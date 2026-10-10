David Beckham lại "hái ra tiền"

Cựu danh thủ David Beckham đang tiếp tục biến sức hút truyền thông thành lợi nhuận khổng lồ khi ký kết thỏa thuận sản xuất chương trình mới với Netflix. Động thái này diễn ra sau thành công vang dội của bộ phim tài liệu Beckham ra mắt năm 2023 – tác phẩm đã tạo nên bước ngoặt lớn, thúc đẩy đế chế kinh doanh của gia đình anh tăng trưởng "vượt bậc".

Thỏa thuận mới được Jamie Salter, đối tác thương hiệu chiến lược của Beckham, chính thức xác nhận tại sân vận động Stamford Bridge. Phát biểu trước truyền thông, ông Salter nhấn mạnh sức mạnh của truyền thông trong việc định hình thương hiệu: "Sau thành công của phim tài liệu về Beckham trên Netflix, anh ấy đang tiếp tục sản xuất thêm các tập mới với nền tảng này. David Beckham và Netflix đang hợp tác trong một chương trình khác, điều này thực sự rất tuyệt vời".

Beckham tiếp tục làm phim (Ảnh: FBNV)

Ông Salter nói thêm: "Series trước đó đã đưa công việc kinh doanh của anh ấy phát triển bùng nổ. Tương tự, hoạt động kinh doanh của Victoria cũng đang tăng trưởng vượt bậc sau khi series tài liệu của cô ấy lên sóng. Chắc chắn khán giả sẽ còn được thưởng thức nhiều nội dung hơn nữa từ David, bởi chính nội dung là cầu nối hiệu quả nhất để đưa thông điệp đến với người tiêu dùng".

Trước đó, series tài liệu gồm 4 tập về David Beckham phát sóng vào tháng 10/2023 đã tạo nên cơn sốt toàn cầu khi thu hút 3,8 triệu lượt xem ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Tác phẩm đã tái hiện chân thực những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đỉnh cao lẫn đời tư sóng gió của anh, bao gồm cả quyết định chuyển nhượng lịch sử sang Real Madrid. Tiếp nối thành công đó, bà xã của anh – Victoria Beckham (52 tuổi) cũng phát hành bộ phim tài liệu tiểu sử 3 tập vào ngày 09/10/2025. Được dàn dựng bởi chính ê-kíp sản xuất series của David (51 tuổi), bộ phim đã khắc họa trọn vẹn hành trình từ một thành viên nhóm nhạc Spice Girls đến nhà thiết kế thời trang danh tiếng toàn cầu cùng cuộc sống gia đình của cô.

Các dự án truyền hình này đã mang lại nguồn thu khổng lồ cho gia đình Beckham. Theo ghi nhận từ báo giới Anh, David đã nhận khoản chi trả lên tới 38,5 triệu bảng từ các hoạt động kinh doanh thể thao, thời trang và truyền thông, trong đó sức nóng từ kỳ World Cup đã góp phần tạo nên mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục. Tập đoàn DRJB Holdings – đơn vị quản lý thương hiệu Beckham báo cáo khoản lợi nhuận gần 50 triệu bảng vào năm 2025, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước, đẩy tổng doanh thu từ 72,2 triệu bảng lên 84 triệu bảng.

The Guardian gọi series của David là "một cái nhìn cởi mở đến bất ngờ về cuộc đời và sự nghiệp của một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất mọi thời đại", trong khi The Telegraph đặc biệt xúc động trước những thước phim ghi lại mối quan hệ phức tạp giữa anh và người thầy cũ Alex Ferguson. Dù vậy, The Times và The Independent cũng lưu ý rằng bộ phim vừa là câu chuyện chân thực, vừa là công cụ tiếp thị được tính toán kỹ lưỡng để đánh bóng thương hiệu cá nhân của cặp đôi.

Beckham kiếm bội tiền như làm phim (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những thành công về mặt thương mại, David Beckham hiện cũng đang nỗ lực hàn gắn mối quan hệ căng thẳng với con trai cả Brooklyn (27 tuổi). Trước buổi ra mắt bộ sưu tập mới của Victoria tại Tuần lễ Thời trang Paris mới đây, cựu danh thủ đã chủ động công khai "thả tim" bài viết trên Instagram của nhiếp ảnh gia Yehiel Chekroune, ghi lại hình ảnh Brooklyn cùng vợ Nicola Peltz (31 tuổi) tham dự show diễn MESSIKA.

Mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình đã rạn nứt nghiêm trọng suốt gần hai năm qua, đỉnh điểm là khi anh phát hành bản tuyên bố dài 6 trang vào tháng 1 để chỉ trích cha mẹ, gọi các sự kiện gia đình là "mang tính diễn xuất" và tuyên bố rút khỏi "Thương hiệu Beckham". Việc cả hai vợ chồng Brooklyn cùng xuất hiện tại Paris đúng thời điểm diễn ra show thời trang của mẹ đã dấy lên hy vọng trong lòng người hâm mộ về một sự đoàn tụ của gia đình nổi tiếng này trong tương lai gần.