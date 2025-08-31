Đầu tư IPA của vợ chồng Chủ tịch VNDirect muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu, giá không dưới 20.000 đồng/cp

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã CK: IPA) vừa trình lấy ý kiến cổ đông (từ 29/8 đến 19/9) về phương án phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhằm huy động tối thiểu 1.000 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các lô trái phiếu đến hạn trong 2 tháng tới.

Giá chào bán không thấp hơn 20.000 đồng/cp và không dưới 90% giá đóng cửa bình quân 10 phiên trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.﻿

Kết phiên 29/8, cổ phiếu IPA đạt 24.000 đồng/cp (tăng 1,69%), cao hơn khoảng 20% so với mức giá tối thiểu dự kiến chào bán; tính từ đầu năm tăng 102%.﻿

Đến ngày 30/6, IPA có tổng tài sản 8.969 tỷ đồng; trong đó giá trị lớn nhất là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và góp vốn vào đơn vị khác với 5.781 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản đầu tư 928 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE) đang chịu khoản lỗ gần 503 tỷ đồng.

IPA còn cho CTCP Dịch vụ và Đầu tư Trustlink vay 1.360 tỷ đồng, với khoản vay này đã tăng gần 500 tỷ đồng so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả 4.425 tỷ đồng, trong đó nợ vay 3.704 tỷ đồng gần như toàn bộ là trái phiếu (3.298 tỷ đồng) do CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) phát hành theo hình thức đảm bảo là tín chấp với kỳ hạn 5 năm, lãi suất 9,5%/năm.

Vốn chủ sở hữu đạt 4.544 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.106 tỷ đồng.﻿

Nửa đầu 2025, doanh thu đạt 191 tỷ đồng (giảm 23%), doanh thu tài chính 264 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng lên 175 tỷ đồng khiến lợi nhuận sau thuế còn 150 tỷ đồng (giảm 22%).﻿

﻿Được biết, IPA thành lập năm 1998 bởi vợ chồng doanh nhân Vũ Hiền – Phạm Minh Hương, hoạt động theo mô hình đầu tư đa ngành vào dịch vụ tài chính, bất động sản, năng lượng và một số lĩnh vực khác thông qua các công ty con và liên kết.

IPA được biết đến với vai trò cổ đông lớn nhất tại CTCP Chứng khoán VNDirect (mã CK: VND) với 25,84% cổ phần. Chủ tịch IPA là ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương là Chủ tịch VNDirect.﻿