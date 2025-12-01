Đầu tư công tăng tốc cuối năm, CTCK chỉ ra loạt nhóm cổ phiếu hưởng lợi trực tiếp

Trong báo cáo mới đây, Chứng khoán Agriseco cho biết kinh tế vĩ mô tháng 10 và 10 tháng 2025 duy trì tăng trưởng nhờ giải ngân đầu tư công tăng tích cực, hỗ trợ tổng cầu; dòng vốn FDI thực hiện đạt mức cao nhất 5 năm; hoạt động xuất nhập khẩu, tiêu dùng, dịch vụ và du lịch tăng trưởng; các cân đối vĩ mô ổn định, lạm phát kiểm soát, lãi suất thấp, tỷ giá điều hành linh hoạt tạo dư địa cho sản xuất – kinh doanh.

Agriseco Research dự báo GDP Quý IV có thể tăng khoảng 8,4% – 8,5%, giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2025 ở mức 8%. Động lực chính tiếp tục đến từ đầu tư công, tiêu dùng phục hồi, các chính sách hỗ trợ khu vực tư nhân và dòng vốn FDI duy trì ổn định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát, biến động tỷ giá và rủi ro thương mại toàn cầu vẫn cần được theo dõi.

Số liệu nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô tiếp tục tích cực tạo cơ sở cho sự phục hồi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết, mở ra nhiều cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tăng trưởng tín dụng tính đến 30/10/2025 đạt 15,09%, và việc Ngân hàng Nhà nước kỳ vọng cả năm có thể đạt 19–20%, đồng thời hướng tới lộ trình bỏ room tín dụng từ năm 2026 sẽ hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô, thúc đẩy doanh thu và lợi nhuận.

Theo Agriseco, chính sách vĩ mô ổn định cùng quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10%, lạm phát kiểm soát ở mức 4,5% sẽ là tiền đề giúp thị trường chứng khoán duy trì tăng trưởng bền vững. Việc ổn định mặt bằng lãi suất, điều hành tỷ giá linh hoạt và hỗ trợ thanh khoản góp phần củng cố niềm tin vào thị trường.

Đầu tư công được đánh giá tiếp tục là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mức hai con số, nhất là khi các dự án hạ tầng lớn được đẩy mạnh như đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt kết nối Trung Quốc. Tiến độ giải ngân đầu tư công tăng tốc kỳ vọng sẽ giúp nhóm cổ phiếu xây dựng, vật liệu xây dựng (thép, đá, xi măng, nhựa) hưởng lợi, đồng thời mang lại lợi ích gián tiếp cho nhóm bất động sản.

Khối tiêu dùng – bán lẻ được hưởng lợi từ sự phục hồi của cầu nội địa. Nhóm cổ phiếu bán lẻ điện máy, thực phẩm – đồ uống và chuỗi bán lẻ thiết yếu có tiềm năng tăng trưởng khi doanh thu nội địa tăng cao và biên lợi nhuận cải thiện nhờ giá đầu vào ổn định. Bên cạnh đó, ngành du lịch ghi nhận tăng trưởng mạnh nhờ lượng khách quốc tế và nội địa gia tăng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp hàng không, khách sạn, dịch vụ du lịch hưởng lợi trong chu kỳ phục hồi tiêu dùng và dịch vụ.

Hoạt động thương mại quốc tế đạt tăng trưởng cao 17% bất chấp thuế đối ứng, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu. Kỳ vọng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025 có thể đạt 900 tỷ USD sẽ giúp các nhóm cổ phiếu liên quan như xuất khẩu, logistics, cảng biển hưởng lợi nhờ lưu lượng hàng hóa qua các cảng gia tăng.

Bên cạnh đó, dòng vốn FDI vào Việt Nam duy trì tăng tích cực sau khi Việt Nam đạt được thỏa thuận thuế đối ứng với Mỹ, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam. Tuyên bố chung Việt Nam – Mỹ về hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giúp nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng, hỗ trợ thu hút FDI chất lượng cao từ Mỹ và châu Âu, tạo triển vọng dài hạn cho các nhóm khu công nghiệp, xây dựng và xuất khẩu.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cho rằng các yếu tố rủi ro vẫn hiện diện khi đồng VND mất giá so với các đồng tiền chủ chốt, giá vàng tăng cao cùng với áp lực lạm phát có thể tác động lên mặt bằng lãi suất trong trung hạn, ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ, tăng trưởng kinh tế và dòng vốn vào thị trường chứng khoán.