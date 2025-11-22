Dầu khí Nam Sông Hậu bị 'bêu tên' nợ thuế lớn nhất Cần Thơ

Cục Thuế TP. Cần Thơ vừa công khai danh sách người nộp thuế trên địa bàn nợ thuế trên 90 ngày tính tới ngày 31/10, với hơn 400 người nợ thuế nợ tổng số tiền gần 3.830 tỷ đồng.

Dầu khí Nam Sông Hậu (cổ phiếu: PSH) tiếp tục đối mặt nhiều khó k﻿hăn. Ảnh minh họa.

Công ty CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã cổ phiếu: PSH) đứng đầu danh sách, với số tiền thuế nợ gần 1.280 tỷ đồng. Danh sách nợ thuế cũng có tên một số chi nhánh, công ty con, công ty liên kết thuộc NSH Petro, như: Chi nhánh NSH Petro tại Cần Thơ nợ hơn 113 tỷ đồng; Cty Thương mại Dầu Khí Nam Sông Hậu Sóc Trăng nợ hơn 70 tỷ; Chi nhánh NSH Petro tại Sóc Trăng nợ hơn 7,6 tỷ đồng; Chi nhánh NSH Petro tại Sóc Trăng 2 nợ hơn 3,9 tỷ đồng…

Trong danh sách nợ thuế trên cũng có có một số đơn vị kinh doanh xăng dầu nợ thuế số tiền lớn, như Công ty CP Dầu khí Đông Phương nợ hơn 806 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty TNHH Xăng dầu Tây Nam S.W.P tại Cần Thơ nợ hơn 192 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây lắp dầu khí Sài Gòn nợ hơn 33,4 tỷ đồng; Công ty CP Lọc hóa dầu Nam Việt nợ hơn 1,6 tỷ đồng…

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm nay của NSH Petro cho thấy, công ty có quý thứ 2 liên tiếp không ghi nhận đồng doanh thu nào từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ. Lũy kế tới hết tháng 9, NSH Petro mới có hơn 15 triệu đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ (cùng kỳ năm trước hơn 644 tỷ đồng). Công ty chỉ có khoản thu từ hoạt động tài chính 162 triệu đồng trong quý III và 428 triệu đồng trong 9 tháng (cùng kỳ năm trước 11 tỷ đồng).

Trong khi NSH Petro tiếp tục phải chi trả hơn 120 tỷ đồng lãi vay trong quý (bình quân mỗi tháng 40 tỷ đồng), 9 tháng tiền trả lãi hơn 370 tỷ đồng.

Dù không có doanh thu nhưng NSH Petro vẫn ghi nhận chi phí bán hàng trong quý hơn 12 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 10 tỷ đồng, trong 9 tháng 2 khoản chi phí này lần lượt 63 tỷ đồng và 19 tỷ đồng.

Do đó, công ty tiếp tục ghi nhận lỗ trước thuế quý 3 hơn 150 tỷ đồng, 9 tháng lỗ hơn 472 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước lỗ hơn 556 tỷ đồng).

Giải trình, NSH Petro cho biết, lỗ trên do doanh thu thấp so với chi phí hoạt động và chi phí tài chính.

Ngoài nợ thuế, nợ ngân hàng, trái phiếu… tới hết tháng 9, NSH Petro còn nợ Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 56 tỷ đồng; nợ Bảo hiểm xã hội hơn 4 tỷ đồng.

NSH Petro có vốn điều lệ hơn 1.261 tỷ đồng, tổng tài sản hơn 10.564 tỷ đồng. Thời kỳ thịnh vượng, công ty thuộc nhóm đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn nhất miền Tây , với thị phần cây xăng chiếm gần 30% toàn vùng, chưa kể nhập hàng cho các thương nhân khác.

Hiện ông Mai Văn Huy - Chủ tịch HĐQT NSH Petro - nắm giữ hơn 43% cổ phần công ty.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra thông báo bắt tạm giam ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah (quốc tịch Úc) - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của NSH Petro và ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính NSH Petro , để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah và ông Nguyễn Việt Anh bị bắt với cáo buộc cung cấp thông tin gian dối về việc Công ty Berhero Pty Limited (với thương hiệu Acuity Funding) có khả năng cung cấp các khoản vay đến hàng tỷ USD cho đối tác phía Việt Nam. Sau đó, Ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đã chiếm đoạt các khoản phí của NSH Petro số tiền hơn 4,9 triệu USD; ông Nguyễn Việt Anh chiếm đoạt các khoản phí và hưởng lợi số tiền 81.000 USD.

Sau khi ký khoản vay với Acuity Funding ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah yêu cầu NSH Petro bổ nhiệm mình và trợ lý - ông Nguyễn Việt Anh vào các vị trí lãnh đạo của công ty (từ tháng 4/2024). Với mục đích tạo sự tin tưởng với các đối tác quốc tế khi ông Ranjit Prithviraj Thambyrajah đứng ra đàm phán hợp tác hoặc gọi vốn và kiểm soát các khoản cho NSH Petro vay.