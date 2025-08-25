Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ

25-08-2025 - 09:13 AM | Sống

Em bé đến để báo hiếu là món quà của vũ trụ, vừa giúp bố mẹ an yên, vừa tiếp thêm động lực sống và làm việc. Đứa trẻ này thường không làm bố mẹ vất vả nhiều, ngược lại còn mang tới sự thuận lợi, êm đềm cho cả gia đình.

Có những em bé đến với bố mẹ không phải để thử thách mà đơn giản là để báo hiếu. Những đứa trẻ này xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, có thể khi bố mẹ còn trẻ trung đầy hoài bão, cũng có thể khi bố mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm và tưởng chừng khó còn cơ hội đón thêm một mầm sống mới. Sự hiện diện của con giống như một món quà an lành, giúp bố mẹ nhận ra rằng, dù cuộc đời có bão giông đến đâu thì tình thương gia đình vẫn là chỗ dựa bền vững nhất.

Em bé đến để báo hiếu thường khiến bố mẹ cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc ngay từ khi mang thai. Thai kỳ thường thuận lợi, mẹ ít ốm nghén, em bé chào đời khỏe mạnh. Trong quá trình nuôi dạy, con không quá quấy khóc, dễ chăm, ít ốm đau và đặc biệt là mang lại năng lượng tích cực cho cả nhà. Có những lúc chỉ một nụ cười, một cái ôm hay một câu nói ngây ngô của con cũng đủ để xóa tan bao mệt mỏi, khiến bố mẹ có thêm động lực sống và làm việc.

Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ- Ảnh 1.

Điều đặc biệt là những em bé báo hiếu không chỉ đem lại niềm vui tinh thần, mà đôi khi còn mang theo cả vận may: gia đình khởi sắc hơn về công việc, tài chính, hoặc đơn giản là mối quan hệ trong nhà trở nên hòa thuận, ấm êm. Với nhiều bố mẹ, sự có mặt của đứa trẻ chính là minh chứng rằng tình yêu thương luôn có sức mạnh chữa lành, và rằng sau bao nhiêu gian khó, cuộc đời vẫn ban tặng một món quà ngọt ngào nhất, chính là thiên thần nhỏ đến để báo hiếu.

Theo quan niệm từ xưa để lại, mỗi em bé đến với gia đình đều mang một “sứ mệnh” nào đó: có bé đến để trả nợ, có bé đến để trợ duyên và cũng có bé đến để báo hiếu.

Một em bé được coi là đến để báo hiếu cho bố mẹ thường có những dấu hiệu sau.

1. Dấu hiệu trước khi sinh

Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ- Ảnh 2.

Thai kỳ nhẹ nhàng, mẹ ít ốm nghén: Người mẹ mang thai tương đối khỏe mạnh, ít gặp trắc trở hay biến chứng. Cảm giác có bé trong bụng khiến mẹ bình an, hạnh phúc.

Thai mộng lành: Trước hoặc trong thai kỳ, bố mẹ có thể mơ thấy ánh sáng, hoa sen, em bé cười, hoặc những hình ảnh bình yên. Đây là điềm báo tốt lành.

2. Dấu hiệu khi chào đời

Sinh nở thuận lợi: Bé chào đời suôn sẻ, không quá gian nan, nhiều trường hợp còn “dễ như trở bàn tay”.

Em bé ngoan hiền: Từ khi lọt lòng, bé có nét hiền hòa, ít quấy khóc vô cớ, thường mang lại cảm giác dễ chịu cho bố mẹ.

Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ- Ảnh 3.

3. Dấu hiệu trong quá trình nuôi dạy

Ít ốm đau, dễ nuôi: Bé khỏe mạnh, ít bệnh vặt, bố mẹ không phải quá vất vả trong việc chăm sóc.

Thông minh, hiểu chuyện sớm: Ngay từ nhỏ, bé đã có sự cảm nhận tinh tế, biết quan tâm đến cảm xúc của bố mẹ.

Mang đến may mắn: Từ khi bé sinh ra, gia đình có thể khởi sắc hơn về công việc, tài chính hoặc mối quan hệ xung quanh.

Gắn bó, yêu thương bố mẹ: Bé thường bày tỏ tình cảm, nói những câu khiến bố mẹ cảm động, như thể đến để mang lại niềm vui và hạnh phúc.

Dấu hiệu của 1 em bé đến để "báo hiếu" cho bố mẹ- Ảnh 4.

Tóm lại

Em bé đến để báo hiếu là món quà của vũ trụ, vừa giúp bố mẹ an yên, vừa tiếp thêm động lực sống và làm việc. Đứa trẻ này thường không làm bố mẹ vất vả nhiều, ngược lại còn mang tới sự thuận lợi, êm đềm cho cả gia đình.

*Tất cả thông tin thuộc bài viết đều mang tính chất chiêm nghiệm. 1 em bé lớn lên ngoan ngoãn, hiếu thảo là 1 em bé được lớn lên trong môi trường sống và dạy dỗ hạnh phúc, đúng đắn.

Nếu con đặc biệt thích chơi với anh chị lớn hơn, xin chúc mừng bố mẹ vì con là 1 em bé có TRÍ TUỆ XÃ HỘI phát triển sớm

Theo Minh Uyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn? Nổi bật

Tập thể dục như thế nào để dự phòng đột quỵ não?

Tập thể dục như thế nào để dự phòng đột quỵ não?

09:12 , 25/08/2025
5 câu con nói "bóc mẽ" bạn là một bà mẹ EQ thấp

5 câu con nói "bóc mẽ" bạn là một bà mẹ EQ thấp

09:01 , 25/08/2025
Gấp đôi thu nhập, thăng chức, kiếm thêm việc giữa bão sa thải: Cô gái kiếm 67 triệu đồng/ tháng

Gấp đôi thu nhập, thăng chức, kiếm thêm việc giữa bão sa thải: Cô gái kiếm 67 triệu đồng/ tháng

08:56 , 25/08/2025
5 CÂU NÓI ‘sát thủ’ tố cáo EQ thấp: Càng nói càng mất bạn, lụi tình, hỏng việc

5 CÂU NÓI ‘sát thủ’ tố cáo EQ thấp: Càng nói càng mất bạn, lụi tình, hỏng việc

08:45 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên