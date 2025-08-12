Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow

12-08-2025 - 19:41 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc dự kiến sẽ giảm lượng dầu thô nhập khẩu từ Saudi Arabia trong tháng 9, trong bối cảnh dầu Nga đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ các khách hàng ở đại lục.

Dầu Nga đã thấy 'cứu tinh' ngay sau khi bị Ấn Độ 'quay lưng': Là nước nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới, 'bỏ' 8 triệu thùng từ Ả Rập Xê Út để lấy nguồn cung của Moscow- Ảnh 1.

Theo Reuters, Saudi Arabia, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sẽ chỉ giao khoảng 43 triệu thùng dầu thô cho Trung Quốc trong tháng 9, tương đương 1,43 triệu thùng/ngày. Con số này thấp hơn mức 1,65 triệu thùng/ngày mà Saudi Aramco đã phân bổ cho các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trong tháng 8, vốn là mức cao nhất trong vòng hai năm.

Nguyên nhân chính của sự sụt giảm này là Saudi Arabia đã tăng giá bán dầu sang châu Á trong tháng 9 trong 2 tháng liên tiếp, khiến sức hấp dẫn của dầu Saudi giảm so với các nguồn cung khác.

Theo các chuyên gia của Energy Aspects, động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu Trung Quốc hiện có đủ lượng tồn kho và nhận thấy nguồn cung dầu Urals của Nga trở nên dồi dào hơn, nhất là khi loại dầu này trước đây chủ yếu được xuất sang Ấn Độ.

Dầu Urals đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn tại Trung Quốc nhờ lợi thế giá cạnh tranh hơn so với các loại dầu tương tự từ Trung Đông. Hiện loại dầu này được chào bán với mức chiết khấu đáng kể tại thị trường Trung Quốc, một phần do nhu cầu từ Ấn Độ suy giảm sau khi Mỹ áp thêm thuế nhập khẩu đối với nước này vì mua dầu Nga.

Từ trước đến nay, Trung Quốc vẫn là khách hàng lớn nhất của dầu Nga, nhưng phần lớn nhập khẩu tập trung vào loại ESPO - được vận chuyển từ cảng Kozmino ở Viễn Đông Nga, nhờ chi phí vận tải thấp và thời gian giao hàng ngắn. Ngược lại, dầu Urals xuất từ các cảng phía tây Nga thường ít được Trung Quốc nhập khẩu do chi phí vận chuyển cao và hành trình dài.

Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng chảy dầu Nga sang Ấn Độ bị chững lại vì sức ép từ Washington, thị trường châu Á đang chứng kiến sự dịch chuyển rõ rệt. Các thương nhân dự đoán Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội này để mua thêm Urals, vừa để đa dạng hóa nguồn cung, vừa hưởng lợi từ giá thấp hơn so với các loại dầu Trung Đông vốn đang tăng giá.

Tham khảo Reuters

