Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ

Có những em bé đến với bố mẹ không phải để thử thách mà đơn giản là để báo hiếu. Những đứa trẻ này xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, có thể khi bố mẹ còn trẻ trung đầy hoài bão, cũng có thể khi bố mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm và tưởng chừng khó còn cơ hội đón thêm một mầm sống mới. Sự hiện diện của con giống như một món quà an lành, giúp bố mẹ nhận ra rằng, dù cuộc đời có bão giông đến đâu thì tình thương gia đình vẫn là chỗ dựa bền vững nhất.

Em bé đến để báo hiếu thường khiến bố mẹ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc ngay từ khi mang thai. Thai kỳ thường thuận lợi, mẹ ít ốm nghén, em bé chào đời khỏe mạnh. Trong quá trình nuôi dạy, con không quá quấy khóc, dễ chăm, ít ốm đau và đặc biệt là mang lại năng lượng tích cực cho cả nhà. Có những lúc chỉ một nụ cười, một cái ôm hay một câu nói ngây ngô của con cũng đủ để xóa tan bao mệt mỏi, khiến bố mẹ có thêm động lực sống và làm việc.

Điều đặc biệt là những em bé báo hiếu không chỉ đem lại niềm vui tinh thần, mà đôi khi còn mang theo cả vận may: gia đình khởi sắc hơn về công việc, tài chính, hoặc đơn giản là mối quan hệ trong nhà trở nên hòa thuận, ấm êm. Với nhiều bố mẹ, sự có mặt của đứa trẻ chính là minh chứng rằng tình yêu thương luôn có sức mạnh chữa lành, và rằng sau bao nhiêu gian khó, cuộc đời vẫn ban tặng một món quà ngọt ngào nhất, chính là thiên thần nhỏ đến để báo hiếu.

Theo quan niệm từ xưa để lại, mỗi em bé đến với gia đình đều mang một “sứ mệnh” nào đó: có bé đến để trả nợ, có bé đến để trợ duyên và cũng có bé đến để báo hiếu.

Một em bé được coi là đến để báo hiếu cho bố mẹ thường có những dấu hiệu sau.

1. Dấu hiệu trước khi sinh

Thai kỳ nhẹ nhàng, mẹ ít ốm nghén: Người mẹ mang thai tương đối khỏe mạnh, ít gặp trắc trở hay biến chứng. Cảm giác có bé trong bụng khiến mẹ bình an, hạnh phúc.

Thai mộng lành: Trước hoặc trong thai kỳ, bố mẹ có thể mơ thấy ánh sáng, hoa sen, em bé cười, hoặc những hình ảnh bình yên. Đây là điềm báo tốt lành.

2. Dấu hiệu khi chào đời

Sinh nở thuận lợi: Bé chào đời suôn sẻ, không quá gian nan, nhiều trường hợp còn “dễ như trở bàn tay”.

Em bé ngoan hiền: Từ khi lọt lòng, bé có nét hiền hòa, ít quấy khóc vô cớ, thường mang lại cảm giác dễ chịu cho bố mẹ.

3. Dấu hiệu trong quá trình nuôi dạy

Ít ốm đau, dễ nuôi: Bé khỏe mạnh, ít bệnh vặt, bố mẹ không phải quá vất vả trong việc chăm sóc.

Thông minh, hiểu chuyện sớm: Ngay từ nhỏ, bé đã có sự cảm nhận tinh tế, biết quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ.

Mang đến may mắn: Từ khi bé sinh ra, gia đình có thể khởi sắc hơn về công việc, tài chính hoặc mối quan hệ xung quanh.

Gắn bó, yêu thương bố mẹ: Bé thường bày tỏ tình cảm, nói những câu khiến bố mẹ cảm động, như thể đến để mang lại niềm vui và hạnh phúc.

Tóm lại

Em bé đến để báo hiếu là món quà của vũ trụ, vừa giúp bố mẹ an yên, vừa tiếp thêm động lực sống và làm việc. Đứa trẻ này thường không làm bố mẹ vất vả nhiều, ngược lại còn mang tới sự thuận lợi, êm đềm cho cả gia đình.

*Tất cả thông tin thuộc bài viết đều mang tính chất chiêm nghiệm. 1 em bé lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thảo là 1 em bé được lớn lên trong môi trường sống và dạy dỗ hạnh phúc, đúng đắn.