Tại địa phương này, lần đầu tiên doanh số xe máy điện VinFast đã vượt xe xăng Honda

Tháng 7/2025 đánh dấu một cột mốc nhỏ nhưng quan trọng với xe máy điện VinFast. Cụ thể, thống kê tại khu vực Thái Bình (cũ) - nay thuộc tỉnh Hưng Yên, có 2.600 chiếc xe máy điện VinFast được bàn giao đến tay người dùng trong khi số lượng xe máy xăng của Honda bán ra trong cùng thời điểm đạt 2.500 xe.

Số liệu này thống kê từ 13 đại lý của VinFast và 15 đại lý Honda trên địa bàn Thái Bình cũ.

Cột mốc mới cho xe máy điện VinFast

Nói là nhỏ bởi mức chênh lệch doanh số chỉ là 100 xe nhưng nó đánh dấu một cột mốc chưa từng có trong tiền lệ: lần đầu tiên có một hãng xe đạt doanh số vượt qua Honda tại một địa phương đủ lớn ở Việt Nam. Đây là dấu hiệu cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý của người tiêu dùng sang phương tiện xanh, ngay cả ở những địa phương vốn không có chính sách hỗ trợ đặc thù.

Thật vậy, tỉnh Hưng Yên nói chung và khu vực Thái Bình (cũ) nói riêng là nơi chưa có các chính sách riêng thúc đẩy xe điện. Điều này khác với Hà Nội – nơi đang vừa công bố lộ trình cấm xe máy chạy xăng lưu thông trong khu vực vành đai 1 từ 1/7/2026, hay TP.HCM đề xuất chỉ ký hợp đồng mới với xe điện trên các nền tảng gọi xe từ 1/2026, tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng tham gia dịch vụ gọi xe công nghệ tại TPHCM từ tháng 12/2029. Ngay cả chính sách ưu đãi chuyển đổi xanh của VinFast trước đó cũng chỉ áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM và An Giang và chỉ mới mở rộng trên phạm vi toàn quốc từ ngày 22/8.

Xe máy điện VinFast đang phủ sóng ngày một mạnh mẽ hơn trên thị trường.

Nói cách khác, sự bứt lên của xe máy điện VinFast không xuất phát từ chính sách hay ưu đãi, mà từ quyết định tự nguyện của người tiêu dùng. Theo nhiều chủ xe tại đây, chi phí sử dụng là một trong những yếu tố được đặt lên bàn cân. Chi phí sạc điện rẻ hơn rõ rệt so với đổ xăng, trong khi xe điện lại có lợi thế ở khâu bảo dưỡng, gần như không phát sinh nhiều chi phí ngoài pin.

Ngoài yếu tố tài chính, sự cải thiện về hạ tầng và tiện ích cũng khiến người dân cân nhắc lại. VinFast đã mở 13 đại lý tại khu vực Thái Bình cũ, gần bằng con số 15 của Honda, tạo điều kiện cho việc tiếp cận và trải nghiệm sản phẩm dễ dàng hơn.

Các dòng xe điện hiện nay cũng không còn bị giới hạn về thiết kế hay tính năng, mà đang dần đáp ứng đủ nhu cầu đi lại hàng ngày, từ quãng đường, tốc độ cho đến công nghệ thông minh. Nói cách khác, ở một tỉnh chưa từng được coi là "điểm nóng" cho giao thông xanh, xe điện lại đang được lựa chọn vì những giá trị thực tế mà nó mang lại.

Đại lý cũng đang chuyển dịch mạnh

Không chỉ người tiêu dùng, hệ thống phân phối xe máy tại Việt Nam cũng đang có sự chuyển dịch, phản ánh rõ rệt xu thế này. Theo thống kê, trên toàn quốc hiện có khoảng 2.500 cửa hàng xe máy, trong đó VinFast đã nhanh chóng chiếm gần 500 điểm bán chỉ sau vài năm. Theo một nguồn tin riêng, chỉ tính từ đầu tháng 8, đã có hơn 100 đại lý vốn kinh doanh xe xăng đã được VinFast chấp thuận để kinh doanh xe máy điện. Đây là bước dịch chuyển đáng chú ý, bởi nó cho thấy chính các đại lý – những đơn vị am hiểu thị trường và hành vi khách hàng – đang đánh giá cao tiềm năng của mảng xe điện và chủ động nắm bắt cơ hội.

Sự mở rộng mạng lưới này không chỉ gia tăng độ phủ của VinFast, mà còn góp phần tạo ra niềm tin lớn hơn cho người dùng. Khi đại lý xe xăng truyền thống cũng chuyển đổi hoặc bổ sung xe điện, khách hàng có thêm nhiều lựa chọn trong việc mua sắm, bảo dưỡng và trải nghiệm sản phẩm. Tín hiệu này củng cố cho dự báo rằng, trong vài năm tới, sự cân bằng giữa hai phân khúc xe xăng và xe điện có thể sẽ thay đổi nhanh hơn so với ước tính ban đầu.

Đặt trong bối cảnh toàn thị trường, xu hướng này càng rõ rệt. Tính đến cuối tháng 7/2025, Việt Nam ghi nhận doanh số xe máy điện chiếm khoảng 15% tổng lượng bán mới, cao hơn đáng kể so với mức chỉ 7% cách đây hai năm.

Theo thống kê mới đây của Motorcycles Data, Việt Nam tiêu thụ khoảng 209.000 xe máy điện mới trong nửa đầu năm 2025, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024. Con số này đưa Việt Nam trở thành thị trường xe máy điện lớn thứ 3 thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo báo cáo, VinFast hiện lọt vào tốp 10 hãng xe máy điện lớn nhất toàn cầu. Năm 2024, doanh số của hãng đạt gần 71.000 xe tại Việt Nam còn trong quý I/2025, doanh số xe máy và xe đạp điện toàn cầu của VinFast tăng gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm trước.



