Đầu tư MST khởi công dự án Khu dân cư đô thị thương mại dịch vụ 4,8ha tại Điện Biên

Ngày 19/8/2025, Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư MST và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng VINA2 (Liên danh MST-VINA2) sẽ khởi công dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ TDP 17,18 phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Tham dự Lễ khởi công gồm có các vị đại biểu, lãnh đạo đến từ Công ty Cổ phần Đầu tư MST, Công ty Cổ phần Đầu tư VINA2 cùng nhiều đơn vị hợp tác. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự góp mặt của các lãnh đạo đại diện UBND tỉnh Điện Biên.

Dự án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ TDP 17,18 phường Him Lam có tổng diện tích quy hoạch là hơn 4,8ha. Trong đó, 0,7ha được quy hoạch đất thương mại dịch vụ, 2ha quy hoạch giao thông nội khu và 1,8ha quy hoạch xây dựng nhà ở liền kề với 83 lô đất liền kề được phân lô bán nền cho người dân và 66 căn sản phẩm nhà liền kề thương mại.

Tổng mức vốn đầu tư của dự án khoảng 980 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Liên danh chủ đầu tư là hơn 184 tỷ đồng, số còn lại được huy động từ các nguồn lực hợp pháp. Đối với liên danh MST – VINA2, Công ty Cổ phần Đầu tư MST là đơn vị đầu tư chính với tỷ lệ góp vốn lên đến 85%.

Theo ông Nguyễn Huy Quang, chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư MST, dự án án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ TDP 17,18 phường Him Lam được khởi công xây dựng theo đúng tiến độ đề ra. Đây hứa hẹn sẽ là một trong những dự án trọng điểm của Điện Biên Phủ trong thời gian tới, góp phần mang đến không gian sống hiện đại, đồng bộ và chất lượng cho đông đảo người dân quanh khu vực.

Với khả năng hoàn thiện pháp lý nhanh cùng tiềm lực vốn vững mạnh, không chỉ riêng dự án án Khu dân cư đô thị, thương mại dịch vụ TDP 17,18 phường Him Lam, CTCP Đầu tư MST đã chuẩn bị sẵn sàn nguồn lực để đẩy nhanh triển khai các dự án khác của Công ty trong bối cảnh thị trường bất động sản hồi phục.