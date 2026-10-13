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Đầu tư dự án 70 năm tại Khu Thương mại tự do Đà Nẵng

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng số 6 thuộc Khu Thương mại tự do (TMTD) Đà Nẵng có quy mô khoảng 154 ha, thời hạn hoạt động 70 năm vừa được Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư.

Ngày 13/10, UBND TP. Đà Nẵng cho biết đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 6 thuộc Khu Thương mại tự do Đà Nẵng .

Dự án có quy mô khoảng 154 ha, tổng vốn đầu tư hơn 3.350 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 70 năm kể từ ngày Nhà nước quyết định cho thuê đất. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà, TP. Đà Nẵng.

Một góc thành phố Đà Nẵng. Ảnh: XS.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng; cho thuê đất đã có hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng, cho thuê các công trình thương mại, dịch vụ trong Khu TMTD Đà Nẵng.

Cùng với việc chấp thuận chủ trương đầu tư, UBND TP. Đà Nẵng cũng chấp thuận Công ty TNHH FTZ KITA Trung Nam là nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ đề xuất dự án và các văn bản liên quan; bảo đảm duy trì năng lực tài chính, kinh nghiệm và các điều kiện cần thiết trong suốt quá trình triển khai. Đồng thời, tổ chức thực hiện dự án đúng quy định pháp luật, bảo đảm tiến độ, mục tiêu, quy mô và các nội dung đã được chấp thuận.

Nhà đầu tư cũng có trách nhiệm đầu tư các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu với hệ thống Khu TMTD thông minh của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng. Trường hợp vi phạm cam kết hoặc không đáp ứng các điều kiện theo quy định, nhà đầu tư sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thành

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