Đây có thể là tín hiệu Việt Nam sẽ đón Toyota Vios thế hệ mới - Một thị trường còn 'outdated' hơn sắp được nâng cấp

Toyota Vios phân phối ở một số thị trường Đông Nam Á đã lên đời từ 2022, song Toyota Vios đang phân phối ở Việt Nam vẫn thuộc thế hệ cũ, chỉ là được nâng cấp đáng kể. Xe được giảm giá so với trước đó, nhưng lại thêm nhiều nâng cấp so với bản cũ như tinh chỉnh thiết kế, cụm đèn trước sử dụng LED projector thay cho chóa LED/halogen, màn hình cảm ứng trung tâm mới 9 inch, an toàn có thêm cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo chệch làn đường…

Điều này đã dẫn đến hàng loạt bình luận thể hiện sự không hài lòng của cư dân mạng, khi Toyota Vios facelift ra mắt Việt Nam 2023.

Toyota Vios ra mắt Việt Nam năm 2023 chỉ là bản nâng cấp. Ảnh: Quốc Minh

Tuy nhiên, ở Philippines, Toyota Vios thậm chí vẫn là bản... chưa facelift. Xe sở hữu thiết kế "cổ lỗ", đi cùng động cơ 1.3L cho sức mạnh yếu hơn bản ở Việt Nam.

Theo Autoindustriya, có dấu hiệu cho thấy thị trường Philippines sắp hết "outdated", khi Toyota Motor Philippines đã nhận được phê duyệt cho một mẫu xe du lịch với dung tích động cơ 1.329cc. Tra cứu nhanh trên Google, đây chính là động cơ 1.3L 1NR-VE Dual VVT-i 4 xi-lanh, được sử dụng trên các phiên bản cấp thấp của Avanza, và cả Toyota Vios.

Thực tế, năm 2024, Toyota cũng đã xin phê duyệt tương tự cho Vios. Nhưng lần này, thông tin phê duyệt mới không còn đề cập đến mã khung gầm của mẫu xe.

Toyota Vios ở Philippines còn "cổ" hơn khi còn chưa được nâng cấp. Ảnh: Toyota Philippines

Toyota Vios thế hệ mới có kích thước lớn hơn và nội thất cao cấp hơn. Xe có nhiều tùy chọn động cơ 1.2L, 1.3L và 1.5L tùy từng thị trường. Ở Thái Lan và Malaysia, Vios còn có các phiên bản hiệu suất cao Toyota Gazoo Racing để tham gia các giải đua.

Nếu Toyota tiếp tục xin phê duyệt cho một phiên bản động cơ 1.5L, thì có thể dự đoán chắc chắn hơn Philippines sẽ được đón nhận thế hệ mới, thay vì chỉ nâng cấp như Việt Nam. Nếu đúng vậy thì đây cũng là một tín hiệu tốt cho người tiêu dùng Việt - khi 11 năm chưa được nâng đời Vios.



Còn ở Thái Lan, Malaysia, Toyota Vios đã sang thế hệ mới từ lâu. Ảnh: Paultan

Thực tế, đầu năm 2023, Toyota Vios thế hệ mới từng phải tạm dừng bán một thời gian, do bị điều tra về việc gian lận kiểm tra an toàn. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến Vios mới trễ hẹn với thị trường Việt, dù mẫu xe này đã được đăng ký bản quyền kiểu dáng từ cuối năm 2023. Hiện nay, khi mẫu xe đã chứng minh được về độ an toàn sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục, đây là lúc để thế hệ mới đến Việt Nam.