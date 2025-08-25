Đây là cái tên đứng sau chiếc VinFast hứng hàng trăm vết đạn: Chuyên 'bọc giáp' xe cho các chính phủ, doanh nhân, làm được cả xe chống đạn xuyên giáp, kháng mìn quân sự

Được phát triển từ nền tảng VF 9, VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu nhiều điểm ấn tượng so với bản thường. Hình ảnh mới lan truyền trên mạng xã hội cũng như thông tin từ VinFast cho thấy chiếc xe sẽ có phiên bản chống đạn.

Chiếc xe gắn biển số tạm với những dấu vết đặc biệt đang gây xôn xao cộng đồng mạng. Ảnh: Facebook

VinFast bắt tay Inkas làm xe chống đạn

Từ logo trên xe, có thể thấy chiếc VinFast Lạc Hồng 900 LX được nâng cấp khả năng chống đạn bởi công ty Inkas Armored Vehicle Manufacturing, công ty con thuộc tập đoàn Inkas có trụ sở tại Toronto, Canada. Thông tin này sau đó cũng đã được VinFast xác nhận.

Logo của hãng INKAS thậm chí xuất hiện trên sườn xe thử nghiệm, bên cạnh logo VinFast, như một lời khẳng định về “dấu ấn” của nhà độ này. Ảnh: Facebook

Inkas là cái tên nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực xe bọc thép cao cấp. Hiện xe bọc thép Inkas đang hoạt động tại hơn 78 quốc gia trên khắp 5 châu lục, bao gồm cả những khu vực nguy hiểm nhất trên thế giới. Chẳng hạn, những chiếc xe kháng mìn (MRAP) cấp quân sự đã hỗ trợ chính phủ Haiti đương đầu với các nhóm tội phạm có tổ chức.

Không chỉ có mạng lưới khách hàng rộng khắp, Inkas còn đạt nhiều thành tựu và chứng nhận danh giá. Năm 2022, hãng này giành 2 giải thưởng ASTORS (American Security Today Awards) cho “Hệ thống an ninh gắn trên xe tốt nhất” và “Giải pháp phương tiện khẩn cấp tốt nhất”.

Về kỹ thuật, Inkas có khả năng bọc giáp xe theo các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất, như CEN 1063 BR7 (mức kính chống đạn cao nhất theo chuẩn châu Âu, chịu được đạn xuyên giáp 7,62 mm), VPAM VR7/VR9 (Chuẩn châu Âu đối với toàn bộ chiếc xe, thay vì chỉ vật liệu), VR7 cho phép chống lại các loại súng trường công suất lớn, STANAG 4569 (cấp 4a/4b, chuẩn của NATO dành cho phương tiện quân sự, đánh giá khả năng chống mìn và thuốc nổ công suất lớn).



Nhờ vậy, Inkas có thể đáp ứng mọi nhu cầu bảo vệ, từ gia cố sàn xe, trần xe, hông xe cho đến kính chắn và khoang động cơ, đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối cho hành khách.

Các dòng xe mà Inkas đã độ bọc thép rất đa dạng, trải dài từ xe sedan, SUV dân dụng cho đến xe chuyên dụng quân sự. Nhiều mẫu xe sang và siêu sang quen thuộc được Inkas “khoác áo giáp” có thể kể đến như Mercedes-AMG G 63, Toyota Land Cruiser 300 hay thậm chí Bentley Bentayga.

Toyota Land Cruiser 300 do Inkas nâng cấp đạt được chứng nhận VPAM VR7, chịu được hơn 780 phát đạn từ nhiều loại súng, 6 quả lựu đạn DM51 trên nóc xe, 4 quả lựu đạn DM51 dưới gầm, 2 quả mìn DM31 và một vụ nổ tương đương 15 kg thuốc nổ TNT ở cự ly 2m. Ảnh: Inkas

"VinFast Lạc Hồng 900 LX" có gì ngoài khả năng chống đạn?

Dự kiến VinFast Lạc Hồng 900 LX sẽ có cả bản bọc thép và bản thường, số lượng sản xuất giới hạn. Đây sẽ là một trong số rất ít dòng SUV hạng sang có cấu hình bảo vệ cao cấp tại Việt Nam.

VinFast Lạc Hồng 900 LX lộ diện với thiết kế đầu xe bề thế, lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn và logo cánh chim mạ vàng độc đáo trên nắp ca-pô. Ảnh: Facebook

VinFast Lạc Hồng 900 LX sở hữu thiết kế và tiện nghi khiến nhiều người liên tưởng đến các xe siêu sang. Bức ảnh chụp cho thấy ngoại thất xe có màu đen bóng, với nhiều chi tiết thay đổi như lưới tản nhiệt nan dọc cỡ lớn ở đầu xe, khác biệt hoàn toàn so với VinFast VF 9 tiêu chuẩn. Dải LED cánh chim ở đầu xe cũng được làm ngắn hơn do tạo hình lưới tản nhiệt mới. Đèn chiếu sáng đặt thấp hơn so với VF 9.

Một số thay đổi khác trên VinFast Lạc Hồng 900 LX như các khe gió nhỏ hơn tích hợp ở bên rìa cản trước/sau dùng hoạ tiết nan ngang mạ chrome. Hay các logo chữ “V” màu vàng ở cột C, phía đuôi, tâm bánh xe, vô lăng và tựa đầu ghế ngồi được làm cách điệu từ cánh chim. Logo đầu xe thậm chí được đặt nổi trên nắp capo.

Với việc hàng 3 được lược bớt trong khi trục cơ sở dài hơn, hàng ghế hai có thể thêm không gian ngả thoải mái. Ảnh: Facebook

Bên trong nội thất, sự thay đổi lớn nhất của VinFast Lạc Hồng 900 LX nằm ở hàng sau khi bổ sung thêm một vách ngăn cố định giữa hai hàng ghế, được ốp gỗ và có tấm kính chắn mang đậm chất thương gia.

Không gian hàng ghế sau nhiều khả năng được "chăm chút" kỹ lưỡng nhất, cho thấy đây sẽ là một mẫu "xe chủ tịch" đích thực. Hai ghế sau cũng được thay mới khi có thêm bệ đỡ bắp chân. Dàn nút bấm trên cửa cho thấy những tiện ích gồm chỉnh điện đa hướng có thể ngả sâu thông qua một nút bấm, sưởi ấm và làm mát ghế. Hệ thống điều hòa cũng được tùy chỉnh riêng biệt, nhiều khả năng là loại 4 vùng.

Một số điểm khác biệt gồm các chi tiết ốp gỗ sáng màu, logo cánh chim ở vô lăng, các dải mạ chrome đều có màu vàng liên tưởng tới chi tiết mạ vàng.

Thông tin trên phiếu đăng kiểm rò rỉ cho thấy xe vẫn hoàn toàn chạy điện như các dòng VinFast hiện tại, không sử dụng động cơ đốt trong hay hybrid. Theo đó, xe trang bị hai động cơ điện, mỗi động cơ công suất 150kW (khoảng 201 mã lực), đi kèm là bộ pin Lithium dung lượng 131 kWh, điện áp 388V.

So với VinFast VF 9, mẫu limousine mới có thông số động cơ tương đương nhưng dung lượng pin lớn hơn (131 kWh so với 123 kWh trên VF 9). Điều này cho thấy, xe có thể có tầm hoạt động xa hơn. VinFast VF 9 hiện có thể chạy được 626km/sạc (tiêu chuẩn WLTP, phiên bản Eco pin CATL).