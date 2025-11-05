Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội

05-11-2025 - 12:44 PM | Xã hội

Sau thông tin lắp camera phạt nguội đã được lắp đặt từ ngày 3/11 trên tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm, đoạn qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ, nhằm xử lý tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, nhưng sau gần hai ngày, thực tế cho thấy tình trạng này vẫn chưa có nhiều chuyển biến.

Video ô tô dàn hàng dừng, đỗ lấn chiếm lòng đường

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 1.

Tối 5/11, ghi nhận của phóng viên tại đoạn đường Nghiêm Xuân Yêm, khu vực trước các tòa nhà cao tầng thuộc khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ và Vinaconex, hàng loạt ôtô vẫn dừng đỗ tràn lan dọc hai bên đường.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 2.

Nhiều xe đỗ thành ba hàng song song, chiếm hơn nửa lòng đường. Các phương tiện di chuyển qua khu vực phải chậm lại, né tránh nhau, khiến giao thông trở nên lộn xộn, đặc biệt vào giờ cao điểm buổi tối.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 3.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 4.

Khi màn đêm buông xuống, khu vực này gần như biến thành “bãi đỗ xe tự phát” kéo dài hàng trăm mét.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 5.

Khu vực Kim Văn - Kim Lũ là tổ hợp chung cư có mật độ dân cư cao, song lại thiếu nghiêm trọng chỗ đỗ xe công cộng. Hàng nghìn phương tiện cá nhân của cư dân và khách ra vào hàng ngày khiến khu vực thường xuyên quá tải.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 6.

Theo người dân, lâu nay lực lượng chức năng vẫn tuần tra và nhắc nhở, nhưng khi vắng bóng, tình trạng đỗ xe sai quy định lại tái diễn.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 7.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 8.

Một người dân sinh sống tại tòa C - Kim Văn Kim Lũ bức xúc cho biết : “Ngày nào cũng vậy, cứ tối đến là xe ô tô đỗ kín cả đoạn đường. Có hôm chúng tôi phải đi vòng ra xa cả trăm mét mới bắt được taxi. Nghe nói lắp camera phạt nguội để xử lý, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy chuyển biến gì.”

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 9.

Đây là cảnh tượng tại tuyến đường qua khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), 2 ngày sau thông tin lắp camera phạt nguội- Ảnh 10.

Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần kiểm tra, xử lý và dựng biển cấm rõ ràng, nhưng tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định vẫn tiếp diễn. Dường như người dân vẫn đang phớt lờ quy định an toàn giao thông, phớt lờ cả những rủi ro tiềm ẩn ngay trước mắt.

Theo Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

