Dầu gội Snowclear One Ketoconazole 2% cải thiện tóc gàu ngứa

Khám phá công nghệ sạch gàu nấm của SnowClear One

Dược Phẩm Đông Á xin trân trọng giới thiệu SnowClear One, sản phẩm dầu gội trị gàu với công thức chuyên biệt Ketoconazole 2%, mang đến giải pháp toàn diện cho các vấn đề về da đầu như gàu, viêm da tiết bã, và lang ben. Với hiệu quả vượt trội, SnowClear One không chỉ giúp điều trị mà còn dự phòng các vấn đề da đầu, mang lại sự tự tin và thoải mái cho người sử dụng.

Công thức chuyên biệt: Ketoconazole 2%

Ketoconazole 2% là hoạt chất kháng nấm mạnh mẽ, đã được chứng minh lâm sàng trong việc tiêu diệt nấm Malassezia – nguyên nhân chính gây gàu, viêm da tiết bã và lang ben.

Lý do bạn nên chọn SnowClear One

SnowClear One là lựa chọn hàng đầu cho những ai đang gặp vấn đề về gàu nấm. Đây là giải pháp chuyên biệt giúp điều trị gàu, hỗ trợ kiểm soát viêm da tiết bã và lang ben, mang lại mái tóc sạch khỏe và sự tự tin. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với mọi loại da đầu, kể cả da đầu nhạy cảm, nhờ công thức an toàn và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng. Hơn thế nữa, SnowClear One rất dễ dàng sử dụng, gội đầu hàng ngày từ 2-3 lần mỗi tuần, bạn sẽ nhanh chóng cảm nhận sự khác biệt rõ rệt.

So với các sản phẩm khác, SnowClear One nổi bật với hiệu quả vượt trội. Trong khi nhiều dầu gội chỉ làm sạch gàu tạm thời, SnowClear One tác động vào nguyên nhân gây gàu, ngăn chặn gàu quay trở lại. Ngoài ra, sản phẩm có hương thơm bạc hà sảng khoái, giúp mang lại cảm giác mát lạnh, thư giãn sau mỗi lần gội. Đặc biệt, nhờ tinh chất dầu dừa, SnowClear One không chỉ giúp làm sạch gàu mà còn tránh được tình trạng khô xơ tóc. Sản phẩm phù hợp cho cả nam và nữ, an toàn cho da đầu nhạy cảm, giúp bạn tự tin với mái tóc sạch khỏe.

SnowClear One an toàn khi sử dụng nhưng có thể gây kích ứng nhẹ ở một số trường hợp hiếm gặp. Nếu thấy các dấu hiệu như kích ứng da đầu, khô da, phát ban, cảm giác nóng rát da, ban đỏ tại vị trí sử dụng,... hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ

Cơ sở sản xuất: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn MERAP

Địa chỉ: Bá Khê - Tân Tiến - Văn Giang - Hưng Yên - Việt Nam

Nhà phân phối: Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Đông Á

Địa chỉ: Lô A2, CN3 cụm CN Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Để xa tầm tay trẻ em, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Số Giấy xác nhận QC: 203e/2024/XNQC/QLD

Thông điệp từ nhà sản xuất:

Với SnowClear One, nhà sản xuất mong muốn mang đến một giải pháp hiệu quả và tiện lợi cho mọi người đang gặp vấn đề về da đầu. Công thức Ketoconazole 2% không chỉ giúp điều trị mà còn ngăn ngừa sự tái phát, mang lại cảm giác thoải mái và tự tin trong cuộc sống hàng ngày

Về Dược Phẩm Đông Á

Với gần 30 năm kinh nghiệm trên thị trường trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng cam kết mang đến các sản phẩm chất lượng cao, an toàn và hiệu quả. SnowClear One là minh chứng cho sự đổi mới không ngừng nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho khách hàng.