô tô, cơ khí, bất động sản, nông nghiệp, Tập đoàn Trường Hải (Thaco) trong những năm gần đây thể hiện dấu ấn dần rõ nét tại thị trường miền Bắc, thông qua việc đồng loạt triển khai các dự án quy mô lớn, bao trùm từ BĐS thương mại dịch vụ, văn phòng đến BĐS công nghiệp.

Công ty Đại Quang Minh (Thadico) - thành viên của Thaco đã khởi công dự án trung tâm thương mại Thiso Mall đầu tiên tại Hà Nội. Tọa lạc tại khu đô thị Starlake (Tây Hồ Tây), dự án có tên thương mại Thiso Mall Tây Hồ Tây, được xây dựng trên lô đất B1-CC1-2 với diện tích xây dựng gần 24.000m2.

Dấu chân tỷ phú Trần Bá Dương tại miền Bắc: Từ Thiso Mall 24.000m2 đến cao ốc 2.850 tỷ giáp trụ sở Bộ Công An và KCN 2.100 tỷ ở Hưng Yên- Ảnh 2.

Ảnh phối cảnh dự án khi hoàn thành.

Công trình có quy mô 5 tầng nổi, 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 52.000m2, dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Đây là Thiso Mall thứ ba của tập đoàn, sau hai dự án đã vận hành tại TP.HCM.

Dấu chân tỷ phú Trần Bá Dương tại miền Bắc: Từ Thiso Mall 24.000m2 đến cao ốc 2.850 tỷ giáp trụ sở Bộ Công An và KCN 2.100 tỷ ở Hưng Yên- Ảnh 3.

Vị trí Ô đất dự án Ngôi sao An Bình 2

Cũng tại thị trường Hà Nội, Thaco Group vừa được UBND TP Hà Nội cho phép nhận chuyển nhượng một phần dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City) từ Tập đoàn Geleximco. Phần dự án chuyển nhượng là ô đất VP1 thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu (Phú Diễn), giáp trụ sở Bộ Công an. Ô đất có diện tích 14.005m2 (1,4ha), diện tích xây dựng 6.357m2.

Theo quy hoạch, tại đây sẽ hình thành một tòa nhà cao 30-35 tầng với chức năng văn phòng, thương mại dịch vụ và văn phòng lưu trú (officetel), tổng diện tích sàn 94.740m2. Tổng mức đầu tư cho phần dự án này là khoảng 2.850 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2025.

Dấu chân tỷ phú Trần Bá Dương tại miền Bắc: Từ Thiso Mall 24.000m2 đến cao ốc 2.850 tỷ giáp trụ sở Bộ Công An và KCN 2.100 tỷ ở Hưng Yên- Ảnh 4.

Sơ đồ quy hoạch Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình

Song song với mảng BĐS thương mại tại thủ đô, Thaco cũng đang đẩy mạnh đầu tư vào BĐS công nghiệp tại Hưng Yên (Thái Bình cũ). Dự án Khu công nghiệp Thaco - Thái Bình có quy mô hơn 194ha, tổng vốn đầu tư trên 2.100 tỷ đồng.

Đây là KCN chuyên nông nghiệp công nghệ cao, được khởi công từ tháng 8/2020. Theo báo cáo, công tác giải phóng mặt bằng đến nay đã hoàn thành gần 192ha. Nhà đầu tư đang tập trung thi công các hạng mục hạ tầng và dự kiến đưa dự án vào hoạt động trong năm 2025.

Việc triển khai đồng loạt các dự án tại phía Bắc nằm trong chiến lược phát triển mảng BĐS thương mại Thiso của Thaco. Theo kế hoạch được công bố, giai đoạn 2025 - 2027, Thiso dự kiến triển khai 14 dự án trọng điểm, 15 đại siêu thị Emart và 7 trung tâm hội nghị Thiskyhall trên toàn quốc, đồng thời mở rộng thị phần ra các đô thị vệ tinh.

