Đầu tư bền vững và an cư tinh hoa tại Boutique Townhouse The Fullton Edition

Sức bật đô thị hóa thúc đẩy nhu cầu thương mại - dịch vụ

Trong bức tranh phát triển mạnh mẽ của khu Đông Thủ đô, Hưng Yên đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư cũng như làn sóng dịch chuyển của cư dân tinh hoa nhờ lợi thế hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh. Từ chăm sóc sức khỏe với Vinmec, giáo dục chuẩn quốc tế như Brighton College, hệ thống Vinschool và VinUniversity cho đến các trung tâm giải trí - thương mại tầm cỡ như VinWonders, Grand World, AEON Văn Giang hay Vincom Mega Mall…tất cả tạo nên một quần thể dịch vụ đồng bộ ở khu vực vệ tinh.

Chính tốc độ đô thị hóa nhanh, cộng hưởng cùng tăng trưởng dân số chất lượng cao đã thúc đẩy nhu cầu kinh doanh - dịch vụ ngày càng lớn tại đây. Điều này làm gia tăng sức hấp dẫn của các mô hình bất động sản đa năng vừa để ở vừa khai thác thương mại như nhà phố thương mại, mở ra cơ hội đầu tư bền vững và tiềm năng tăng giá vượt trội.

Gắn kết chặt chẽ với chiến lược quy hoạch của khu vực, dòng sản phẩm Boutique Townhouse tại dự án The Fullton Edition do CapitaLand Development (Việt Nam) phát triển được kiến tạo như một mảnh ghép thương mại quan trọng, góp phần hoàn thiện sự tiện nghi cho cộng đồng cư dân tại The Fullton Edition cũng như khu đô thị Ocean Park 3 và các khu dân cư lân cận.

Sinh lời bền vững từ mô hình Nhà phố thương mại

Boutique Townhouse sở hữu vị trí chiến lược trên Đại lộ Hừng Đông lẫn các trục nội khu chính của dự án The Fullton Edition, nơi cư dân tiếp cận trực tiếp mỗi khi trở về tổ ấm. Mặt tiền đắt giá của dòng sản phẩm mang đến khả năng nhận diện thương hiệu vượt trội, và là trục giao thương trọng điểm kết nối trực tiếp Quốc lộ 5A và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Vị trí vàng này tạo nguồn khách hàng dồi dào sẵn có của cộng đồng cư dân tinh hoa, đồng thời đón dòng lưu thông thương mại tại Vinhomes Ocean Park 3 hay liên vùng.

Được phát triển theo tiêu chí sinh lời và an cư, mỗi căn Boutique Townhouse có mặt tiền tối thiểu 7,7m và tổng diện tích xây dựng lên đến 547m², cho phép chủ nhân linh hoạt triển khai nhiều mô hình kinh doanh.

Hai tầng dưới được bố trí tối ưu cho các hoạt động thương mại như cửa hàng, quán cà phê, studio sáng tạo hay văn phòng đại diện nhờ khả năng nhận diện thương hiệu cao. Trong khi đó, các tầng trên có thể trở thành không gian sống riêng tư cho chủ nhà hoặc mở rộng mô hình cho thuê độc lập theo tầng, tối ưu tỷ suất lợi nhuận mà vẫn đề cao tính biệt lập trong sinh hoạt.

Dãy phố Boutique Townhouse nổi bật với kiến trúc "cascade" đặc trưng của dự án, mang đến nhịp sống sôi động giữa lòng khu đô thị. Ảnh: CapitaLand.

Điểm nhấn nổi bật của dòng sản phẩm này nằm ở thiết kế hai lối cửa ra vào riêng biệt tại tầng 1: một lối phía ngoài nhà dẫn lên không gian sinh hoạt riêng tư ở phía trên, và một lối kết nối trực tiếp vào khu vực kinh doanh bên trong nhà.

Bên cạnh đó, với chiều cao thông tầng lên tới 5,8m cùng mặt kính lớn, đưa ánh sáng tự nhiên len lỏi vào không gian, giúp mở rộng tầm nhìn, và tạo điều kiện thuận tiện cho việc trưng bày sản phẩm, bố trí biển hiệu và xây dựng hình ảnh thương hiệu tinh tế.

Sống an nhàn, tận hưởng tinh hoa

Boutique Townhouse không chỉ mang đến nguồn sinh lời thụ động và tài chính bền vững cho gia chủ, mà còn kiến tạo một chốn an cư tinh hoa, trở thành "di sản" giá trị cho các thế hệ mai sau.

Thuộc dự án thấp tầng hạng sang The Fullton Edition, chủ sở hữu Nhà phố thương mại có thể tận hưởng đặc quyền của cộng đồng cư dân tinh hoa với trải nghiệm hệ tiện ích liên hoàn tại khu Clubhouse The Fullhaus và công viên trung tâm rộng ~2ha.

Sự đồng bộ trong quy hoạch, tiêu chuẩn phát triển và tầm nhìn kiến tạo cộng đồng đã giúp The Fullton được vinh danh tại Lễ trao giải Vietnam Property Awards 2025 ở hạng mục "Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (Khu vực Hà Nội mở rộng)", "Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc" và "Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc".

Với vị trí chiến lược và giá trị quy hoạch bài bản, Boutique Townhouse được kỳ vọng trở thành điểm quy tụ của những thương hiệu và hoạt động kinh doanh chất lượng, tạo nên sức sống thương mại sôi động và gia tăng giá trị cho khu vực. Đồng thời, đây là mô hình cân bằng giữa hiệu quả lợi nhuận bền vững và định hình chất sống tinh hoa dành cho chủ nhân.

Về dự án The Fullton:

The Fullton là dự án thấp tầng hạng sang khép kín đầu tiên của CapitaLand Development Việt Nam tại phía Đông Thủ đô, nằm trong đại đô thị Vinhomes Ocean Park 3. Giai đoạn 1 của dự án cung cấp 342 căn nhà ở trên tổng diện tích gần 12ha, tích hợp đa dạng tiện ích cùng công viên trung tâm rộng 1,9ha.

