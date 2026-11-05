Đầu tư Sài Gòn VRG chốt ngày chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 45%

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (MCK: SIP, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026.

Theo đó, Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 20/11/2026.

Với hơn 242,1 triệu cổ đang lưu hành, Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chi khoảng gần 1.090 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Thời gian thực hiện chi trả ngày 11/12/2026.

Tính đến ngày 30/9/2026, CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị An Lộc đang sở hữu 19,79% vốn điều lệ của Đầu tư Sài Gòn VRG, tương đương sở hữu hơn 47,9 triệu cổ phiếu SIP, dự kiến thu về hơn 215,6 tỷ đồng cổ tức.

Ảnh minh họa: SIP

Ngoài ra, CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (MCK: NTC, sàn HoSE) sở hữu 9% vốn điều lệ, tương đương sở hữu gần 21,8 triệu cổ phiếu, cũng sẽ thu về hơn 98 tỷ đồng cổ tức.

Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Hùng- Chủ tịch HĐQT của Đầu tư Sài Gòn VRG và Tổng Giám đốc Lư Thanh Nhã sở hữu lần lượt 7,11% và 7,56% vốn, sẽ thu về lần lượt 77,4 tỷ đồng và gần 82,4 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Đầu tư Sài Gòn VRG ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.425,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 351,6 tỷ đồng, giảm 4,0% so với cùng kỳ; biên gộp giảm từ 16,4% xuống 14,5%.

Trong kỳ, doanh nghiệp còn thu về hơn 242,8 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, tăng 39,8% so với cùng kỳ; lãi trong công ty liên doanh, liên kết giảm từ gần 28 tỷ đồng xuống còn gần 10,2 tỷ đồng; thu nhập khác hơn 400 triệu đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Đầu tư Sài Gòn VRG báo lãi ròng quý III/2026 đạt gần 371,3 tỷ đồng, giảm 2,7% so với quý III/2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG mang về doanh thu thuần gần 7.003 tỷ đồng, tăng 11,1% so với 9 tháng đầu năm 2025l; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.178,3 tỷ đồng, tăng 6,9%.

Năm 2026, Đầu tư Sài Gòn VRG lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến đạt gần 874,2 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 3 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành vượt 34,8% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Đầu tư Sài Gòn VRG tăng 8,9% so với đầu năm, lên mức hơn 31.223 tỷ đồng; tổng nợ phải trả hơn 25.478,6 tỷ đồng, tăng 11,5%.