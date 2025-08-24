Xe VinFast VF 9 limousine chi chít vết đạn bắn, tổng hơn 400 phát: Hé lộ về đơn vị nâng cấp chống đạn

Việc VinFast phát triển một mẫu limousine từ VF 9 không còn là một thông tin quá mới mẻ. Dù VinFast chưa chính thức công bố hay giới thiệu, nhiều thông tin về xe đã xuất hiện qua các tài liệu được công khai, cùng với đó là nhiều hình ảnh được chụp lại khi xe thử nghiệm.

Mới đây nhất, mạng xã hội tiếp tục chia sẻ loạt hình ảnh về mẫu xe này được thử nghiệm chống đạn.

Hình ảnh chiếc xe VinFast VF 9 limousine được thử nghiệm đạn bắn tiếp tục xuất hiện trên mạng xã hội, không phải do VinFast công bố. Hình ảnh được chia sẻ mạnh cho thấy một chiếc xe trong tình trang chi chít vết đạn ở khắp sườn, kính bên, và cả phía đầu xe.

Qua các góc chụp, có thể thấy phần nóc xe cũng bị hư hỏng, phỏng đoán rằng xe cũng đã được nâng cấp chống bom/lựu đạn nổ trên trần xe.

Thông thường, khi thử nghiệm chống đạn, đơn vị thử nghiệm sẽ nghiên cứu kết cấu xe, chọn ra các vị trí có thể là điểm yếu để thử nghiệm. Hình ảnh cũng cho thấy có đến hơn 400 vị trí được đánh dấu, tương đương hơn 400 viên đạn được bắn thử lên xe.

Có thể thấy rằng sau thử nghiệm, phần kính xe vẫn còn nguyên, không vỡ vụn.

Một điều đáng chú ý khác là ở sườn xe, ngoài logo VinFast, logo một hãng chuyên nâng cấp chống đạn cho xe uy tín trên thế giới cũng xuất hiện, đó là hãng Inkas.

Theo tìm hiểu, Inkas là đơn vị có trụ sở đặt tại Canada, đã tham gia trong lĩnh vực làm xe chống đạn hơn 30 năm. Hồ sơ của Inkas cho thấy hiện chính phủ của hơn 40 quốc gia/tổ chức chính trị sử dụng xe do đơn vị này nâng cấp. Xe của hãng đã lăn bánh ở khoảng 80 quốc gia trên thế giới, trải khắp 5 châu lục.

Inkas đã nâng cấp chống đạn cho nhiều mẫu xe, trong đó có cả xe siêu sang như Bentley Bentayga. Các nâng cấp chống đạn với xe dân sự gần như không có điểm khác biệt do với xe thường.

Trong suốt hàng chục năm hoạt động, Inkas đã đạt được nhiều thành tựu lớn. Một trong những thành tựu đáng chú ý đã đạt được năm 2022, khi đơn vị này được trao 2 giải tại giải thưởng American Security Today Awards (ASTORS, tạm dịch là Giải thưởng An ninh Mỹ) cho giải Best Vehicle Mounted Security Systems (tạm dịch: Phương tiện có hệ thống an ninh tốt nhất), và Best Emergency Vehicle Solution (tạm dịch: Giải pháp phương tiện chuyên dụng tốt nhất).

Theo giới thiệu của Inkas, đơn vị này nâng cấp chống đạn theo các tiêu chuẩn quốc tế, có thể đáp ứng nhiều cấp độ theo yêu cầu của khách hàng, có thể đáp ứng mọi phương án bảo vệ từ sàn xe, trần xe, hai bên hông, hay từ trước và sau.

Các cấp độ chống đạn mà Inkas có thể nâng cấp gồm CEN 1063, BR7, VPAM VR7/VR9 và STANAG 4569 Level 4a/4b.

Một mẫu xe chống đạn chuyên dụng do Inkas phát triển và sản xuất.

Điều đáng chú ý và có lẽ cũng là một trong những điều quan trọng nhất khi thực hiện nâng cấp chống đạn là Inkas tự nghiên cứu, thực hiện ở mọi quy trình. Điều này đảm bảo thông tin về xe không bị lộ lọt ra bên ngoài.

Ngoài các mẫu xe dân sự, Inkas cũng có thể nâng cấp limousine chống đạn, làm xe chở tiền, hay thậm chí cả các mẫu xe chống đạn chuyên dụng.

Việc xe VinFast VF 9 limousine được thử nghiệm chống đạn phần nào cho thấy xe có thể được sử dụng để chuyên chở lãnh đạo cấp cao, tương tự như một số thông tin đồn đoán trước đó. Do VinFast chưa công bố thông tin chính thức, không rõ liệu mẫu xe này có được bán thương mại hay không.