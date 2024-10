Đầu tư kiếm lời qua mạng, một phụ nữ ở Phú Yên bị lừa 2,4 tỷ đồng

Ngày 21/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo của các nạn nhân tố bị lừa 2,4 tỷ đồng qua mạng xã hội.

Theo trình báo của bà An (ngụ tỉnh Phú Yên), ngày 2/9, thông qua mạng xã hội Telegram bà kết bạn với tài khoản tên Hoa Đỗ Quyên. Gần 20 ngày sau, tài khoản Hoa Đỗ Quyên mời bà An đầu tư trên mạng ảo để kiếm thêm thu nhập.

Thời gian qua, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Phú Yên bị lừa tiền vì đầu tư kiếm lời qua mạng.

Khi được đồng ý, Hoa Đỗ Quyên hướng dẫn ký tài khoản qua một trang web, bà An được giới thiệu với một người tên Nguyễn Văn Phương (ngụ Hà Nội) sẽ tư vấn, hướng dẫn cách đầu tư. Sau đó, bà An đã chuyển hơn 603 trệu đồng để tham gia đầu tư theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, sau khi đóng tiền bà An tiếp tục phải nộp thêm tiền vào số tài khoản do những người này cung cấp với các lí do nhập sai số căn cước công dân nên không thể rút tiền hoa hồng.

Lo sợ sẽ bị mất tiền, từ ngày 20/9 đến 2/10, bà An liên tục chuyển tổng cộng hơn 1,82 tỷ đồng. Tuy nhiên, bà An vẫn không lấy lại được tiền hơn 603 triệu đã đóng lần đầu tiền với lí do hệ thống lỗi, không rút được tiền.

Đến chiều 2/10, những “đối tác” thông báo phải đóng thêm 5% tổng số tiền đã nộp (gần 536 triệu đồng) thì sẽ rút được toàn bộ số tiền đã đầu tư. Lúc này, bà An biết bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Theo cơ quan chức năng, tổng số tiền bà An bị chiếm đoạt là hơn 2,4 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục nhận trình báo của ông Nam (ngụ huyện Tuy An) về việc bị lừa bằng thủ đoạn tương tự.

Theo trình báo, đầu tháng 10/2024, ông Nam kết bạn với một người phụ nữ trên mạng xã hội Facebook có tên Mỹ Linh Phạm. Người này giới thiệu là người gốc Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đang làm nhân viên quản lý nhân sự của Công ty Grab ở TP.HCM. Thời gian sau hai bên chuyển qua trò chuyện trên tài khoản mạng xã hội Telegram của Linh.

Linh giới thiệu cho ông Nam công việc đánh giá cho các tour du lịch trên mạng để hưởng lợi nhuận và yêu cầu nộp tiền để làm nhiệm vụ với mức hoa hồng rất cao từ 20%-40% trên tổng số tiền nộp vào.

Tin lời, ngày 7/10, ông Nam nộp 500.000 đồng vào tài khoản Linh tạo để đầu tư. Sau đó, ông Nam được hoàn trả 590.000 đồng là tiền gốc cộng lãi. Ngày 8/10, ông Nam nộp tổng cộng 6 triệu đồng và đã được hoàn trả tiền gốc, cộng thêm 160.000 đồng tiền lợi nhuận.

Thấy tin tưởng, ngày 9/10, ông Nam nộp 2,5 triệu để đầu tư, nhưng được yêu cầu tăng hạn mức nạp tiền, nộp tiền thuế, sửa lỗi do lệnh rút tiền bị sai, xác minh tài khoản,... mới được rút tiền như những lần trước.

Từ ngày 9 đến 10/10, ông Nam đã chuyển tổng cộng hơn 548 triệu đồng, nhưng vẫn không rút được tiền. Biết bị lừa, ông Nam đã làm đơn trình báo sự lên cơ quan Công an.